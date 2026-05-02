EconomiaScienza
L’eclissi della Penna Umana: se il Web diventa un Algoritmo, chi paga il Conto?
Web: Oltre la metà di ciò che leggi è scritto dall’IA. Ecco come il 2024 ha cambiato per sempre l’economia della conoscenza e perché il “tocco umano” è diventato un lusso.
Siamo passati dal dominio dell’intelletto alla dittatura del silicio in meno di cinque anni. Se nel gennaio 2020 la scrittura sul web era un feudo quasi esclusivo degli esseri umani (97,8%), i dati recenti ci consegnano una realtà che definire “disruptive” è un eufemismo: a maggio 2025, oltre la metà dei contenuti online (il 51,7%) è di matrice algoritmica.
Non è solo una questione di “chi tiene la penna”, ma di come cambia l’economia della conoscenza. Benvenuti nella “Nuova Normalità”, dove l’inversione storica — avvenuta a fine 2024 — segna il sorpasso definitivo dell’IA sull’uomo.
La Cronaca di una Sostituzione Annunciata
L’infografica da noi creata si basa sui dati di Graphite, che ha analizzato 65000 articoli fra il 2020 a oggi, scatta una fotografia impietosa del quinquennio in corso. Vediamo i numeri nel dettaglio:
|Periodo
|Contenuto Umano
|Contenuto IA
|Evento Chiave
|Gennaio 2020
|97,8%
|2,2%
|Il Dominio Umano
|Novembre 2023
|61,0%
|39,0%
|L’Effetto ChatGPT
|Novembre 2024
|48,9%
|51,1%
|L’Inversione Storica
|Maggio 2025
|48,3%
|51,7%
|La Nuova Normalità
Nota metodologica: un articolo è classificato “IA” se oltre il 50% del testo è generato algoritmicamente.
Ecco un’infografica che presenta bene questi dati:
Efficienza o Distruzione?
Dal punto di vista economico, l’introduzione massiccia dell’IA nei processi produttivi di contenuto rappresenta uno shock tecnologico che aumenta la produttività marginale, ma a quale prezzo per l’occupazione?
- Crollo dei Costi di Produzione: La barriera all’ingresso per la creazione di contenuti è praticamente azzerata. Se prima servivano ore di ricerca e redazione umana, oggi un modello LLM (Large Language Model) produce lo stesso output in secondi a un costo marginale prossimo allo zero.
- Deflazione del Valore Intellettuale: L’abbondanza genera svalutazione. Se il mercato è inondato di testi sintetici, il valore del “contenuto standard” crolla, mettendo in crisi l’intera filiera del copy e del giornalismo di base.
- Il Rischio della “Dead Internet”: Se l’IA scrive per altre IA (che indicizzano i contenuti per i motori di ricerca), il rischio è un cortocircuito dove il valore reale per l’utente finale svanisce. Se il messaggio passa da AI ad AI può essere inutile all’utente, quindi poco interessante, banale o stupido.
La domanda del Millennio: Più Efficienti o Più Poveri?
L’IA è certamente un acceleratore di efficienza per l’impresa che deve gestire documenti non strutturati (come proposto dalle piattaforme di analytics), ma per la società civile resta il dubbio: stiamo assistendo alla distruzione della capacità umana o a una sua evoluzione verso compiti di “supervisione”?
L’ironia della sorte vuole che, mentre l’uomo cercava di insegnare alle macchine a pensare come lui, ha finito per delegare loro proprio l’attività che lo rendeva unico: la narrazione della realtà. Però se la AI scrive e descrive il mondo come lei lo vede, che cosa resta dell’aspetto umano?
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