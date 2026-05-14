L’assalto all’auto europea: la cinese Xpeng punta agli stabilimenti Volkswagen

Chi l’avrebbe mai detto che un giorno un colosso storico come Volkswagen avrebbe considerato di cedere le sue fabbriche a una startup cinese? Eppure, la ruota dell’economia gira velocemente. La cinese Xpeng, marchio in forte espansione, sta progettando un ingresso massiccio nel mercato europeo. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’azienda asiatica è in trattative con Volkswagen per acquisire un sito produttivo proprio nel Vecchio Continente.

Dal punto di vista economico, il quadro è molto chiaro e molto deludente per l’industria del vecchio continente. Da una parte abbiamo un’Europa alle prese con una pesante deindustrializzazione, tagli occupazionali e riduzioni di capacità, come preannunciato dallo stesso CEO di VW, Oliver Blume. Dall’altra, ci sono aziende cinesi che, a causa della diminuzione dei sussidi statali in patria, sono spinte a cercare nuovi mercati per mantenere alti i livelli di produzione.

Attualmente, Xpeng non produce da sola in Europa, ma si affida a Magna Steyr in Austria. Tuttavia, le linee di produzione stanno raggiungendo il limite. Per questo motivo, l’azienda si trova davanti a un bivio strategico:

Acquistare strutture industriali esistenti (come quelle di Volkswagen, anche se i cinesi le considerano in gran parte “obsolete”).

Costruire una fabbrica del tutto nuova da zero.

La collaborazione tra i due marchi, in realtà, è già avviata da tempo in Oriente. In Cina, Volkswagen ha investito ben 700 milioni di dollari in Xpeng. Lo scambio è puramente pragmatico: i tedeschi ottengono le competenze software avanzate dei cinesi, mentre Xpeng impara dal colosso europeo come gestire la produzione su larga scala.

Azienda Situazione Attuale Obiettivo Strategico in UE Xpeng Startup con necessità di esportare Acquisire fabbriche per aggirare ostacoli logistici e dazi Volkswagen Colosso in fase di riduzione costi Dismettere siti poco redditizi e tagliare le spese

L’impatto economico e tecnologico

Questa mossa evidenzia un profondo cambiamento. L’Europa rischia di trasformarsi nel fornitore di manodopera o di capannoni per la tecnologia asiatica. Inoltre, l’offensiva di Xpeng prevista per il 2026 non si limiterà alle sole auto elettriche pure. Il marchio prevede di lanciare vetture con “range extender”, ovvero dotate di piccoli motori a combustione per ricaricare la batteria in viaggio. Si tratta di una soluzione molto pratica per il mercato europeo, dove la rete di ricarica è ancora incerta, ma che mette in diretta concorrenza l’auto tedesca anche con le case che producono ibride.

Un’alleanza che forse salva i bilanci oggi, ma che lascia molte ombre sul futuro della nostra industria manifatturiera.