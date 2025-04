Le Aziende tedesche attaccano il programma economico di Merz e vogliono cambiamenti

C’è molto scontento in Germania per il nuovo governo CDU-SPD, come si vede dai sondaggi elettorali, e non solo. La comunità imprenditoriale tedesca chiede alla futura maggioranza di governo di attuare riforme di ampio respiro, come mostra un interessante articolo di Handelsblatt.

I risultati attuali dei negoziati di coalizione fino ad oggi sono “inadeguati e non tengono conto del peggioramento della situazione delle aziende e delle imprese”, secondo una dichiarazione congiunta di 100 associazioni imprenditoriali.

Senza riforme di ampio respiro, non ci sarà una ripresa sostenibile. “Ciò che è stato presentato finora ignora le crescenti sfide economiche in molti settori”, criticano le associazioni. La CDU, la CSU e la SPD devono ora decidere a favore di riforme strutturali efficaci: “Se il futuro governo federale non agirà in modo rapido e coerente, la recessione economica sarà inarrestabile nei prossimi anni”.

Ad attacare il governo in formazione sono tutte e quattro le principali organizzazioni di categoria deglio imprenditori, di ogni dimensione la Federazione delle Industrie Tedesche (BDI), la Confederazione Tedesca dell’Artigianato (ZDH), la Camera dell’Industria e del Commercio Tedesca (DIHK) e la Federazione Tedesca dei Datori di Lavoro (BDA).

Le organizzazioni di categoria si tengono generalmente fuori dai procedimenti in corso e tendono a influenzare la politica in secondo piano.

Il fatto che ora intervengano nel dibattito pubblico è probabilmente un’indicazione del fatto che i rappresentanti delle imprese non sono ancora riusciti a far valere le loro richieste dal proprio punto di vista. Merz va avanti per la formazione del suo governo socialista ignorando chi gli ha fornito il voto.

Gli imprenditori cercano sponde nel governo bavarese

È probabile che il documento venga letto con attenzione presso la rappresentanza statale bavarese a Berlino. La lettera delle associazioni sta aumentando la pressione sulla CDU/CSU. Durante la campagna elettorale, i democristiani avevano annunciato un “cambiamento di politica” per l’economia, al fine di riportare la Germania sulla strada della crescita e molti incolpavano proprio le coalizioni con la SPD per i problemi attuali. Merz ha fatto l’ennesimo governo con la SPD…

I negoziati hanno dato l’impressione diffusa che la CDU stia mettendo da parte i propri programmi elettorali e le proprie promesse, facendo invece propri quelli della SPD, Merz ha cercato di tranquillizzare la sua base elettorale. Questo non è sufficiente per le associazioni: “Il debito da solo non risolve alcun problema”.

Anche il tono tagliente della dichiarazione depone a favore di questa tesi. La situazione economica è peggiorata drasticamente nelle ultime settimane: “I conflitti commerciali si stanno intensificando, l’inflazione sta aumentando, la crescita si sta indebolendo ulteriormente – i segnali di crisi si stanno intensificando ovunque”.

I dati economici recenti non sono positivi e i dazi potrebbero essere l’ennesimo peso su un’economia tedesca che mostra sempre più delle debolezze strutturali profonde. Gli imprenditori sono stupiti dalla totale insensibilità dei partiti coinvolti nelle trattative su questi problemi e sulla crescita di medio termine di un 0,5% che, comunque, sarebbe un risultato loffio.

Le tasse al centro del problema

Le associazioni scrivono che la Germania è un leader internazionale in termini di pressione fiscale. In effetti, con una pressione fiscale media di circa il 30%, le aziende tedesche si trovano ai primi posti.

Il gruppo di lavoro responsabile non ha ancora trovato una soluzione per cambiare questa situazione. La CDU/CSU sta spingendo per una riduzione globale delle tasse per le aziende. Tuttavia, l’SPD sta bloccando tutto ciò ed è disposto a ridurre l’imposta sulle società solo di un punto percentuale, e solo a partire dal 1° gennaio 2029. Troppo poco, troppo tardi. Anzi si pensa di innalzare l’aliquota marginale più elevata. Un passo nella direzione opposta a quella che vorrebbero gli impreditori.

Le associazioni chiedono: “La pressione fiscale sulle imprese deve essere sensibilmente ridotta”. L’obiettivo deve essere quello di ridurre almeno gradualmente la pressione fiscale fino a un totale del 25%.

Lo Stato sociale altro punto di contrasto

Un’altra richiesta è quella di riformare urgentemente i sistemi di sicurezza sociale per renderli finanziariamente sostenibili, a prova di futuro ed equi per tutte le generazioni. Il gruppo di lavoro responsabile della CDU/CSU e della SPD ha finora concordato solo di mantenere stabili i tassi di contribuzione, non di diminuirli. Inoltre, non è chiaro se le misure concordate raggiungeranno questo obiettivo. Ovviamente troppo poco per gli imprenditori.

Burocrazia soffocante.

La futura coalizione deve dare priorità alla riduzione della burocrazia, chiedono le associazioni. Gli obblighi di rendicontazione e documentazione devono essere sistematicamente ridotti e le procedure di pianificazione e autorizzazione accelerate.

Le associazioni non ritengono sufficienti i precedenti piani della CDU/CSU e della SPD. Il gruppo di lavoro competente aveva concordato di ridurre i costi burocratici per l’economia del 25%.

La comunità imprenditoriale non gradisce il fatto che la CDU/CSU e la SPD siano ancora in disaccordo sull’abolizione dei rappresentanti aziendali, in particolare per quanto riguarda il rappresentante dei rifiuti, l’esperto di separazione dei rifiuti, l’esperto di amianto o il responsabile della protezione dei dati aziendali.

Anche il futuro della legge sulla catena di approvvigionamento è controverso. La CDU/CSU vuole abolirla, la SPD la blocca. La legge obbliga a certificare ogni importazione come corretta dal punto di vista ESG. Una norma europea soffocante e costosa.

Energia

Le associazioni chiedono: “La Germania ha bisogno di prezzi energetici competitivi a livello internazionale e di una maggiore sicurezza di approvvigionamento”.

La CDU/CSU e la SPD intendono ridurre in modo permanente l’onere per le imprese di almeno cinque centesimi per chilowattora di elettricità.

Per raggiungere questo obiettivo, la tassa sull’elettricità deve essere ridotta all’aliquota minima europea. Inoltre, le tariffe per l’utilizzo delle reti elettriche devono essere ridotte. Inoltre, la compensazione del prezzo dell’elettricità, che attualmente si applica a poche centinaia di grandi consumatori industriali di elettricità, deve essere estesa in modo permanente e ampliata ad altri settori.

Tuttavia, questo non è sufficiente per le associazioni. Oltre alle misure a breve termine per fornire un sollievo finanziario, chiedono anche “massicce riforme strutturali” per ridurre in modo permanente i costi dell’energia. Però questo richiederebbe il ritorno del gas russo o al nucleare, tutte mosse che la SPD e la CDU non avranno mai il coraggio di perseguire.

Quindi il governo tedesco sicuramente nascerà, che i tedeschi lo vogliano o meno, ma rischia di partire già impopolare. Sinora le associazioni imprenditoriali si sono sempre schierate con le formazioni centriste, ma fino a quando questi enti intermedi appoggeranno politicamente chi applica politichi inconcludenti o indigeste?