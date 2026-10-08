Lecornu brucia le scorte strategiche di gasolio per frenare la rabbia popolare

Con il gasolio schizzato a 2,40 euro al litro e le piazze francesi infiammate dalla rivolta studentesca, Matignon ha deciso di rompere un tabù storico. Il Primo Ministro Sébastien Lecornu ha annunciato lo sblocco di 10 milioni di barili di diesel attinti direttamente dalle riserve strategiche statali.

L’obiettivo dichiarato è tagliare i prezzi alla pompa tra i 12 e i 18 centesimi al litro a partire dal 1° novembre, per una durata di tre mesi. Ma l’operazione somiglia più a una mossa disperata per comprare tempo che a una strategia energetica solida: svuotare i magazzini di emergenza della nazione per calmierare artificialmente i prezzi al dettaglio comporta rischi operativi ed economici enormi.

Una rottura dottrinale: scorte di guerra usate come sussidio

Le riserve petrolifere strategiche della Francia — che ammontavano a circa 90 milioni di barili a fine estate — sono nate storicamente per garantire la continuità fisica delle forniture in caso di blocchi marittimi o conflitti bellici. Erano già state parzialmente intaccate all’inizio delle ostilità in Iran proprio per colmare falle nell’approvvigionamento materiale.

Utilizzarle ora per intervenire sul listino prezzi al consumo costituisce un cambio di paradigma radicale. Lecornu lo ha ammesso senza mezzi termini: «Le generazioni precedenti hanno impiegato queste riserve per fronteggiare le penurie fisiche; noi le useremo in modo nuovo per agire sui prezzi». Il governo francese si accoda così a una linea d’azione concordata in sede G7, ma spinge la misura all’estremo per ragioni squisitamente interne e, soprattutto, non solo vende le risorse di diesel, ma lo fa a un prezzo calmierato.

Parametro dell’intervento Dettaglio della misura Volume sbloccato 10 milioni di barili di gasolio Consistenza scorte pre-misura Circa 90 milioni di barili totali (tutti i carburanti) Sconto teorico alla pompa Da 12 a 18 centesimi al litro Durata dell’operazione 3 mesi (dal 1° novembre al 31 gennaio) Prezzo attuale diesel Circa 2,40 €/litro Condizione chiave Piena adesione dei margini della rete distributiva

Il vicolo cieco del fisco: perché sacrificare il petrolio e non le accise?

La domanda che qualunque osservatore economico si pone è immediata: perché intaccare il patrimonio strategico di sicurezza nazionale invece di abbassare semplicemente la tassazione sul carburante?

La risposta risiede nei vincoli di bilancio che soffocano Parigi. Con l’obiettivo rigido di mantenere il deficit pubblico ancorato al 5% e una legge di bilancio che fatica a trovare maggioranze stabili in Parlamento, l’esecutivo non intende rinunciare al gettito fiscale garantito dalle accise e dall’IVA. Tagliare le tasse sui carburanti scaverebbe una voragine immediata nelle entrate statali. Di conseguenza, il governo preferisce liquidare una componente fisica dello Stato — il combustibile stoccato nei depositi sotterranei — piuttosto che fare deficit per alleggerire la pressione tributaria sui cittadini.

CRISE DES CARBURANTS : La France va libérer 10 millions de barils de gazole de ses stocks stratégiques, annonce Lecornu, pour une baisse de "12 à 18 centimes par litre de gazole". pic.twitter.com/FcRApM07qr — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 7, 2026

Quanto durerà l’effetto e cosa cambia per i prezzi?

Dal punto di vista dell’impatto reale, l’efficacia del provvedimento rischia di rivelarsi effimera per tre motivi strutturali:

Un sollievo marginale sui costi finali : Ridurre di 15 centesimi un carburante che costa 2,40 euro significa portare il diesel intorno a 2,22-2,25 euro. Si tratta di un livello ancora insostenibile per la logistica, le imprese agricole e i pendolari delle periferie.

: Ridurre di 15 centesimi un carburante che costa 2,40 euro significa portare il diesel intorno a 2,22-2,25 euro. Si tratta di un livello ancora insostenibile per la logistica, le imprese agricole e i pendolari delle periferie. L’incognita della filiera privata : L’abbattimento del prezzo non è automatico. Matignon ha calcolato lo sconto dando per scontato che i grandi distributori rinuncino a parte dei margini o trasferiscano istantaneamente il barile statale a sconto. Ma se i costi di raffinazione e trasporto continueranno a salire, parte del beneficio verrà assorbita dagli intermediari.

: L’abbattimento del prezzo non è automatico. Matignon ha calcolato lo sconto dando per scontato che i grandi distributori rinuncino a parte dei margini o trasferiscano istantaneamente il barile statale a sconto. Ma se i costi di raffinazione e trasporto continueranno a salire, parte del beneficio verrà assorbita dagli intermediari. L’effetto rimbalzo allo scadere dei 90 giorni: Dieci milioni di barili spalmati su tre mesi equivalgono a circa 110.000 barili immessi al giorno. Quando questa flebo statale si esaurirà a fine gennaio, il prezzo alla pompa subirà un contraccolpo immediato verso l’alto, riallineandosi violentemente alle quotazioni globali.

Se le quotazioni internazionali del greggio dovessero rimanere tese a causa della crisi iraniana, la Francia avrà semplicemente consumato una fetta rilevante delle proprie munizioni di sicurezza senza aver risolto il disallineamento tra domanda e offerta.

La manovra politica per evitare il corto circuito sociale

Dietro i calcoli sui barili si nasconde il vero incubo dell’esecutivo: il contagio delle proteste. Lecornu si trova a gestire una protesta studentesca degenerata in scontri pesanti, con il ministro dell’Interno Laurent Nuñez costretto a vietare le granate stordenti dopo il ferimento grave di un ragazzo e l’apertura di ben 18 inchieste da parte dell’IGPN.

A questo si sommano le rivendicazioni del mondo agricolo, piegato da un’estate di siccità devastante. L’annuncio sul gasolio — accompagnato dalla promessa di congelare le bollette elettriche invernali grazie agli impianti EDF — serve a evitare che il ceto produttivo e la Francia profonda dell’auto si saldino con la rabbia giovanile in una nuova ondata sul modello dei Gilet Gialli che il debole governo non riuscirebbe a controllare.

Resta il fatto che bruciare il combustibile di riserva per placare le piazze somiglia a vendere i mobili di casa per pagare il riscaldamento: garantisce qualche settimana di tepore, ma lascia la casa sguarnita quando arriverà il vero gelo.