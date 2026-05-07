Le esportazioni di carburante degli Stati Uniti raggiungono livelli record mentre la crisi di Hormuz ridisegna i flussi energetici globali

Il mondo ha una fame assoluta di carburante, e chi lo ha è pronto a venderlo in abbondanza. Secondo quanto riportato da Bloomberg , la scorsa settimana le esportazioni statunitensi di prodotti petroliferi hanno raggiunto il livello record di 8,2 milioni di barili al giorno, mentre i vari paesi si affrettavano a rimpiazzare le forniture di carburante interrotte dalla crisi dello Stretto di Hormuz; l’agenzia ha sottolineato che le esportazioni di gasolio hanno guidato l’aumento, raggiungendo il massimo storico.

I paesi sono ora in competizione per accaparrarsi prodotti raffinati, tra cui gasolio, carburante per aerei e benzina, poiché le interruzioni delle rotte marittime intorno allo Stretto di Hormuz destabilizzano i sistemi di approvvigionamento di carburante a valle legati ai trasporti, all’aviazione e all’attività industriale.

La crescente carenza di carburante per aerei in Europa e l’aumento della domanda di gasolio in tutta l’Asia stanno attirando sempre più barili statunitensi sui mercati internazionali. Gli Stati Uniti sono diventati di fatto il fornitore di equilibrio per i mercati globali del carburante mentre le esportazioni del Golfo rimangono interrotte, conferendo a Washington un’enorme influenza sui prezzi e sull’offerta anche mentre il conflitto più ampio continua a destabilizzare i flussi energetici in tutto il mondo.

Nonostante queste esportazioni statunitensi da record, tuttavia, non saranno sufficienti a sostituire completamente le forniture perse dal Golfo.

Oltre ai volumi record di prodotti raffinati che gli Stati Uniti stanno esportando all’estero, stanno esportando anche più di 5 milioni di barili al giorno di greggio , diventando così il fornitore di ultima istanza per i mercati energetici globali. Questi barili provengono sempre più spesso dalle scorte, poiché le riserve si stanno riducendo e la Riserva Strategica di Petrolio (SPR) rimane fortemente esaurita a causa dei precedenti rilasci di emergenza.

Inoltre, le infrastrutture portuali lungo la costa del Golfo stanno operando quasi al limite della loro capacità, e ogni barile in più esportato aumenta la pressione sui mercati interni dei carburanti, già alle prese con prezzi più elevati della benzina e del diesel.

Questo sta iniziando a creare un problema politico interno. I volumi record delle esportazioni aiutano a stabilizzare i mercati globali, ma restringono anche i bilanci dell’offerta interna e spingono al rialzo i prezzi dei carburanti americani proprio nel momento in cui la Casa Bianca sta cercando di contenere l’inflazione in vista delle elezioni di medio termine.

I paesi di tutta l’Asia hanno già adottato misure per limitare le esportazioni di carburante al fine di proteggere l’approvvigionamento locale. Se i prezzi della benzina e del diesel continueranno a salire negli Stati Uniti mentre il greggio e i prodotti raffinati americani continuano a lasciare il paese a livelli record, a Washington inizierà a crescere rapidamente la pressione per qualche forma di restrizione alle esportazioni o di intervento d’emergenza. Anche perché l’aumento dei prezzi interni viene a creare dei grossi problemi politici a Trump in vista delle prossime elezioni di mid-term.