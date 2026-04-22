L’Argentina di Milei travolta da 30 miliardi di dollari: l’occasione d’oro (e i rischi) per l’economia reale

I pianeti sembrano essersi allineati per l’Argentina. Dopo anni di siccità valutaria e acrobazie finanziarie, il Paese si prepara a ricevere un’autentica inondazione di valuta pregiata: gli analisti stimano un afflusso di circa 30 miliardi di dollari nei prossimi sei mesi. Per il Presidente Javier Milei, questa rappresenta l’occasione irripetibile per ricostruire le riserve internazionali e stabilizzare un’economia storicamente fragile. Tuttavia, la vera sfida non sarà incassare, ma non sprecare.

Siamo giunti al ventesimo mese consecutivo di surplus commerciale. Non si tratta di un miracolo contabile, ma del risultato di una convergenza di fattori geopolitici e climatici che hanno trasformato il Paese in una cassaforte di materie prime.

I motori di questo boom dell’export sono essenzialmente due:

Il settore energetico: Le tensioni in Medio Oriente e il conflitto tra Stati Uniti e Iran hanno spinto il greggio stabilmente sopra i 90 dollari al barile. In questo contesto, il bacino di Vaca Muerta sta lavorando a ritmi serrati, portando la produzione nazionale oltre la soglia psicologica dei 900.000 barili al giorno. Con il Golfo Persico in perenne fibrillazione, l’Argentina si posiziona come fornitore strategico e affidabile.

Le tensioni in Medio Oriente e il conflitto tra Stati Uniti e Iran hanno spinto il greggio stabilmente sopra i 90 dollari al barile. In questo contesto, il bacino di Vaca Muerta sta lavorando a ritmi serrati, portando la produzione nazionale oltre la soglia psicologica dei 900.000 barili al giorno. Con il Golfo Persico in perenne fibrillazione, l’Argentina si posiziona come fornitore strategico e affidabile. L’agrobusiness: Dopo stagioni climaticamente avverse, i raccolti di mais e soia si preannunciano eccellenti, andando a sommarsi a una stagione record per il grano. Al contrario quelli in Australia e nel Nord America si prevede soffriranno di scarsità di fertilizzanti e di siccità. Quindi la posizione Sud Americana è ottima.

Ormai sono più di 18 mesi che la bilancia commerciale argentina è in surplus e recentmente siamo tornati ai massimi :

Questa pioggia di dollari sta rafforzando il peso argentino, rendendolo paradossalmente una delle valute più performanti dei mercati emergenti in questo 2026. La Banca Centrale, guidata da Santiago Bausili, ha già rastrellato circa 6 miliardi di dollari da inizio anno, con l’obiettivo di accumularne altri 8 miliardi per soddisfare i rigorosi criteri del Fondo Monetario Internazionale.

Il dilemma della Banca Centrale: tra riserve e inflazione

L’accumulo di riserve è vitale per abbassare i rendimenti del debito argentino e permettere il ritorno di Buenos Aires sui mercati dei capitali internazionali. Già oggi, alcune aziende argentine riescono a emettere debito in dollari a tassi solo leggermente superiori a quelli dei Treasury statunitensi.

Tuttavia, esiste un “problema di abbondanza”. Lo stesso Milei, con la sua consueta verve, ha recentemente avvertito Bausili: “I dollari ti usciranno dalle orecchie. Fai attenzione agli acquisti, che non si trasformino in inflazione”. Il meccanismo è noto: per comprare i dollari in entrata, la Banca Centrale deve stampare pesos, immettendo liquidità nel sistema che, se non sterilizzata, rischia di riaccendere la fiammata inflazionistica, oggi faticosamente contenuta vicino al 30%.

Il malumore dei produttori e il rischio della “Malattia Olandese”

Non tutti festeggiano. Per gli esportatori agricoli, questa dinamica è un’arma a doppio taglio. L’obbligo di convertire i dollari al tasso ufficiale, unito a un peso forte e a costi operativi crescenti a causa dell’inflazione persistente e dei rincari globali, erode i margini. Molti agricoltori, considerata la stabilità del cambio, potrebbero decidere di trattenere i raccolti nei silos in attesa di tempi migliori, rallentando l’afflusso effettivo di valuta e speculando sull’amento dei prezzi delle derrate agricole.

Infine, c’è la grande questione strutturale. La storia economica argentina (e non solo) insegna che i boom legati alle materie prime possono rivelarsi effimeri. Il rischio attuale per Milei è quello di cadere in una riedizione della Dutch Disease (la malattia olandese): un tasso di cambio troppo forte, trainato da petrolio e soia, che finisce per desertificare quel poco che resta dell’industria manifatturiera nazionale. Il rischio è che il Peso si rafforzi così tanto da rendere le produzioni manifatturiere argentine non più convenienti né nel paese nè per l’esportazione. Lo stesso che è accaduto al Venezuela dagli anni ’90.

I 30 miliardi in arrivo sono una manna dal cielo, ma usarli esclusivamente per rimpinguare le casse della Banca Centrale, pagare debiti pregressi o alimentare speculazioni finanziarie a breve termine sarebbe un errore fatale. L’Argentina ha oggi le risorse per pianificare uno sviluppo economico e industriale equilibrato, investendo in infrastrutture e diversificando la produzione. Questa è la vera scommessa di Milei: trasformare una congiuntura fortunata in una crescita strutturale. Fallire oggi significherebbe condannare il Paese al prossimo, inesorabile, ciclo di default.