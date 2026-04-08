L’Argentina cambia marcia: il debito estero torna a finanziare l’economia reale (e il petrolio)

L’Argentina ci ha abituati, negli ultimi decenni, a una narrazione finanziaria fatta di ristrutturazioni infinite e toppe faticosamente cucite per chiudere voragini di bilancio. Oggi, tuttavia, lo scenario sembra cambiare in modo radicale. Le aziende argentine stanno tornando a bussare alle porte dei mercati globali del debito con un obiettivo inedito per la storia recente del Paese: finanziare una massiccia espansione trainata dal settore energetico, piuttosto che rifinanziare passività in scadenza.

Stiamo entrando in un ciclo di investimenti ad alta intensità di capitale. L’epicentro di questo terremoto produttivo è il giacimento di Vaca Muerta, in Patagonia, un’area di 30.000 chilometri quadrati che rappresenta la quarta riserva mondiale di petrolio di scisto e la seconda di gas. Secondo le stime di Goldman Sachs, gli investimenti in energia e infrastrutture correlate potrebbero raggiungere i 60 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

I numeri di un boom da Paese OPEC

Se la finanza si muove, è perché l’economia reale sta finalmente battendo colpi concreti. L’Argentina sta vivendo un vero e proprio boom petrolifero: la produzione nazionale sta arrivando a sfiorare i 900 mila barili al giorno, una cifra che le permetterebbe di sedersi a pieno titolo ai tavoli dell’OPEC. Per dare una misura esatta, a marzo 2026 la produzione si è attestata a 861 mila barili giornalieri, e anche l’estrazione di gas è in decisa crescita.

Gli operatori del settore, partendo dagli attuali 600 mila barili al giorno garantiti dalla sola Vaca Muerta, puntano a superare il milione di barili giornalieri entro il 2030, in parallelo allo sviluppo dell’infrastruttura di bacino. Questa crescita esponenziale è centrale nella strategia del presidente Javier Milei per rilanciare le entrate estere del Paese.

Ecco le cifre chiave che stanno ridefinendo la postura economica di Buenos Aires:

Indicatore / Progetto Valore Stimato Dettagli Produzione Petrolifera Nazionale ~900.000 barili/giorno Dato di marzo 2026: 861 mila barili/giorno. Export Energetico (2025) 11,1 miliardi di $ Valore consolidato nell’ultimo anno solare. Export Energetico (2030) 36,7 miliardi di $ Proiezione governativa al termine del decennio. Emissioni corporate (Q1 2026) 2,1 miliardi di $ Miglior primo trimestre dal 2017 per le aziende locali.

La corsa delle aziende e i timori geopolitici

Il mercato obbligazionario parla chiaro. Nei primi tre mesi del 2026, le aziende argentine hanno emesso bond in dollari per 2,1 miliardi. Potrebbe non sembrare una cifra astronomica su scala globale, ma rappresenta un’inversione di tendenza netta.

I grandi progetti non mancano:

la società di gestione dei gasdotti TGS ha annunciato investimenti infrastrutturali per 3 miliardi di dollari.

ha annunciato investimenti infrastrutturali per 3 miliardi di dollari. JPMorgan sta strutturando per la compagnia petrolifera statale YPF quello che potrebbe diventare il più grande accordo di project finance del Paese, puntando a raccogliere circa 14 miliardi di dollari.

sta strutturando per la compagnia petrolifera statale YPF quello che potrebbe diventare il più grande accordo di project finance del Paese, puntando a raccogliere circa 14 miliardi di dollari. È in fase di negoziazione il finanziamento per un nuovo gasdotto da 1 miliardo di dollari.

La recente guerra in Iran ha inevitabilmente intaccato il rimbalzo delle vendite di obbligazioni nell’ultimo mese, ma è improbabile che riesca a bloccare le emissioni a lungo. Come sottolineano gli analisti di Citigroup, l’appetito per i rendimenti e per i nuovi asset energetici rimane alto, e qualsiasi società argentina in cerca di capitali per infrastrutture troverà i mercati aperti.

Il paradosso del debito sovrano

Mentre il settore corporate corre, lo Stato resta a guardare. L’Argentina, come entità sovrana, deve ancora tornare sul mercato. Con gli spread obbligazionari vicini ai 600 punti base, il governo ha scelto, per ora, di affidarsi agli acquisti di riserve e alle fonti di finanziamento locali.

Il Ministro dell’Economia, Luis Caputo, sostiene che l’Argentina dovrebbe potersi indebitare a livelli significativamente più bassi (tra i 250 e i 300 punti base sui Treasury USA), premiando l’aggiustamento fiscale e la stabilizzazione macroeconomica in atto. Gli investitori, tuttavia, ritengono che questi livelli siano un miraggio nel breve termine, e sussurrano che il governo abbia sprecato una finestra d’oro lo scorso gennaio, quando gli spread avevano toccato i minimi degli ultimi otto anni. Il rischio Paese resta alto, ma la direzione intrapresa, per una volta, sembra poggiare su barili di greggio reale e non su promesse di carta.

Intanto, comunque, la produzione petrolifera sta crescendo ad un ritmo sostenuto, tra l’altro fornendo di importanti risorse di moneta forte il paese:

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link