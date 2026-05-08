L’America a due velocità: Fallimenti aziendali al +42%, il lato oscuro della “Solida” economia di Powell

L’economia americana è davvero così forte come ci viene raccontato? Se ascoltiamo le recenti dichiarazioni del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ci troviamo di fronte a un quadro quasi idilliaco: una crescita “davvero solida”, consumi che tengono e una domanda insaziabile trainata dai data center. Eppure, scavando appena sotto la superficie dei grandi aggregati macroeconomici, la realtà del tessuto produttivo americano racconta una storia profondamente diversa e, per certi versi, preoccupante.

I dati di aprile 2026 rilasciati dall’American Bankruptcy Institute (ABI) suonano come un campanello d’allarme che le banche centrali non dovrebbero ignorare. Mentre i mercati finanziari festeggiano e il PIL segna un +2% nel primo trimestre, l’economia reale, quella fatta di piccole e medie imprese, negozi e fattorie, sta soffocando.

I dati reali: un’ecatombe silenziosa

Per comprendere la gravità della situazione, è utile osservare i numeri nudi e crudi delle procedure concorsuali di aprile 2026 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:

Tipologia di Fallimento Settore/Dimensione Variazione Annua Totale Aprile 2026 Chapter 11 (Totale) Riorganizzazione Commerciale +42% 644 Chapter 11 (Piccole Imprese) PMI +46% 301 Chapter 12 Agricoltura e Pesca +130% 62 (Massimo dal 2020) Totale Commerciale Tutte le procedure +21% 3.060

Questi numeri ci dicono una cosa chiara: il costo del denaro elevato, mantenuto tale per combattere un’inflazione persistente, sta distruggendo la base produttiva del Paese. Le aziende non falliscono perché non sanno lavorare, ma perché l’aumento dei costi di finanziamento e l’incertezza geopolitica strangolano i bilanci. Il dato sulle aziende agricole (Chapter 12) è letteralmente esploso del 130%: chi produce beni primari è colpito al cuore.

Il paradosso macroeconomico

Stiamo assistendo agli effetti c di una stretta monetaria che colpisce in modo asimmetrico. Le grandi corporazioni tecnologiche si finanziano senza problemi e vivono il boom dell’intelligenza artificiale, mentre le piccole imprese subiscono il razionamento del credito. Poi magari anche i grandi debitori salteranno, ma per ora godono.

Powell osserva che l’occupazione tiene (le richieste iniziali di disoccupazione sono a 200.000, un livello basso) e che settori come beni di consumo e sanità crescono. S&P Global conferma che 5 settori su 7 sono in espansione. Ma come si concilia questo con i fallimenti in aumento?

La risposta è semplice: viviamo un’economia a “K”. La parte alta (tecnologia, grandi servizi, finanza strutturata) tira verso l’alto il PIL e maschera la crisi. La parte bassa (piccoli commercianti, agricoltori, manifattura di base) sta ristrutturando i debiti per non chiudere. Le aziende assumono ancora, come nota la NFIB, ma l’indice di occupazione delle piccole imprese è in calo per il secondo mese consecutivo. Si assume per sostituire chi se ne va o per speranza, ma i margini di profitto sono erosi.

La Toppa Politica e il Verdetto

Non è un caso che al Congresso degli Stati Uniti si stia spingendo per il Bankruptcy Threshold Adjustment Act del 2026. Alzare in modo permanente la soglia di debito a 7,5 milioni di dollari per permettere a più PMI di accedere al Chapter 11 in modo rapido ed economico è un’ammissione di colpa. La politica sa che la stretta monetaria ha fatto danni e cerca di facilitare le pratiche di “pronto soccorso” aziendale per evitare licenziamenti di massa.

In conclusione, l’economia americana non è “meno forte” in senso assoluto, ma è molto più fragile e sperequata di quanto ammetta Powell. Concentrarsi solo sui data center e sul PIL aggregato significa ignorare il motore reale del Paese. Se il costo del debito non tornerà a livelli sostenibili, il divario tra l’America di Wall Street e quella di Main Street diventerà incolmabile, con ricadute inevitabili sui futuri livelli di consumo e di occupazione.