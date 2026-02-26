L’Arabia Saudita scalda i motori: piano di emergenza (e più barili) nel caso in cui Trump prema il grilletto contro l’Iran

Oggi sono iniziate le trattative fra Iran e USA, ma comunque qualcuno corre ai ripari. L’Arabia Saudita ha iniziato ad aumentare la propria produzione petrolifera nell’ambito di un piano di emergenza nel caso in cui gli Stati Uniti attaccassero l’Iran e l’approvvigionamento di petrolio venisse interrotto, secondo quanto riportato mercoledì da Reuters. Il maggiore produttore di petrolio dell’OPEC si posiziona come un “fornitore affidabile” che intende assumere il proprio ruolo tradizionale di produttore chiave pronto a stabilizzare i mercati in caso di conflitto.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente rivelato che sta valutando un “attacco militare limitato” contro l’Iran nel tentativo di esercitare pressioni sui suoi leader affinché accettino un nuovo accordo nucleare. Le spedizioni di greggio saudita sono balzate a 7,3 milioni di barili al giorno (bpd) nei primi 24 giorni di febbraio 2026, il livello più alto dall’aprile 2023.

Il Regno è pronto ad attuare un aumento della produzione a breve termine proprio per compensare le potenziali perdite di approvvigionamento dall’Iran o le interruzioni nello Stretto di Hormuz , un punto critico.

L’Arabia Saudita può utilizzare il suo oleodotto est-ovest verso il Mar Rosso per aggirare potenziali blocchi nel Golfo, anche se la sua capacità di riserva è attualmente limitata a circa 2,4 milioni di bpd. L’Iran, che produce circa 3,2 milioni di barili al giorno (circa il 3% del petrolio mondiale), ha avvertito che qualsiasi attacco militare degli Stati Uniti o dei loro alleati contro il suo territorio provocherà una ritorsione immediata e decisiva. Le tensioni in corso hanno sollevato notevoli preoccupazioni che l’Iran possa tentare di interrompere il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, un punto critico che gestisce il 20-30% del petrolio trasportato via mare a livello mondiale.

La minaccia di interruzione ha aumentato il premio di rischio geopolitico sul petrolio, con gli analisti che avvertono che un conflitto potrebbe portare a forti aumenti dei prezzi simili a quelli verificatisi quattro anni fa quando la Russia ha invaso l’Ucraina.

L’aumento della produzione dell’Arabia Saudita arriva in un momento in cui l’OPEC+ sta valutando la ripresa del suo programma di riduzione. L’OPEC+ probabilmente valuterà un aumento della produzione di petrolio di 137.000 barili al giorno per aprile 2026 quando si riunirà il 1° marzo, ponendo fine a una pausa di tre mesi negli aumenti. Il gruppo ha sospeso il suo programma per il primo trimestre del 2026 dopo aumenti costanti di 137.000 barili al giorno in ottobre/novembre/dicembre 2025 a causa dei timori di un eccesso di offerta.