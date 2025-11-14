Le sanzioni statunitensi bloccano un terzo delle esportazioni di greggio russo in mare

Secondo JPMorgan, quasi un terzo dell’attuale potenziale di esportazione di petrolio via mare della Russia è ora bloccato nelle petroliere, poiché le sanzioni statunitensi hanno sconvolto i flussi di greggio e i principali acquirenti della Russia, Cina e India, stanno ancora lottando per valutare le implicazioni delle sanzioni.

“Le esportazioni di petrolio della Russia stanno entrando in una nuova fase di turbolenza con l’entrata in vigore delle sanzioni contro Rosneft e Lukoil, che hanno spinto i suoi due maggiori clienti, India e Cina, a ridurre drasticamente gli acquisti di dicembre”, ha affermato la banca di Wall Street in una nota riportata da Reuters .

Secondo le stime di JPMorgan, ben 1,4 milioni di barili al giorno (bpd) di petrolio greggio russo, ovvero quasi un terzo del suo potenziale di esportazione, si trovano attualmente sulle petroliere, a causa del cambio di rotta e del rallentamento delle operazioni di scarico, poiché gli acquirenti sono titubanti a seguito delle sanzioni statunitensi nei confronti dei principali produttori ed esportatori di petrolio russi, Rosneft e Lukoil.

A causa delle sanzioni, lo sconto del greggio Urals, fiore all’occhiello della Russia, rispetto al Brent si è ampliato negli ultimi giorni raggiungendo il massimo quest’anno a 20 dollari al barile.

Lunedì, il prezzo dell’ Urals era di 19,40 dollari al barile inferiore al Brent su base FOB (free on board) nel porto russo di Primorsk sul Mar Baltico e nel porto di Novorossiysk sul Mar Nero, in aumento rispetto allo sconto di 13-14 dollari al barile all’inizio di novembre, secondo quanto riferito all’inizio di questa settimana dal quotidiano russo Kommersant , citando i dati di Argus.

Tutte le raffinerie indiane tranne due hanno rinunciato a effettuare ordini di greggio russo per dicembre dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato Rosneft e Lukoil, secondo quanto riferito all’inizio di questa settimana da fonti informate sugli acquisti a Bloomberg .

In Cina, secondo quanto riferito, le principali raffinerie statali hanno sospeso gli acquisti di greggio russo, ma è improbabile che le raffinerie indipendenti della provincia di Shandong, le cosiddette teapots, interrompano le importazioni di greggio a basso costo che è diventato un prodotto di base per le loro raffinerie.

Domande e risposte

Perché il petrolio russo è bloccato sulle petroliere? Il blocco è causato dalle nuove e più stringenti sanzioni degli Stati Uniti contro i colossi russi Rosneft e Lukoil. Questo ha creato incertezza legale e finanziaria tra gli acquirenti internazionali, rallentando le operazioni di scarico e il cambio di rotta delle navi, poiché nessuno vuole rischiare di incorrere in sanzioni secondarie processando quel greggio.

Qual è l’impatto sui prezzi del petrolio russo? L’effetto è stato un drastico ampliamento dello sconto tra il greggio russo Urals e il Brent internazionale. A causa della minore domanda e del rischio percepito, la Russia deve offrire il suo petrolio a circa 20 dollari in meno al barile rispetto al Brent per trovare acquirenti disposti a prenderlo, erodendo i propri ricavi.

Cina e India smetteranno di comprare petrolio dalla Russia? È improbabile che smettano del tutto. Attualmente stanno “valutando le implicazioni”, riducendo gli ordini a breve termine (specialmente le grandi raffinerie statali). Tuttavia, le raffinerie indipendenti cinesi (le “teapots”) continuano ad acquistare, attratte dai prezzi bassi. È probabile che i flussi riprendano una volta chiariti i meccanismi per aggirare le nuove restrizioni o assorbito il rischio.