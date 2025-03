Le Armi portano bene all’Ottimismo del Business in Germania: indice IFO in crescita

A furia di parlare di grande spesa per l’armamento e per le infrastrutture qualcosa cambia nel clima del business in Germania. L’indicatore Ifo Business Climate per la Germania è salito a 86,7 nel marzo 2025, segnando il livello più alto da luglio e allineandosi alle aspettative del mercato. Si tratta di un importante indicatore previsionale che si basa sulle interviste agl’imprenditori tedeschi.

Il clima aziendale è migliorato grazie al maggiore ottimismo delle imprese per i mesi a venire (87,7 rispetto all’85,6 di febbraio), a seguito di uno storico accordo sul debito per aumentare la spesa per la difesa, alleggerendo le regole e istituendo un consistente fondo per le infrastrutture. Inoltre, è migliorata anche la valutazione delle imprese sulla situazione economica attuale (85,7 contro 85,0).

Il sentiment è migliorato in tutti i settori. I produttori (-16,6 contro -21,9) e il commercio (-23,7 contro -26,2) hanno registrato un notevole spostamento verso un minore scetticismo nelle loro prospettive. I fornitori di servizi (-1,1 contro -4,3) hanno beneficiato soprattutto del crescente ottimismo degli studi di architettura e ingegneria.

Nel frattempo, il settore delle costruzioni (-24,6 contro -27,4) ha registrato un aumento grazie a una valutazione più positiva della situazione attuale generale, anche se la mancanza di ordini rimane la sfida principale del settore.

Ecco il relativo grafico a un anno:

Ecco una prospettiva a tre anni, in cui si vede come, comunque, il clima non sia eccezionale:

Quindi il clima economico delle attività economiche private tedesche è migliorato, dopo l’annuncio dei fondi speciali per armi e infrastrutture. Questo spiega anche molto bene perché la Commissione Europea stia appoggiando questa politica di riarmo con grande fervore.