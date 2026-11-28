Un’azienda che vuole ampliare uno stabilimento nel Bresciano può avere già deciso quanto investire, ordinato i macchinari e trovato il personale. Le resta una domanda alla quale spesso fatica a rispondere: quando potrà aprire il cantiere? Se i permessi dipendono da più amministrazioni e le istruttorie procedono una dopo l’altra, anche pochi mesi di incertezza possono far saltare una commessa o spingere un gruppo a realizzare altrove l’ampliamento. È qui che la ZES, nata per attrarre investimenti nel Mezzogiorno, può diventare utile anche al Nord.

L’emendamento del Governo alla manovra 2027 propone di estendere ai territori oggi esclusi due strumenti già sperimentati nella ZES Unica: lo sportello digitale e l’autorizzazione unica. Per gli investimenti individuati come prioritari dalla programmazione triennale, l’impresa potrebbe presentare la domanda da un solo punto di accesso e ottenere, attraverso un procedimento coordinato, i diversi titoli necessari al progetto. Le amministrazioni continuerebbero a svolgere le verifiche di propria competenza all’interno dello stesso iter. Il credito d’imposta resterebbe concentrato nelle aree ammissibili secondo le regole europee sugli aiuti regionali.

È la strada indicata da Emanuele Orsini. Il presidente di Confindustria l’ha sostenuta a maggio all’assemblea nazionale e l’ha ribadita a settembre a Bologna, davanti agli imprenditori emiliani. La richiesta era di portare in tutto il Paese la capacità di autorizzare più rapidamente gli investimenti produttivi, conservando al Mezzogiorno le condizioni di vantaggio necessarie per ridurre i divari territoriali. A novembre, nell’audizione sulla manovra, Confindustria ha precisato il perimetro della proposta, indicando gli investimenti di maggiore dimensione o rilevanza strategica.

A dare attuazione al modello sarebbe il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio, guidato da Giuseppe «Giosy» Romano, già alla guida della Struttura di missione della ZES. Dal 1° aprile il Dipartimento gestisce lo sportello digitale e i procedimenti per l’autorizzazione unica. L’emendamento gli affida anche la preparazione della programmazione strategica per i nuovi territori, con il coinvolgimento di Regioni, Province autonome ed enti locali. Romano ha definito il passaggio «un prototipo che diviene regola». Per arrivarci, il Dipartimento dovrà far lavorare insieme le amministrazioni che esaminano i progetti e reggere l’aumento delle pratiche senza allungare le istruttorie.

La nota di Gilberto Turati e Alessandro Valfrè per l’Osservatorio sui Conti pubblici italiani offre un dato da cui partire. Nella ZES i tempi medi di rilascio delle autorizzazioni sono scesi da circa 98 a 54 giorni. Nello stesso studio, gli investimenti agevolati sono saliti da 5,16 miliardi nel 2024 a 7,3 nel 2025. Per capire quanto abbia inciso il credito d’imposta, osservano gli autori, bisogna stimare quanti di quei progetti si sarebbero fatti comunque. Per valutare lo sportello e l’autorizzazione unica si può già guardare a quanto tempo passa tra la domanda dell’impresa e la decisione dell’amministrazione.

Si pensi a un’impresa della meccanica emiliana che vuole ampliare il capannone per installare una nuova linea, o a un’azienda piemontese che intende riattivare un sito industriale dismesso. Sapere con ragionevole certezza quando potranno partire i lavori permette di programmare le consegne dei macchinari, le assunzioni e gli impegni con i clienti. Per una media impresa che investe su una nuova commessa, qualche settimana guadagnata può decidere se riuscirà a rispettare i tempi del contratto.

Il contributo più interessante della ZES al Nord sta proprio qui. Una politica nata per recuperare competitività al Sud ha prodotto una procedura che può servire anche ai distretti industriali più forti del Paese. Se il Parlamento approverà l’emendamento, il risultato si misurerà sul tempo che passerà tra il giorno in cui un imprenditore presenta il progetto e quello in cui saprà quando può aprire il cantiere.