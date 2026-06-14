L’asse degli “Esclusi”: il Somaliland sbarca a Taiwan e inquieta Cina e Somalia. Quali sono i veri interessi?

Il Somaliland, territorio dell’Africa orientale che opera come Stato di fatto dal 1991, ha inaugurato ufficialmente un nuovo ufficio di rappresentanza a Taiwan. Questa decisione unisce due realtà lontane geograficamente, ma con un destino politico incredibilmente simile: entrambe vantano un solido sistema democratico interno, un’amministrazione funzionante, ma subiscono un profondo isolamento sulla scena internazionale.

Durante la cerimonia di apertura, Mahmoud Adam Jama Galaal, rappresentante del Somaliland, ha risposto in modo pacato ma fermo alle inevitabili pressioni esterne, rivendicando il diritto del proprio Paese di scegliere i propri alleati. Taiwan, attraverso il viceministro degli Esteri Francois Wu, ha ricambiato il favore diplomatico definendo le due nazioni come baluardi di libertà e stato di diritto.

Come ampiamente previsto, la mossa ha causato il classico “mal di pancia” politico tra coloro che rivendicano la sovranità ufficiale su questi territori. Pechino continua a considerare Taiwan una provincia ribelle, mentre Mogadiscio reputa il Somaliland una parte inseparabile della Somalia. Il governo somalo non ha usato mezzi termini, condannando l’evento come un tentativo illegale di aggirare le autorità centrali. È il consueto scontro tra l’ingessatura della diplomazia formale e il pragmatismo delle istituzioni di fatto.

Un quadro geopolitico complesso: il ruolo di Israele e Stati Uniti

Per comprendere il vero peso di questo accordo, è fondamentale allargare lo sguardo agli altri attori internazionali. Attualmente, il Somaliland gode del riconoscimento ufficiale di un solo Stato: Israele. La mossa del governo israeliano ha origini puramente strategiche. Tel Aviv cerca basi militari sicure per poter proiettare la propria forza nel Mar Rosso. L’obiettivo primario è presidiare lo stretto di Bab al-Mandab, un punto critico in cui le forze dello Yemen mantengono una pressione altissima sulle rotte commerciali.

E gli Stati Uniti? Nonostante il Somaliland si sia dichiarato pronto a concedere una base militare a Washington, la risposta americana è rimasta gelida. Perfino sotto l’amministrazione di Donald Trump, gli Stati Uniti non hanno mai riconosciuto l’indipendenza della nazione. Un recente rapporto del Dipartimento di Stato ha chiuso nuovamente le porte alle speranze locali, ribadendo il pieno sostegno all’integrità territoriale della Somalia. Il timore americano, probabilmente, è quello di innescare un effetto domino di secessioni che potrebbe portare al collasso degli equilibri dell’intera Unione Africana.

Le ricadute economiche per noi e per loro

L’economia globale non può permettersi di ignorare gli eventi nel Corno d’Africa, un’area essenziale per la sopravvivenza delle nostre catene di approvvigionamento. Le ricadute di queste alleanze sono molto pratiche:

Il Costo dei Noli Marittimi: La sicurezza nel Mar Rosso è vitale per l’economia europea e asiatica. Se il Somaliland, grazie alle intese con Israele e Taiwan, riuscisse a garantire maggiore sicurezza lungo le proprie coste, i costi di trasporto dei container potrebbero scendere. Un mare più tranquillo si traduce in bollette più leggere e meno inflazione sui prodotti dei nostri supermercati.

La sicurezza nel Mar Rosso è vitale per l’economia europea e asiatica. Se il Somaliland, grazie alle intese con Israele e Taiwan, riuscisse a garantire maggiore sicurezza lungo le proprie coste, i costi di trasporto dei container potrebbero scendere. Un mare più tranquillo si traduce in bollette più leggere e meno inflazione sui prodotti dei nostri supermercati. Il Blocco del Credito: Essere un Paese senza riconoscimento ufficiale impedisce al Somaliland di accedere ai prestiti della Banca Mondiale o del Fondo Monetario Internazionale. Questo blocco frena la costruzione di porti, strade e grandi reti elettriche. Lo Stato africano deve contare solo su sistemi di pagamento informali e risorse proprie, o finanziatori volenterosi.

Essere un Paese senza riconoscimento ufficiale impedisce al Somaliland di accedere ai prestiti della Banca Mondiale o del Fondo Monetario Internazionale. Questo blocco frena la costruzione di porti, strade e grandi reti elettriche. Lo Stato africano deve contare solo su sistemi di pagamento informali e risorse proprie, o finanziatori volenterosi. Opportunità Tecnologiche e Commerciali: L’avvicinamento a Taiwan potrebbe garantire al Somaliland l’accesso a capitali, sistemi agricoli moderni e tecnologie avanzate per le comunicazioni, aggirando il muro della finanza tradizionale. Inoltre Taiwan ha la gradevole tendenza a costruire data center nei paesi con cui mantieni rapporti diretti.

In un’epoca in cui l’industria globale fatica a trovare stabilità, eventi come questo dimostrano che l’economia reale trova sempre vie alternative. Il Somaliland, pur tagliato fuori dal circuito bancario mondiale, cerca il proprio sviluppo stringendo mani fuori dai salotti dell’ONU. Resta l’incognita americana: rinunciare a un porto sicuro nel Mar Rosso per non irritare Mogadiscio è una scommessa diplomatica che le potenze occidentali potrebbero pagare a caro prezzo se i blocchi navali dovessero peggiorare. Inoltre il Corno d’Africa rischia di diventare l’ennesimo terreno di scontro fra Israele e la Turchia, dato che Ankara appoggia direttamente Mogadiscio tanto da aver preso accordi per sviluppare le estrazioni petrolifere offshore.