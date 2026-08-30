La verità sulla grande trappola energetica europea che rischia di strozzare trasporti e imprese

La corsa dei prezzi alla pompa non è una fiammata passeggera, ma l’inizio di una crisi strutturale che rischia di mettere in ginocchio la logistica e i bilanci delle famiglie. Mentre la politica continua a inseguire ricette illusorie, il sistema dei trasporti europeo si trova di fronte a una strozzatura senza precedenti.

Questa non è solo una oscillazione del prezzo del petrolio, che negli ultimi giorni si è normalizzato, ma a una carenza materiale di carburante raffinato che minaccia direttamente la tenuta economica dell’Italia e del continente.

Il paradosso del distributore

Chiunque si fermi a fare rifornimento nota un’anomalia evidente: il gasolio costa più della benzina, talvolta non di poco. Eppure, dal punto di vista industriale, produrre un litro di gasolio o di benzina ha costi quasi identici. Inoltre, il fisco italiano continua a gravare sulla benzina con accise superiori rispetto a quelle sul diesel. In condizioni di mercato normali, il prezzo finale alla pompa del gasolio dovrebbe essere nettamente inferiore.

Se questo equilibrio è saltato, la ragione non risiede nei mercati finanziari o nell’andamento del barile di greggio, ma nella capacità materiale di trasformare quel greggio in carburante pronto all’uso. Qui sta il vero collo di bottiglia che, tra l’altro, colpisce sopratutto in Europa. Negli USA o in Giappone il Gasolio costa quasi la metà dei prezzi europei più spinti, e il Giappone non produce petrolio, ma si è mantenuto una notevole capacità di raffinazione.

La guerra invisibile delle raffinerie

Il greggio da solo non fa muovere i camion e non riscalda gli edifici. Il vero collo di bottiglia del mercato globale si chiama raffinazione. Negli ultimi mesi, due fattori geopolitici hanno mandato in tilt l’offerta:

I raid sulle raffinerie russe: Gli attacchi mirati dei droni ucraini hanno colpito al cuore gli impianti petrolchimici della Russia. Mosca, rimasta a corto di capacità di lavorazione interna, ha dovuto bloccare le esportazioni di diesel.

Le tensioni nel Golfo Persico: I paesi arabi non si limitano a estrarre greggio, ma esportano grandi quantità di carburanti finiti. I blocchi logistici e le tensioni marittime trattengono enormi volumi di prodotto raffinato lontano dai porti europei.

La composizione del greggio: Il petrolio pesante, come quello venezuelano, richiede impianti complessi per essere lavorato. Pochissime strutture al mondo sono attualmente in grado di trattarlo in modo efficiente.

Fattore di crisi Conseguenza sul mercato Impatto sul consumatore finale Raid su raffinerie russe Blocco export di diesel da Mosca Minore offerta di gasolio sul mercato europeo Strozzature nel Golfo Carburanti raffinati bloccati Aumento dei margini di raffinazione Mancanza di impianti UE Dipendenza da fornitori extra-UE Prezzi alla pompa permanentemente elevati

L’illusione di Bruxelles e la realtà industriale

La Commissione Europea sembra spesso vivere su un pianeta parallelo. Per anni la raffinazione è stata catalogata come un’attività inquinante da scoraggiare a tutti i costi, spingendo le aziende a chiudere o a delocalizzare gli impianti fuori dai confini comunitari.

L’ultima grande raffineria costruita in Europa risale a oltre trent’anni fa. Pensare di risolvere il problema delle emissioni facendo raffinare il carburante in India, in Turchia o in Medio Oriente è un controsenso economico e ambientale. Un atto di stupidità economica.

Non solo le normative di quegli Stati sono meno severe, ma il trasporto via mare del prodotto finito aumenta le emissioni complessive e rende le nostre catene di fornitura fragili e ricattabili. È la stessa miopia vista sul nucleare: dopo aver chiuso le centrali per inseguire un’agenda ideologica, ora l’Europa scopre con ritardo di aver regalato la propria sovranità a terzi.

La chimera della tassa sugli extra-profitti

Di fronte all’impennata dei prezzi, la risposta della politica è spesso quella più facile da vendere agli elettori: tassare i cosiddetti “extra-profitti” delle compagnie energetiche.

Definire cosa sia un “extra-profitto” in modo oggettivo è un’impresa contabile quasi impossibile. Le oscillazioni contabili dipendono dalla valutazione delle scorte di magazzino, dai margini di raffinazione internazionali e dagli investimenti pluriennali nell’esplorazione. Imporre tasse straordinarie basate su calcoli incerti porta a contenziosi legali infiniti e blocca gli investimenti privati.

L’Italia ha scelto una via pragmatica incassando gli utili e i dividendi straordinari dalle partecipazioni statali in grandi gruppi come ENI. Questa mossa garantisce risorse immediate al Ministero dell’Economia, ma è bene chiarire un punto fondamentale: incassare gettito fiscale non crea un solo litro di gasolio in più. I bonus fiscali o i piccoli tagli alle accise possono attenuare il colpo per qualche settimana, ma non risolvono la scarsità fisica del prodotto. L’inflazione elevata continua ad alimentare il gettito dello Stato attraverso il drenaggio fiscale, mentre le imprese di trasporto e le famiglie pagano il conto reale dell’energia.

Cambiare rotta prima del blocco

Continuare a pensare che gli idrocarburi scompariranno dall’oggi al domani significa negare la realtà industriale. L’economia italiana ed europea avrà bisogno di combustibili liquidi ancora per decenni per sostenere il trasporto pesante, l’agricoltura e la manifattura.

Per evitare che la prossima crisi geopolitica paralizzi la distribuzione delle merci, l’Unione Europea deve cambiare radicalmente le proprie regole. Servono normative che sblocchino gli investimenti nella modernizzazione degli impianti di raffinazione, garantendo standard ambientali elevati ma tutelando la sicurezza nazionale dell’approvvigionamento.

Tassare la scarsità non ha mai creato abbondanza: serve una politica industriale pragmatica che difenda gli impianti produttivi sul nostro territorio.