L’Arabia Saudita taglia il prezzo del petrolio verso l’asia, per non perdere quote di Mercato

L’Arabia Saudita, primo esportatore mondiale di greggio, dovrebbe ridurre il prezzo del suo petrolio destinato all’Asia nel mese di maggio, portandolo al livello più basso degli ultimi tre mesi, in un contesto di ribasso dei parametri di riferimento regionali, secondo quanto emerso venerdì da un’ indagine Reuters condotta da fonti asiatiche di raffinazione e commercio.

Secondo il sondaggio, il gigante petrolifero saudita Aramco ridurrà il suo prezzo ufficiale di vendita (OSP) per la qualità Arab Light di un valore compreso tra 1,80 e 2 dollari al barile rispetto ai benchmark mediorientali per i carichi in partenza per l’Asia il mese prossimo.

Di conseguenza, il greggio saudita di punta, l’Arab Light, potrebbe essere prezzato a maggio con un premio di 1,50-1,70 dollari rispetto alla media Oman/Dubai, il parametro di riferimento per il greggio mediorientale destinato all’Asia.

Il prezzo dell’Arab Light per aprile è fissato a 3,50 dollari rispetto alla media Oman/Dubai, dopo che i sauditi hanno tagliato all’inizio del mese i prezzi per l’Asia per aprile di 0,40 dollari al barile.

I partecipanti al sondaggio Reuters hanno affermato che il prezzo di maggio potrebbe subire riduzioni molto più consistenti, alla luce del calo dei parametri internazionali e mediorientali delle ultime settimane.

Il taglio maggiore è previsto per l’Arab Extra Light, il cui prezzo potrebbe essere ridotto di 1,95 dollari al barile, con un premio di 1,35 dollari rispetto all’Oman/Dubai.

In genere l’Arabia Saudita annuncia intorno al quinto di ogni mese il prezzo del greggio per il mese successivo e non commenta le variazioni di prezzo. L’Arabia Saudita stabilisce anche i prezzi per l’Asia degli altri principali produttori di petrolio del Medio Oriente.

La prevista riduzione dei prezzi dell’Arabia Saudita per i clienti asiatici avverrà quando il gruppo OPEC+ inizierà ad aggiungere più offerta al mercato in aprile. Un taglio dei prezzi seguirà anche l’indebolimento dei prezzi di riferimento del Medio Oriente, mentre il petrolio russo sembra riguadagnare clienti nei mercati asiatici chiave, Cina e India, dopo l’iniziale confusione in seguito alle sanzioni statunitensi sul commercio di petrolio russo a partire da gennaio.