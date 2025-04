Le bancarotte sono aumentate del 20% in un anno negli USA

Secondo l’American Bankruptcy Institute (ABI), a marzo sono state più le aziende che hanno presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Chapter 11 rispetto a un anno fa, il che indica una tensione economica tra le imprese statunitensi. Il Chapter 11 è una procedura concorsuale USA che è simile al Concordato con Continuità Aziendale del sistema italiano, anche se con delle differenze.

“Le istanze di fallimento commerciali ai sensi del Chapter 11 sono aumentate del 20% nel marzo 2025, passando da 611 a 733”, ha dichiarato l’ABI in un comunicato stampa del 3 aprile. Le richieste di fallimento delle piccole imprese sono diminuite dell’1% su base annua, mentre il totale delle richieste commerciali è aumentato del 10%.

Il balzo del 20% delle richieste di fallimento ai sensi del Chapter 11 “segnala una persistente pressione economica, rispecchiata da un aumento del 10% del totale delle richieste commerciali”, ha dichiarato Michael Hunter, vicepresidente del fornitore di dati sui fallimenti Epiq AACER.

Le richieste individuali sono aumentate del 13% il mese scorso. Hunter ha affermato che i ritardi nei pagamenti delle carte di credito sono vicini al massimo degli ultimi 10 anni, con fattori come i tassi di interesse e l’onere del debito che contribuiscono al problema.

I tassi di insolvenza nel portafoglio ipotecario della Federal Housing Administration sono saliti all’11%, “superando i livelli pre-pandemici”, ha detto.

“Inoltre, i licenziamenti nel settore pubblico rischiano di aggravare l’instabilità finanziaria dei lavoratori federali che dipendono da un reddito stabile per pagare i debiti”.

Il mese scorso, la direttrice esecutiva dell’ABI Amy Quackenboss ha dichiarato che le tensioni geopolitiche, i tassi di interesse elevati, le condizioni di prestito più rigide e l’inflazione stanno creando ulteriori difficoltà sia per le imprese che per i privati in difficoltà finanziarie che cercano di alleggerire il crescente peso del debito.

“Il fallimento è un processo consolidato per le famiglie e le imprese in difficoltà che cercano di ricominciare da capo”, ha affermato.

Una nota azienda che il mese scorso ha presentato istanza di fallimento è stata OTB Holdings LLC, proprietaria della catena di ristoranti Tex-Mex On the Border Mexican Grill & Cantina.

In un documento presentato in tribunale, il responsabile della ristrutturazione Jonathan Tibus ha affermato che le operazioni della catena di ristoranti sono state influenzate negativamente da fattori macroeconomici negli ultimi anni.

“I ristoranti informali risentono fortemente della sensibilità dei consumatori che preferiscono mangiare fuori casa piuttosto che a casa. E a causa delle pressioni inflazionistiche, i prezzi dei menu dei ristoranti in tutto il settore sono aumentati molto più rapidamente dei prezzi dei generi alimentari e di altri beni di consumo”, si legge nel documento depositato in tribunale.

Il 25 marzo, 23andMe, una società che offre servizi di test genetici, ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta , cercando di vendere i propri beni a causa di difficoltà finanziarie.

Bancarotte aziendali

Le bancarotte aziendali negli Stati Uniti hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 14 anni nel 2024, secondo un rapporto di S&P Global del 7 gennaio. L’analisi di S&P prende in considerazione solo le bancarotte che coinvolgono grandi aziende con determinate soglie di attività e passività.

L’anno scorso si sono registrati 694 fallimenti di questo tipo, in aumento rispetto ai 635 del 2023 e ai 372 del 2022. Alcune delle notorie dichiarazioni di fallimento sono state presentate da Tupperware Brands Corp., Party City Holdco Inc., Spirit Airlines, Big Lots Inc. e Steward Health Care System LLC.

Il settore dei beni di consumo voluttuari ha registrato il maggior numero di dichiarazioni, seguito da quello industriale, sanitario, dei beni di consumo di base e dell’informatica.

“Nel 2024 le imprese hanno continuato a subire la pressione dei tassi di interesse elevati, soprattutto perché il debito totale delle società statunitensi non finanziarie con rating creditizio ha raggiunto il record trimestrale di 8.453 miliardi di dollari e la copertura degli interessi è rimasta debole nel terzo trimestre dell’anno”, si legge nel rapporto.

Il mese scorso, la società di monitoraggio del credito Creditsafe ha pubblicato uno studio che rivela che, sebbene le irregolarità nei pagamenti dei clienti siano spesso altamente indicative di difficoltà finanziarie e rischio di fallimento, solo poche aziende sanno come individuare tali segnali di allarme.

Solo il 3% delle aziende è risultato in grado di individuare con precisione i segnali di difficoltà dopo aver analizzato i comportamenti di pagamento dei clienti. L’azienda ha affermato che questo è fondamentale poiché i cambiamenti improvvisi nel comportamento di pagamento dei clienti tendono a verificarsi prima del fallimento.

Steve Carpenter, direttore operativo di Creditsafe che si occupa delle operazioni in Nord America, ha dichiarato che lo studio evidenzia la necessità di fornire ai team finanziari una formazione adeguata per affrontare la questione.

“Non si tratta solo di capire perché è importante rivedere e analizzare regolarmente i dati storici dei pagamenti commerciali dei clienti. Sebbene ciò sia molto importante, è anche necessario fornire suggerimenti utili e formazione, in modo che i team finanziari possano identificare con precisione i modelli problematici che sono indicativi di problemi di flusso di cassa e una maggiore probabilità di ritardi nei pagamenti nel tempo“, ha affermato.

”Altrimenti, le aziende continueranno a perdere e a interpretare male chiari segnali di allarme, costando loro caro in termini di tempo necessario per recuperare le fatture non pagate e dell’impatto negativo che ha sui profitti”.