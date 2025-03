Germania: gli elettori stanno lasciando la CDU per AfD. Merz delude

Le trattative per il governo di Grande Coalizione e i debiti per le spese militari stanno portando a un certo scontento politico in Germania, e il candidato cancelliere Friedrich Merz è sempre meno regolare.

Il nuovo sondaggio INSA del 29 marzo per conto del quotidiano Bild mostra una perdita di consenso per l’Unione e guadagni per la SPD . Ma insieme i due partiti non hanno più la maggioranza parlamentare.

L’Unione ha raggiunto solo il 26% (-1) e la SPD il 16% (+1). Per fare un paragone: alle elezioni federali, la CDU e la CSU hanno ottenuto il 28,5%, mentre la SPD il 16,0%.

Ecco il grafico del sondaggio elettorale:

Per ottenere la maggioranza assoluta sono necessari 316 seggi. Secondo il sondaggio INSA, una coalizione nero-rossa otterrebbe solo 288 seggi. Ciò è dovuto anche al fatto che gli altri partiti hanno recuperato terreno nei sondaggi rispetto alle elezioni federali. Soprattutto, il divario tra CDU/CSU e AfD si sta riducendo sempre di più. Nei sondaggi l’AfD ha raggiunto il 23 per cento, ovvero 2,2 punti percentuali in più rispetto alle elezioni federali.

La maggioranza cambia. Gli elettori scontenti di Merz

I Verdi sono attualmente al 12 per cento (+/- 0), e anche la Sinistra rimane in doppia cifra, al 10 per cento (+/- 0). L’ FDP ha raggiunto il tre per cento (+/- 0) ed è quindi ancora lontano dal traguardo del cinque per cento. A differenza dei liberali, il BSW ha ottenuto esattamente il cinque per cento. Il valore rimane lo stesso rispetto all’ultima rilevazione Insa. Ma alle elezioni federali di febbraio, il BSW ha mancato di poco l’ingresso nel Bundestag con il 4,98 per cento. Un partito al limite.

Con questi valori, il politico della CDU e probabile cancelliere Friedrich Merz dovrebbe cercare altri partner di coalizione. Dopo l’approvazione del fondo speciale, Merz è stato accusato di aver ingannato i suoi elettori, anzi di aver fatto p’esatto contrario di quanto promesso, ed ora gli elettori iniziano a rendersene conto.

L’istituto di sondaggi INSA ha intervistato 1.204 persone tra il 24 e il 28 marzo 2025. Il margine di errore è di più/meno 2,9 punti percentuali.