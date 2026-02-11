La tregua energetica USA-Germania scricchiola: la raffineria di Schwedt e l’incubo benzina per Berlino

La fragile tregua energetica tra Germania e Washington sta iniziando a incrinarsi, e il punto critico è una singola raffineria che mantiene Berlino in movimento ed è essenziale per la sua economia.

I dirigenti della raffineria PCK Schwedt, controllata dalla russa Rosneft (54,17%), hanno avvertito in privato il governo tedesco che le sanzioni statunitensi stanno già soffocando le operazioni quotidiane e potrebbero minacciare le forniture di carburante per Berlino e la Germania orientale. In una lettera inviata a gennaio al ministro dell’economia e dell’energia Katherina Reiche, la direzione della raffineria ha lanciato quello che ha definito un appello urgente per risolvere la situazione di stallo prima che le cose peggiorino.

Schwedt non è un bene marginale. Fornisce carburante a circa nove auto su dieci a Berlino, serve l’aeroporto della capitale, alimenta la rete di carburante del Brandeburgo e fornisce input fondamentali all’industria chimica tedesca. Quando qualcosa va storto lì, si nota subito e in modo evidente.

Berlino aveva precedentemente ottenuto una deroga temporanea dagli Stati Uniti che consentiva alla raffineria di continuare a funzionare nonostante le sanzioni contro Rosneft, ma tale licenza scade il 29 aprile. Il problema, secondo persone che conoscono bene la situazione, è che una raffineria non può funzionare con permessi temporanei. I contratti a lungo termine per la fornitura di greggio, i servizi bancari e la copertura assicurativa dipendono tutti dalla certezza giuridica. In questo momento, le banche, le assicurazioni e persino i fornitori di petrolio stanno facendo marcia indietro, preoccupati che una singola spedizione in arrivo dopo il 29 aprile possa far scattare le sanzioni.

Questa incertezza sta già spingendo Schwedt, di cui Shell detiene una quota di minoranza , verso una vendita forzata. Fonti dicono che le compagnie petrolifere e i grandi investitori nel settore energetico hanno preso in considerazione l’operazione, mentre Berlino valuta se intervenire direttamente. Una vendita a un acquirente statunitense o la proprietà diretta dello Stato sono entrambe opzioni discusse a porte chiuse.

Schwedt ora fa affidamento sul greggio non russo, proveniente principalmente dal Kazakistan, consegnato tramite oleodotti e porti polacchi. Questi flussi sono legali, ma la fiducia è stata scossa da quando Washington ha esteso le sanzioni a Rosneft e Lukoil lo scorso anno. Anche se le operazioni sono tecnicamente consentite, la paura da sola può bloccare il sistema.

Gli acquirenti di carburante nel Nord Europa sono già nervosi. L’importatore polacco Unimot ha avvertito che non è facile sostituire la capacità di raffinazione e logistica di Schwedt, non solo per la Germania ma anche per alcune parti della Polonia. Con i contratti di fornitura di aprile in fase di firma, l’esitazione di oggi può tradursi in carenze domani. Il governo tedesco deve trovare una soluzione quanto prima.