La trappola della rete elettrica fa volare il litio: profitti record e corsa alle scorte prima del nuovo shock

I carburanti fossili costosi stanno spingendo altri tipi di mobilità e quindi garantiscono ad altre categorie d’aziende. Le società minerarie del litio stanno registrando ottimi profitti nella prima metà dell’anno grazie alla maggiore domanda di sistemi di accumulo a batteria, come riportato oggi da Bloomberg, che sottolinea come alcune di esse stiano pianificando un aumento della produzione e un ampliamento della capacità produttiva.

Due grandi gruppi cinesi del settore del litio – Tianqi Lithium Corp. e Ganfeng Lithium Group – hanno registrato i profitti più elevati degli ultimi tre anni nei primi sei mesi dell’anno, secondo quanto riportato nell’articolo. La statunitense Albemarle ha dichiarato che la domanda globale di litio è aumentata del 45% su base annua fino a maggio, trainata in gran parte dalla forte domanda di batterie di accumulo. L’offerta è cresciuta più lentamente, creando un divario a vantaggio delle società minerarie del litio.

«L’offerta dall’estero potrebbe essere influenzata da fattori politici e logistici, e per alcuni riavvii della produzione ci vorrà del tempo prima che l’offerta effettiva torni sul mercato», hanno avvertito i dirigenti di Tianqi Lithium Corp., citati da Bloomberg, suggerendo che in futuro ci sia un ulteriore potenziale di rialzo per i prezzi del litio.

All’inizio di quest’anno, il principale produttore mondiale di batterie, la cinese CATL, ha dichiarato di prevedere che lo stoccaggio di energia rappresenterà circa la metà delle sue vendite globali entro il 2030, poiché lo sviluppo dell’eolico e del solare stimola la domanda di batterie in grado di immagazzinare l’elettricità in eccesso per un uso successivo.

La guerra in Medio Oriente ha rappresentato un ulteriore catalizzatore per la domanda di sistemi di accumulo a batteria – e di litio –, poiché i paesi importatori di energia stanno intensificando i propri piani in materia di energie alternative per ridurre la dipendenza e la vulnerabilità nei confronti del petrolio e del gas mediorientali.

L’accumulo in batterie è diventato sempre più importante per le reti elettriche che dispongono di grandi quantità di energia eolica e solare, la cui produzione dipende dalle condizioni meteorologiche. Poiché la produzione da queste fonti non coincide sempre con la domanda di elettricità, le batterie possono immagazzinare l’energia in eccesso e rilasciarla quando necessario. Rappresentano uno dei diversi strumenti disponibili per bilanciare i sistemi elettrici, insieme alla generazione flessibile, alle linee di trasmissione, alla risposta alla domanda e ad altre forme di accumulo di energia. Questo spinge tutti i sistemi in rado di immagazzinare energia, a partire da quelli chimici basati sul litio e sul sodio, che possono essere comprati e utilizzati immediatamente, al contrario dei sistemi di conservazione dell’energia fisici.