L’Australia si candida come scialuppa di salvataggio per il GNL globale, ma servono capitali

L’incertezza logistica e geopolitica che avvolge attualmente il Medio Oriente sta scuotendo, e non poco, i mercati energetici globali. In questo scenario di improvvisa fragilità delle catene di approvvigionamento, l‘Australia si fa avanti, proponendosi come fornitore affidabile di gas naturale liquefatto (GNL) e chiedendo ai partner commerciali un rinnovato impegno negli investimenti industriali.

Con le note difficoltà che hanno spinto grandi fornitori mondiali, come il Qatar, a sospendere alcune operazioni nevralgiche, e con i flussi attraverso il cruciale Stretto di Hormuz ridotti al lumicino, i prezzi degli idrocarburi hanno ripreso a correre. L’economia reale ha un disperato bisogno di energia fisica, ma l’attuale assetto globale del mercato deregolamentato mostra tutti i suoi limiti strutturali.

“Le vulnerabilità delle catene globali di approvvigionamento energetico sono state messe a nudo dall’attuale situazione in Medio Oriente”, ha dichiarato il Ministro delle Risorse australiano, Madeleine King, durante il Forum ministeriale e aziendale sulla sicurezza energetica indo-pacifica a Tokyo. “L’Australia, per contro, è rimasta un fornitore fidato e affidabile”. La King ha poi sottolineato come i capitali del Giappone e di altre nazioni abbiano storicamente costruito l’industria estrattiva australiana, ma oggi queste partnership risultano più vitali che mai.

Il riassetto dei portafogli aziendali

Curiosamente, proprio mentre il governo australiano chiama a raccolta i capitali stranieri per rafforzare l’offerta, alcuni storici colossi stanno rimescolando le carte. Ecco i principali movimenti di mercato in corso:

Jera Co. e Tokyo Gas Co.: Hanno ceduto le loro partecipazioni nei massicci siti australiani di Gorgon e Ichthys a MidOcean Energy LLC, spostando il focus dei loro investimenti verso gli Stati Uniti.

Shell Plc.: Secondo fonti di mercato, starebbe valutando la vendita della propria quota nell’impianto di esportazione di North West Shelf.

Woodside Energy Group Ltd.: La maggiore compagnia del gas australiana guarda oggi agli Stati Uniti per la crescita futura, pur mantenendosi in carreggiata per avviare il gigantesco progetto GNL di Scarborough, nel nord dell’Australia, entro la fine dell’anno.

L’Australia è stata a lungo il principale esportatore mondiale di GNL, prima di cedere lo scettro a Stati Uniti e Qatar, nazioni che hanno spinto pesantemente sull’acceleratore dei finanziamenti statali e privati in nuovi progetti.

Oggi, con la profonda incertezza che caratterizza le forniture dall’area del Golfo, è in corso una frenetica caccia globale ai carichi di GNL. I flussi fisici stanno subendo una deviazione senza precedenti, con navi originariamente destinate all’Europa che ora fanno rotta verso l’Asia. Un perfetto esempio di come la programmazione infrastrutturale e la sicurezza energetica debbano tornare al centro dell’agenda politica.