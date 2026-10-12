Le Banche d’Affari cinesi voglio sfidare Wall Street. Che diranno i clienti?

Pechino ha deciso che le sue banche d’affari non devono più limitarsi a fare le padrone di casa a Hong Kong: l’ordine che arriva dai vertici dello Stato è di uscire all’aperto e andare a sfidare i colossi anglosassoni direttamente sui mercati internazionali.

Una scommessa da decine di miliardi di dollari che nasconde però una trappola drammatica. Il denaro pubblico e la potenza industriale non bastano per comprare la fiducia del resto del pianeta, e il rischio di un colossale contraccolpo finanziario per gli istituti cinesi è già dietro l’angolo.

Dagli uffici di Wall Street al controllo di Hong Kong

Per comprendere la portata di questo scontro, bisogna fare un passo indietro a trent’anni fa. A metà degli anni Novanta, quando Pechino decise di fondare la China International Capital Corporation (CICC), i funzionari cinesi andavano a New York e a Londra con il cappello in mano.

All’epoca furono mostri sacri come Goldman Sachs e Morgan Stanley a fare da maestri, spiegando passo dopo passo a dirigenti e burocrati come si costruiva un’offerta pubblica iniziale per quotare i campioni statali come China Mobile. L’allievo, però, studiava con attenzione per sostituire il maestro appena possibile.

Oggi quella subordinazione psicologica è sparita. Negli ultimi due anni il mercato dei capitali cinese ha registrato un sorpasso storico: il finanziamento diretto tramite azioni e obbligazioni ha superato per la prima volta i prestiti bancari tradizionali.

Hong Kong, che un tempo era la porta d’ingresso per i capitali occidentali verso l’Asia, è stata progressivamente trasformata in un’estensione domestica. La presenza straniera è stata marginalizzata dai numeri della finanza statale cinese.

Le aziende della Cina continentale valgono ormai circa i l 78% dell’intera capitalizzazione della borsa di Hong Kong .

. Il 90% degli scambi giornalieri sulla piazza di Hong Kong vede protagoniste le imprese del continente.

Nei primi otto mesi del 2026, le banche d’affari cinesi hanno gestito oltre il 50% delle quotazioni in città, mentre la quota delle banche estere è scesa al 26%.

L’ordine di Pechino: campioni globali entro il 2035

Questo dominio locale non basta più ai pianificatori del governo. Durante la Conferenza di lavoro finanziario centrale, il presidente Xi Jinping ha ribadito l’obiettivo di trasformare la Cina in una superpotenza finanziaria dotata di «caratteristiche cinesi».

La commissione di vigilanza sui mercati (CSRC), guidata da Wu Qing, ha fissato un traguardo preciso: creare entro il 2035 almeno due o tre colossi di caratura mondiale capaci di orientare l’allocazione delle risorse e i prezzi degli attivi a livello internazionale.

Per raggiungere questo scopo non si bada a spese. I principali broker cinesi hanno riversato una vera valanga di denaro fresco sulle loro controllate d’oltremare per sostenerne l’espansione.

Istituto Finanziario Capitale Iniettato all’Estero Mercato Principale di Sbocco Citic Securities 16 miliardi di yuan Hong Kong, Sud-Est Asiatico, Europa Guotai Haitong Securities 9 miliardi di yuan Hong Kong, Vietnam, Medio Oriente Huatai Securities Fino a 9 miliardi di HKD Hub d’oltremare e mercati emergenti

Alla fine del 2025 le filiali internazionali dei broker cinesi contavano attivi per quasi 2.000 miliardi di dollari di Hong Kong, con una crescita superiore al 30% in appena dodici mesi.

La logica economica è immediata: se l’economia reale cinese investe lungo le rotte marittime e nelle infrastrutture estere, ha bisogno che siano le proprie istituzioni a gestire le transazioni, raccogliere i capitali e incassare le laute commissioni di intermediazione.

Il salto nel buio: Dubai, Singapore e le macerie del passato

Rompere i confini del proprio cortile presenta ostacoli tecnici e culturali enormi. Le banche cinesi si stanno muovendo con rapidità verso il Golfo Persico e il Sud-Est Asiatico, aprendo sedi operative nel centro finanziario di Dubai (DIFC) per intercettare i petrodollari e collegarli alle emissioni asiatiche.

Allo stesso tempo, gruppi come China Galaxy Securities hanno steso una rete di sportelli tra Malesia, Thailandia, Indonesia e Singapore.

Tuttavia, allontanarsi dal controllo rassicurante delle autorità di Pechino ha già provocato disastri memorabili. L’economia di mercato non perdona la sopravvalutazione delle proprie capacità quando mancano le giuste valutazioni del rischio:

Il fallimento dell’agenzia sportiva europea MP & Silva ha bruciato centinaia di milioni investiti da Everbright Securities.

Haitong International ha subito perdite per 1,7 miliardi di dollari tra il 2022 e il 2023, travolta dal crollo delle obbligazioni spazzatura del settore immobiliare cinese collocate all’estero.

Questi scossoni dimostrano che replicare all’estero i metodi d’investimento usati in patria non funziona automaticamente.

La barriera insormontabile: la fiducia dei clienti terzi

Il vero nodo economico e strategico è uno solo: le banche d’affari cinesi riusciranno a convincere clienti non cinesi ad affidare loro i propri risparmi e le proprie aziende?

Finché si tratta di quotare una società tecnologica di Shenzhen o un produttore di batterie di Shanghai, i broker di Pechino vincono a mani basse perché conoscono la lingua, i bilanci e i legami politici. La situazione cambia radicalmente quando ci si rivolge al mercato aperto. In Vietnam, ad esempio, dove Guotai Junan ha rilevato una società locale, le resistenze politiche e la diffidenza verso un’eccessiva presenza cinese frenano la crescita.

Come sintetizzano gli economisti accademici di Hong Kong, il punto cruciale non è aprire un ufficio di rappresentanza a Wall Street o nella City di Londra. La vera domanda è un’altra: un’azienda americana come Apple o Google affiderebbe mai la gestione di una fusione o di una quotazione a una banca cinese?

Una ricca famiglia europea o asiatica affiderebbe decine di milioni del proprio patrimonio a un intermediario soggetto all’arbitrio e ai controlli di capitale di uno Stato autoritario?

Che cosa aspettarsi ora

La risposta a breve termine è negativa. La diffusione globale dei servizi finanziari cinesi avverrà a macchia di leopardo, seguendo quasi esclusivamente i corridoi geopolitici dove Pechino esercita già un’influenza commerciale o infrastrutturale diretta, come il Medio Oriente e alcune economie emergenti.

Nei mercati occidentali maturi, il muro della diffidenza geopolitica e il ricordo delle recenti crisi del debito immobiliare renderanno quasi impossibile per questi istituti competere alla pari con i colossi anglosassoni. Pechino ha i capitali per riempire i forzieri delle sue banche d’affari, ma nel mondo della finanza globale il capitale senza reputazione e senza libertà di movimento resta un’arma spuntata. L’allievo ha imparato i trucchi del mestiere, ma la clientela internazionale preferisce ancora tenere il portafoglio altrove.