L’Amministrazione Trump vuole che AIE torni agli obiettivi di sicurezza energetica e lasci il Net Zero

L’amministrazione Trump sta spingendo l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) ad abbandonare la sua attenzione alla transizione energetica e alla promozione delle fonti rinnovabili, secondo quanto riferito a POLITICO da due fonti informate sulle recenti riunioni dell’AIE.

Già durante la campagna presidenziale del presidente Donald Trump, lo scorso estate, erano emerse voci secondo cui, se eletto, Trump avrebbe spinto l’AIE, di cui gli Stati Uniti forniscono circa un quarto dei finanziamenti, a concentrarsi nuovamente sulla sicurezza energetica e sull’approvvigionamento di combustibili fossili.

L’AIE, con sede a Parigi, è stata creata per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico delle economie sviluppate all’indomani dell’embargo petrolifero arabo degli anni ’70.

Negli ultimi anni, tuttavia, l’agenzia si è allontanata da questo scopo fondante per sostenere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 e sta promuovendo un cambiamento radicale del sistema energetico globale che includa un maggior numero di veicoli elettrici (EV), fonti di energia rinnovabile, idrogeno e tutte le altre fonti energetiche a basse emissioni di carbonio. L’AIE ha persino affermato che non sarebbero necessari nuovi sviluppi nel settore del petrolio e del gas se il mondo avesse una possibilità di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, ma così facendo tradisce il proprio mandato fondativo di garantire un’energia sicura e facilmente disponibile.

Ora un’amministrazione statunitense molto favorevole ai combustibili fossili sta esercitando pressioni sull’agenzia affinché torni alle sue origini, il che ha frustrato i funzionari europei che vogliono che l’AIE continui a sostenere la transizione verso l’energia pulita, secondo fonti di POLITICO.

La posizione degli Stati Uniti durante i colloqui e le riunioni dell’AIE è stata quella di “indebolire o neutralizzare l’AIE a meno che non lavori sui nostri valori, che è lo stesso approccio che hanno adottato nei confronti di tutte le altre organizzazioni internazionali”, ha dichiarato un funzionario europeo a POLITICO.

L’agenda dell’AIE, in particolare la richiesta di non investire in nuovi approvvigionamenti di petrolio e gas, ha suscitato dure critiche da parte dell’OPEC negli ultimi anni.

All’inizio di quest’anno, l’AIE ha riconosciuto la necessità di continuare a investire nei giacimenti di petrolio e gas già esistenti. Secondo l’OPEC, questo è un altro momento della verità per l’AIE, che evidenzia l’ incoerenza dei messaggi dell’agenzia con sede a Parigi sugli investimenti a monte.

“Si spera che l’Agenzia possa tornare a un’analisi basata sulle realtà energetiche e concentrarsi sul suo mandato di sicurezza energetica. In questo modo, l’AIE potrà trovare nell’OPEC un partner disponibile”, ha affermato il cartello.