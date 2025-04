L’Asse Tether-SoftBank-Lutnick per creare una Balena di Bitcoin, e permettere a Tether di diventare una Stablecoin Legittima

Un’importante manovra finanziaria nel settore delle criptovalute sta prendendo forma negli Stati Uniti, con potenziali ripercussioni globali. Brandon Lutnick, figlio del Segretario al Commercio USA Howard Lutnick, è al centro di un consorzio che include SoftBank, Tether e Bitfinex, puntando a capitalizzare su un possibile rilancio del mercato cripto sotto la presidenza di Donald Trump.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’iniziativa prevede la creazione di un veicolo di acquisizione di bitcoin multimiliardario. Questo strumento assorbirà ingenti quantitativi di criptovaluta dai partner con l’obiettivo dichiarato di emulare il successo di MicroStrategy, la società software trasformatasi in un colosso dell’investimento in bitcoin con una capitalizzazione di mercato di decine di miliardi di dollari.

Il veicolo, identificato come una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) e denominato 21 Capital (creato attraverso la SPAC Cantor Equity Partners), ha già raccolto 200 milioni di dollari a gennaio. Prevede di ricevere 3 miliardi di dollari in bitcoin dai partner: 1.5 miliardi da Tether, 900 milioni da SoftBank e 600 milioni da Bitfinex. È previsto anche un ulteriore aumento di capitale tramite un bond convertibile da 350 milioni e un collocamento privato di equity da 200 milioni per acquisire ulteriore bitcoin. Gli investimenti in bitcoin dei partner saranno successivamente convertiti in azioni di 21 Capital a un prezzo di 10 dollari per azione, valorizzando il bitcoin a 85.000 dollari per coin.

Questa mossa si inserisce in un contesto di aspettative per una posizione più accomodante nei confronti del trading di criptovalute da parte di una potenziale futura amministrazione Trump, nonostante Tether e Bitfinex abbiano avuto in passato procedimenti regolatori significativi. Cantor Fitzgerald, la società presieduta dal giovane Lutnick, ha già mostrato la sua attività nel settore, come evidenziato dalla consulenza nell’investimento da 775 milioni di dollari di Tether nella piattaforma video Rumble.

Mentre questo scenario si sviluppa negli Stati Uniti, anche l’Italia guarda con attenzione al futuro della regolamentazione cripto. In tale contesto, si avvicina il dibattito sull’approvazione del cosiddetto “Genius Act“. Questa proposta di legge mira specificamente a fornire un quadro normativo chiaro per l’uso e il controllo delle stablecoin nel paese. L’intento è quello di creare un ambiente più sicuro e definito per gli operatori e gli utenti di queste criptovalute agganciate a valori stabili, facilitando la loro adozione e gestione all’interno del sistema finanziario italiano.

L’approvazione del Genius Act rappresenterebbe un passo significativo verso una maggiore certezza giuridica nel settore delle stablecoin a livello mondiale, e perfino in Italia ne sentiremmo gli effetti, perché il pagamento in dollari digitali privati

L’iniziativa di Brandon Lutnick , il Genius Act, richiede che i gestori autorizzati di stable coin vengano ad avere depositi a garanzia costituiti solo da titoli di stato in dollari e depositi liquidi. Tether ha un mix di attività varie comprese i Bitcoin. la cessione degli stessi alla SPAC permetterà di convertire queste attività in dollari che, a loro volta, potranno essere investiti in titoli di stato. Con questa mossa Tether si avvicina alla possibilità di essere riconosciuta come una legittima stable coin, secondo la norma che, probabilmente, verrà approvata la prossima estate dalla Camera USA.