Rivoluzione guida autonoma in Belgio: camion e furgoni senza autista nel porto di Anversa

La diffusione della AI e della guida autonoma non sono solo uno sfizio per pochi ricchi, ma rischiano di diventare uno strumento che rivoluzionerà la logistica e, di conseguenza, il mondo del lavoro molto presto. Einride, azienda svedese specializzata in soluzioni di trasporto merci digitali, elettriche e autonome, ha testato con successo un veicolo commerciale a guida completamente autonoma su una strada pubblica, all’interno del Porto di Anversa-Bruges. Si tratta di una guida autonoma “Livello 4“, perché avviene senza controllo, anche se in un ambiente conosciuto.

Si tratta di un’autentica “prima” europea, che dimostra come l’innovazione possa viaggiare di pari passo con la regolamentazione. Il test, infatti, è stato condotto nel pieno rispetto delle normative belghe, dimostrando che è possibile unire l’esigenza di sicurezza e efficienza con le potenzialità della tecnologia. Come ha sottolineato Johan Klaps, presidente del consiglio di amministrazione del Porto di Anversa-Bruges, il porto non è solo un hub logistico, ma un vero e proprio laboratorio per le mobilità del futuro. L’autotrasporto autonomo, in questo contesto, può diventare un volano per la competitività e la crescita economica.

Perché questa tecnologia è importante?

Efficienza e produttività: I furgoni o camion a guida autonoma non hanno bisogno di fermarsi per riposo, possono operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ottimizzando i flussi di merci e rendendo la catena logistica più reattiva.

Sostenibilità ambientale: L'ottimizzazione dei percorsi e l'utilizzo più efficiente delle risorse si traducono in una riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. Un aspetto fondamentale, dato che il trasporto su gomma è uno dei maggiori responsabili delle emissioni di CO2.

Maggiore sicurezza: Sebbene l'introduzione di veicoli autonomi sollevi comprensibili questioni di sicurezza, i sistemi moderni sono progettati per reagire in modo più rapido e preciso rispetto a un essere umano, riducendo drasticamente il rischio di incidenti causati da distrazioni o errori.

Einride non è un’azienda alle prime armi. Già oggi opera con i suoi camion autonomi per conto di diversi clienti sia in Europa che negli Stati Uniti. Il suo segreto è l’utilizzo di una piattaforma digitale che raccoglie dati operativi storici, da molti anni, posizionandola in una posizione unica per implementare la tecnologia autonoma su larga scala.

Il fatto che il primo test europeo si sia svolto nel Porto di Anversa-Bruges, uno dei centri logistici più complessi al mondo, non è casuale. La complessità del contesto ha permesso di dimostrare come i sistemi autonomi possano assicurare flussi di merci più fluidi e ridurre le emissioni, utilizzando le risorse in modo più efficiente.

In un’Europa che riconosce i veicoli autonomi come un elemento chiave per la propria competitività, il successo di Einride rappresenta un esempio lampante di come il settore pubblico e quello privato possano collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni, bilanciando innovazione e regolamentazione per una logistica più sicura, efficiente e sostenibile.

Domande e Risposte

I camion a guida autonoma sostituiranno i camionisti?

Non necessariamente, e non nell’immediato. L’introduzione di questi veicoli è graduale e punta a migliorare l’efficienza e la sicurezza dei trasporti. Sebbene alcuni ruoli possano evolversi, nasceranno nuove figure professionali, come gli operatori di controllo remoto, che supervisioneranno più veicoli contemporaneamente. L’obiettivo primario è rendere la logistica più efficiente, non semplicemente eliminare il fattore umano.

Quali sono i principali ostacoli all’adozione su larga scala?

Gli ostacoli sono principalmente di tre tipi: normativi, tecnologici e sociali. Dal punto di vista normativo, è necessario un quadro legislativo chiaro e armonizzato tra i vari Paesi. A livello tecnologico, la sfida è rendere i sistemi immuni da errori e guasti, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse o in scenari complessi. Infine, l’accettazione sociale e la fiducia del pubblico in questa nuova tecnologia sono cruciali per la sua diffusione.

In che modo questa tecnologia può influenzare l’economia?

L’impatto economico sarà significativo. La maggiore efficienza e la riduzione dei costi operativi (carburante, manutenzione, manodopera) potrebbero abbassare i prezzi di beni e servizi. Si creerebbero nuovi mercati per lo sviluppo di software, sensori e infrastrutture dedicate. Inoltre, le aziende che adotteranno per prime questa tecnologia potranno acquisire un vantaggio competitivo, accelerando la digitalizzazione dell’intero settore.