L’Alluminio vola oltre i 3.450 Dollari: La crisi dell’offerta che rischia di fermare le Fabbriche

I mercati finanziari vivono spesso di percezioni passeggere, , ma la realtà fisica della produzione industriale finisce sempre, prima o poi, per presentare il conto. In questi giorni, i future sull’alluminio quotati al London Metal Exchange (LME) hanno registrato un balzo superiore al 5%, superando la soglia dei 3.450 dollari per tonnellata per poi leggermente ridursi. Si tratta dei livelli massimi degli ultimi quattro anni. Il motivo? Non una semplice speculazione di borsa, , ma un grave shock fisico all’offerta globale.

Le recenti e note tensioni geopolitiche nell’area mediorientale hanno causato danni infrastrutturali diretti a due dei maggiori siti produttivi della regione. Emirates Global Aluminium, il principale produttore dell’area con sede ad Abu Dhabi, ha confermato danni significativi ai propri impianti. Parallelamente, Aluminium Bahrain (Alba) sta ancora valutando l’entità dei problemi alla propria struttura.

Per comprendere la gravità della situazione, dobbiamo guardare ai fondamentali. Il Medio Oriente rappresenta circa il 9% dell’offerta globale di questo metallo, fondamentale per settori che spaziano dall’aerospaziale al packaging alimentare, fino alla transizione energetica con i pannelli solari.

Un’industria che non ammette interruzioni

La narrazione dominante tende a credere che, una volta risolte le dispute internazionali, l’economia riparta immediatamente. Purtroppo, la metallurgia non funziona come un’applicazione per smartphone. Spegnere e riavviare un impianto di fusione dell’alluminio è un’operazione tecnicamente complessa, lunghissima e dai costi esorbitanti.

Le celle elettrolitiche in cui avviene la fusione devono operare a ciclo continuo; se l’energia o le materie prime vengono a mancare e il processo si ferma, il metallo si solidifica rovinando i macchinari. Questo significa che la scarsità di alluminio sui mercati internazionali non sarà di breve durata. I danni alle infrastrutture richiederanno mesi, se non anni, per essere completamente riparati, anche nell’utopica ipotesi che le attuali frizioni internazionali svanissero domani mattina.

La situazione si innesta su una catena logistica già pesantemente compromessa, come riassunto nella seguente tabella:

Produttore / Area Impatto Operativo Stimato Causa Principale Emirates Global Aluminium (EAU) Danni infrastrutturali significativi Coinvolgimento nelle tensioni regionali Aluminium Bahrain (Bahrein) Impianti in valutazione, -19% di capacità pregressa Danni recenti e pregressi colli di bottiglia logistici Qatalum (Qatar) Produzione tagliata del 40% Carenza di input dovuta a blocchi marittimi Fornitori Guinea Rischio quote sull’esportazione di bauxite Protezionismo e tutela delle risorse interne

Gli effetti sull’economia reale

L’impatto di questa contrazione dell’offerta si farà sentire rapidamente sull’economia reale, ben al di là delle aule di trading londinesi o asiatiche. I produttori industriali, che già faticano a gestire i costi energetici fluttuanti, si trovano ora senza un cuscinetto di scorte.

Rischio fermi produttivi: La carenza di prodotti specializzati in alluminio costringerà diverse fabbriche a sospendere temporaneamente le linee di montaggio.

La carenza di prodotti specializzati in alluminio costringerà diverse fabbriche a sospendere temporaneamente le linee di montaggio. Aumento dei costi a valle: Un metallo vicino ai record storici del 2022 (quando sfiorò i 4.073 dollari) si tradurrà inevitabilmente in un’inflazione da costi per i consumatori finali.

Un metallo vicino ai record storici del 2022 (quando sfiorò i 4.073 dollari) si tradurrà inevitabilmente in un’inflazione da costi per i consumatori finali. Stretta sulle materie prime: Le voci di possibili contingentamenti delle esportazioni di bauxite da parte della Guinea rischiano di strangolare ulteriormente le fonderie globali rimaste operative.

Siamo di fronte a uno degli shock di offerta più importanti nella storia recente del mercato dei metalli. La globalizzazione delle catene di approvvigionamento ha mostrato, ancora una volta, la sua estrema fragilità di fronte ai colli di bottiglia fisici e logistici. Concentrare nel Golfo questi impianti così importanti si è rivelato un problema perfino per gli stessi paesi che le hanno realizzate e che avrebbero dovuto pensare a delocalizzare parte della produzione altrove, per non trovarsi a chiudere a fronte di una crisi internazionale non così improbabile.