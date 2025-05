L’agenzia di Intelligence Governativa Tedesca BND classifica l’opposizione di AfD come “Estremistica”.

Secondo quanto riportato da Reuters e Politico, l’agenzia di intelligence tedesca ha ufficialmente classificato il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) come un’organizzazione estremista che minaccia l’ordine democratico del Paese.

La designazione non mette al bando il partito, ma concede all’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV) maggiori poteri per monitorare le sue attività. Questi includono l’uso di informatori sotto copertura e la sorveglianza delle comunicazioni sotto controllo giudiziario. Nello stesso tempo sembra una forma di pressione antidemocratica sul maggior partito di opposizione.

Maggiore controllo e posta in gioco politica

L’AfD, che è arrivato secondo alle elezioni federali di febbraio e che è stato in testa a diversi recenti sondaggi d’opinione, è ora soggetto al controllo più aggressivo che il BfV possa imporre, a parte un vero e proprio divieto.

Sebbene tale divieto richieda l’approvazione della Corte costituzionale tedesca e l’appoggio politico del governo o del parlamento, la mossa aggiunge un serio peso legale e reputazionale alle accuse di estremismo da tempo rivolte al partito.

Un rapporto riservato di 1.000 pagine, citato dall’emittente pubblica ARD, avrebbe delineato molteplici violazioni di principi costituzionali fondamentali come la dignità umana e lo stato di diritto.

Secondo il BfV, il partito promuove una definizione di “popolo” su base etnica che è incompatibile con il libero ordine democratico della Germania.

L’agenzia ha affermato che l’AfD cerca di escludere specifici gruppi di popolazione – in particolare quelli di origine musulmana e immigrata – dalla piena partecipazione alla società.

Giustificazione legale e ricadute politiche

“La concezione del ‘popolo’ basata sull’etnia e sulla discendenza predomina all’interno del partito ed è incompatibile con l’ordine costituzionale democratico”, ha dichiarato il BfV, anche se questa definizione è quella affermata in quasi ogni paese nel globo terracqueo. Il fatto che questa definizione sia ritenuta illegale in Germania viene a restringere fortemente il concetto stesso di democrazia in quel paese.

Questa ideologia, ha aggiunto l’agenzia, porta alla “denigrazione e demonizzazione” di individui e gruppi, incitando “paure e ostilità irrazionali”.

La mossa arriva pochi giorni prima che il leader conservatore Friedrich Merz presti giuramento come nuovo cancelliere della Germania, tra i dibattiti in corso su come affrontare l’AfD, ora la forza di opposizione più importante in parlamento.

Mentre l’ala giovanile e le fazioni regionali dell’AfD sono state precedentemente etichettate come estremiste, questa è la prima volta che l’intero partito – con rappresentanza parlamentare nazionale – riceve tale designazione nella storia moderna della Germania.

Appare evidente che questa decisione viene a mostrare l’AfD come un effettivo e forse unico partito di opposizione in Germani, a fronte di una coalizione che unisce i partiti di centrodestra e centrsinistra e che si è già avvalsa del benestare dei verdi. Accusare e perseguitare politicamente un partito oltre che essere poco democratico, rede questo partito come l’unica vera opposizione al sistema precostituito.

Tutto questo rischia di essere un fortissimo autogoal.