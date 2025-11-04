L’economia USA frena? Il segnale che non mente: crollano le vendite di scatole di cartone

Mentre il governo USA entra nel suo 33° giorno di shutdown e le agenzie ufficiali (come il BLS) sospendono il rilascio di dati economici, per capire come sta davvero l’economia bisogna guardare agli indicatori “reali”. Dimenticate per un attimo i mercati finanziari; guardate alle scatole di cartone.

Quasi ogni singolo bene fisico nell’economia moderna viene trasportato o immagazzinato in una scatola di cartone ondulato. Proprio per questo, le spedizioni di scatole sono un barometro economico affidabile e in tempo reale. E ora, quel barometro segna tempesta.

Gli ultimi dati della Fibre Box Association, citati da Bloomberg, mostrano alcuni dei volumi più deboli degli ultimi anni. Le spedizioni sono crollate ai livelli più bassi dal terzo trimestre 2015. Se le aziende non comprano scatole di cartone, allora vuol dire che non si attendono ordini dai clienti per Natale. Un pessimo segnale.

Un segnale preoccupante, che riflette un chiaro indebolimento della fiducia dei consumatori e segnala una stagione di shopping natalizio potenzialmente molto debole.

Da Bloomberg, consegne di delle scatole di cartone nel terzo trimestre

Il quadro economico generale è, per usare un eufemismo, nuvoloso. Bloomberg Intelligence ha sottolineato che gli ordini di scatole a ottobre sono rimasti piatti o inferiori al normale. Questo dato si sposa perfettamente con altri segnali preoccupanti:

Il sentiment dei consumatori è ai minimi da cinque mesi.

è ai minimi da cinque mesi. L’ attività manifatturiera è in contrazione per l’ottavo mese consecutivo.

è in contrazione per l’ottavo mese consecutivo. Gli analisti di Goldman Sachs hanno recentemente avvertito di un calo della fiducia dei consumatori.

Non si tratta di teoria astratta. Le grandi aziende del settore lo stanno dicendo apertamente e lo vedono nei loro bilanci. “Ovviamente, non stiamo ricevendo molta spinta dall’economia”, ha ammesso il mese scorso Thomas Hassfurther, presidente di Packaging Corp. of America, lamentando gli “start e stop” visti durante l’anno, legati ai dazi e ad altre incertezze.

I profitti dei giganti degli imballaggi confermano il rallentamento:

Smurfit Westrock ha registrato un calo dell’8,7% (su base annua) nei volumi di scatole in Nord America nel terzo trimestre, portando le azioni ai minimi da metà 2024.

ha registrato (su base annua) nei volumi di scatole in Nord America nel terzo trimestre, portando le azioni ai minimi da metà 2024. International Paper ha tagliato le sue previsioni di vendita sia per il 2025 che per il 2027, innescando un crollo del titolo del 13%. L’azienda ora prevede un calo delle spedizioni di scatole negli USA dell’1-1,5% nel 2025, ribaltando completamente le precedenti previsioni di crescita e citando la debolezza dei consumatori e l’incertezza commerciale.

Questo crollo negli ordini di imballaggi non fa che confermare quanto già anticipato da Deloitte a settembre: la prossima stagione dello shopping natalizio potrebbe vedere uno dei tassi di crescita più lenti dai tempi della pandemia. Se i produttori non ordinano scatole, significa che non hanno prodotti da spedire. Semplice, e forse proprio per questo, decisamente preoccupante.

