Fallimento 23andMe: centinaia di migliaia di campioni di DNA a disposizione del miglior offerente

Negli USA si sta creando un enorme pasticcio per la privacy delle persone. La società di test genetici 23andMe , un tempo valutata 6 miliardi di dollari, ha presentato domenica sera presso il tribunale federale del Missouri la richiesta di protezione per bancarotta ai sensi del Capitolo 11.

Praticamente la società ha chiesto una sorta di concordato preventivo che taglierà i debiti e porterà alla cessione o smembramento della società. A questo punto centinaia di migliaia di clienti vedranno cambiare il gestore dei propri dati genetici, con dubbi sulla tutela della loro privacy.

L’amministratore delegato della società, Anne Wojcicki, ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di amministratore delegato con effetto immediato, anche se rimarrà membro del consiglio di amministrazione. Joseph Selsavage, responsabile finanziario e contabile di 23andMe, ricoprirà il ruolo di amministratore delegato ad interim, secondo quanto comunicato alla U.S. Securities and Exchange Commission.

“Abbiamo avuto molti successi, ma mi assumo anche la responsabilità delle sfide che abbiamo oggi”, ha scritto Wojcicki in un post su X lunedì mattina presto. “Non c’è dubbio che le sfide affrontate da 23andMe attraverso un modello di business in evoluzione siano state reali, ma la mia fiducia nell’azienda e nel suo futuro è incrollabile”.

The 23andMe Special Committee released news today indicating their plan to take the company through the Chapter 11 process. While I am disappointed that we have come to this conclusion and my bid was rejected, I am supportive of the company and I intend to be a bidder. I have…

— Anne Wojcicki (@annewoj23) March 24, 2025