L’Artico si apre alle trivelle: l’amministrazione Trump lancia l’asta storica per i diritti di esplorazione in Alaska

Negli USA si cerca di allargare lo spazio concesso per gli sfruttamenti petroliferi a ogni costo. L’amministrazione Trump ha organizzato venerdì la sua ultima vendita di concessioni in Alaska: un banco di prova per investitori e ambientalisti, poiché l’asta comprende appezzamenti nella pianura costiera dell’Arctic National Wildlife Refuge.

Il Bureau of Land Management (BLM) sta tenendo ha tenuto venerdì per le concessioni petrolifere e del gas, dopo che l’anno scorso l’amministrazione Trump ha rimosso le protezioni legislative della presidenza Biden che limitavano l’esplorazione di petrolio e gas in Alaska, compreso l’Arctic National Wildlife Refuge e i terreni federali nello Stato.

La prima vendita per la Pianura Costiera , “una pietra miliare per liberare il vasto potenziale energetico dell’Alaska”, come ha affermato il BLM ad aprile annunciando la data della vendita dei diritti di concessione, segue una vendita record nella National Petroleum Reserve-Alaska a marzo.

La prima vendita di concessioni nella National Petroleum Reserve-Alaska in sette anni è diventata l’asta di maggior successo mai registrata nella zona, poiché le grandi compagnie petrolifere hanno presentato offerte su centinaia di appezzamenti, segnalando di non aver rinunciato alle risorse petrolifere dell’Alaska nonostante le difficoltà di sviluppo e le contestazioni legali.

La vendita dei diritti di concessione per la National Petroleum Reserve in Alaska a marzo, una delle cinque previste nel prossimo decennio ai sensi del One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) dell’amministrazione Trump, ha registrato un record di 163,7 milioni di dollari in offerte più alte e ha portato a un totale di 187 concessioni, assegnate a società tra cui ExxonMobil, ConocoPhillips e un consorzio di filiali di Repsol e Shell.

La vendita delle concessioni ha stabilito un record per l’Alaska in termini di entrate generate, numero di appezzamenti oggetto di offerte e seconda superficie venduta in un’unica vendita, ha dichiarato all’epoca il Bureau of Land Management.

Ora l’amministrazione sta cercando di aprire alla trivellazione la pianura costiera dell’Arctic National Wildlife Refuge, affermando che essa ha “un forte potenziale per lo sviluppo di petrolio e gas”.

L’area potrebbe contenere tra i 4,25 e gli 11,8 miliardi di barili di petrolio tecnicamente recuperabile, secondo l’U.S. Geological Survey, afferma il BLM.

In futuro, lo sviluppo di eventuali risorse aggiuntive in Alaska non sarebbe un compito facile e veloce. Le condizioni sono più difficili che in altre aree, mentre gli ambientalisti hanno promesso di opporsi sia alle vendite di concessioni che a qualsiasi futuro piano di trivellazione e sviluppo di petrolio e gas.

Le opposizioni locali non sono però gli unici problemi: esistono enormi sfide di carattere logistico per sfruttare questi giacimenti, su mari spesso bloccati dal ghiaccio, e sarà necessario costruire oleodotti e infrastrutture. Anche trovare lavoratori pronti a trasferirsi nell’artico sarà un’impresa, anche perché localmente la forza lavoro è, praticamente, assente.