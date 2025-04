L’Effetto Dunning-Kruger nell’Era dei Social Media: Quando l’Ignoranza Incontra l’Assoluta Certezza

Chi frequenta i social media si è spesso imbattuto in persone con una cultura minima, di base, che sostengono una propria idea, completamente sbagliata e infondata, al limite del ridicolo. Questo fenomeno ha una definizione scientifica: l’effetto Dunning-Kruger.

Descritto per la prima volta dagli psicologi David Dunning e Justin Kruger nel 1999, questo bias cognitivo porta gli individui con scarse competenze o conoscenze in un determinato ambito a sopravvalutare grossolanamente la propria abilità.

Paradossalmente, coloro che possiedono un’elevata competenza tendono invece a sottovalutare le proprie capacità, assumendo erroneamente che ciò che è facile per loro lo sia anche per gli altri.

L’essenza dell’effetto Dunning-Kruger risiede in una “doppia maledizione”: l’incompetenza non solo impedisce di agire in modo efficace, ma preclude anche la capacità di riconoscere la propria stessa inadeguatezza. Chi ne è affetto non possiede gli strumenti metacognitivi necessari per valutare obiettivamente le proprie prestazioni e riconoscere i propri errori. Questo può portare a una sicurezza ostentata, anche quando le proprie convinzioni sono palesemente errate.

Le ricerche originali di Dunning e Kruger si concentrarono su abilità come il ragionamento logico, la grammatica e l’umorismo, dimostrando come i partecipanti con i punteggi peggiori tendessero a sovrastimare significativamente la propria performance. Da allora, lo studio di questo effetto si è esteso aA una moltitudine di campi, dalla medicina alla finanza, dalla guida all’aviazione, confermando una costante: una bassa competenza si accompagna spesso a un’eccessiva sicurezza.

Ma è nel contesto dei social media che l’effetto Dunning-Kruger trova un terreno fertile per proliferare in modo quasi incontrollato. Piattaforme come Facebook, Twitter (ora X), Instagram e TikTok hanno democratizzato la possibilità di esprimere la propria opinione su qualsiasi argomento, spesso senza alcun filtro o verifica dei fatti. Chiunque, indipendentemente dalla propria reale preparazione, può ergersi aL “esperto” di turno su questioni complesse come la politica economica, la scienza medica, i cambiamenti climatici o le relazioni internazionali.

La misurazione dell’effetto Dunning-Kruger si basa tipicamente sul confronto tra l’autovalutazione di un individuo riguardo alla propria performance in un dato compito e il risultato oggettivo ottenuto in quello stesso compito. Questa discrepanza è stataL osservata in una vasta gamma di domini, confermando la pervasività di questo bias. Ricerche successive hanno esplorato l’effetto in contesti professionali, accademici e persino in relazione a competenze quotidiane come la guida di un’automobile o la comprensione finanziaria.

Le conseguenze dell’effetto Dunning-Kruger possono essere significative sia a livello individuale che collettivo. A livello individuale, una sovrastima delle proprie capacità può portare a decisioni errate basate su una percezione distorta della realtà. Un professionista che sovrastima le proprie competenze potrebbe affrontare compiti per cui non è adeguatamente preparato, con esiti potenzialmente dannosi.

Analogamente, un individuo che crede di possedere una conoscenza superiore a quella reale potrebbe ignorare consigli utili o rifiutarsi di apprendere, precludendosi opportunità di crescita e miglioramento. Questa falsa sicurezza può anche tradursi in una resistenza all’auto-miglioramento, poiché l’individuo non percepisce la necessità di colmare lacune di cui non è consapevole.

A un livello più ampio, l’effetto Dunning-Kruger può contribuire alla diffusione di disinformazione e a polarizzazione del dibattito in svariati ambiti. Quando individui poco informati esprimono con grande sicurezza opinioni errate su questioni complesse, possono influenzare altri e ostacolare una discussione costruttiva basata sui fatti.

È importante sottolineare che l’effetto Dunning-Kruger non implica che le persone competenti siano immuni da bias, né che l’incompetenza sia l’unica causa di sovrastima. Ci sono persone teoricamente competenti che dicono amenità perfino nel proprio settore, spesso influenzate da interessi economici, o semplicemente perché stupide. La regola scientifica però espone una relazione diretta fra competenza e protervia che, fracamente, dà anche una spiegazione alla superficiale litigiosità dei talk show TV.