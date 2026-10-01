La trappola dei miliardi nell’intelligenza artificiale: ecco perché OpenAI rischia il collasso e Zuckerberg gongola

Dietro i sorrisi di facciata e i vertici governativi si sta consumando una delle manovre finanziarie più cruente del decennio. Per OpenAI e Anthropic la corsa all’intelligenza artificiale si è trasformata all’improvviso in una trappola contabile da centinaia di miliardi di dollari. La loro richiesta insistente di imporre vincoli normativi non è mai stata una missione umanitaria per la sicurezza del pianeta, ma un disperato tentativo di erigere barriere legali per non affondare sotto il peso dei propri costi fissi.

Ora che l’amministrazione della Casa Bianca guidata da Donald Trump ha scelto la via della deregolamentazione e dell’autocontrollo, per i creatori di ChatGPT la situazione si fa drammatica.

Il dramma dei conti: investimenti faraonici e margini azzerati

Costruire modelli di frontiera richiede una montagna di denaro. I dati finanziari parlano chiaro e descrivono una voragine:

OpenAI: nell’ultimo round di finanziamento dell’ottobre 2024 ha raccolto 6,6 miliardi di dollari, portando la propria valutazione a 157 miliardi. Ora la valutazione teorica è pari a 1.400 miliardi di Usd, ma è teorica, sulla carta. C’è un problema, secondo i report finanziari diffusi da Reuters e Bloomberg la società brucia oltre 5 miliardi di dollari all’anno solo per sostenere l’infrastruttura di calcolo, con piani di spesa infrastrutturale (Capex) legati al progetto “Stargate” con Microsoft che superano i 100 miliardi di dollari.

nell’ultimo round di finanziamento dell’ottobre 2024 ha raccolto 6,6 miliardi di dollari, portando la propria valutazione a 157 miliardi. Ora la valutazione teorica è pari a 1.400 miliardi di Usd, ma è teorica, sulla carta. C’è un problema, secondo i report finanziari diffusi da Reuters e Bloomberg la società brucia oltre 5 miliardi di dollari all’anno solo per sostenere l’infrastruttura di calcolo, con piani di spesa infrastrutturale (Capex) legati al progetto “Stargate” con Microsoft che superano i 100 miliardi di dollari. Anthropic: sostenuta pesantemente dalle grandi piattaforme, come Amazon e Google , ha destinato quote enormi di questo capitale direttamente all’acquisto di ore di calcolo sui server cloud. Si parla di 7,3 miliardi di Dollari di spese mensili solo per la gestione dei dati.

Il problema industriale è elementare: per ripagare questi impegni titanici, OpenAI e Anthropic devono vendere l’accesso ai modelli (il costo computazionale per “token”) a prezzi remunerativi.

Invece sta accadendo l’opposto: il mercato dell’open source, guidato dai modelli rilasciati gratuitamente, sta spingendo verso lo zero il costo dell’intelligenza artificiale di base. Quando una merce diventa di pubblico dominio, i margini evaporano. A prezzi di saldo, il ritorno sul capitale investito crolla verticalmente e le valutazioni stellari rischiano di sciogliersi come neve al sole.

This was the exact moment Zuckerberg realized that he will be a massive winner in the AI race OpenAI and Anthropic were desperately asking for regulation because tokens are being commoditized by open source alternatives The only option for them was to keep reducing token costs… https://t.co/9YaxhC34tR pic.twitter.com/mXJ3qHMy5Q — Boring_Business (@BoringBiz_) September 30, 2026

La mossa della disperazione: regolare per non morire

Compreso il vicolo cieco, i dirigenti delle due startup avevano davanti a sé soltanto due strade per difendere le proprie aziende:

Chiedere allo Stato di bloccare la concorrenza con una rete di controlli preventivi, licenze statali e standard di sicurezza impossibili da rispettare per i progetti aperti. Trasformarsi in giganti integrati, creando un proprio pubblico di massa e piattaforme commerciali capaci di monetizzare direttamente con i consumatori.

Il primo piano è fallito miseramente a Washington. Trump e il suo entourage hanno respinto le istanze di Sam Altman e Dario Amodei, rifiutando di castrare lo sviluppo tecnologico con lacci burocratici. Il rifiuto presidenziale di concedere un monopolio protetto per legge ha aperto le gabbie alla concorrenza spietata.

Il gioco di Meta: logorare chi non ha cassa

Qui entra in scena Mark Zuckerberg con il suo celebre sorriso sornione. Meta gioca una partita del tutto diversa rispetto a chi dipende dall’elemosina del capitale di rischio.

La casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp dispone di una base di utenti sterminata: quasi 3,3 miliardi di persone usano ogni giorno almeno una delle sue piattaforme. Soprattutto, Meta poggia su un’attività pubblicitaria matura che produce circa 40 miliardi di dollari di flusso di cassa libero (free cash flow) all’anno.

Zuckerberg non ha bisogno di vendere l’accesso alla sua intelligenza artificiale per campare. Può permettersi di sviluppare e diffondere Muse, renderlo pubblico e accessibile a costo zero per chiunque, azzerando di fatto il potere di mercato di OpenAI e perfino sviluppando e offrendo nuove funzioni. Meta usa la tecnologia come un elemento sussidiario: finanzia le perdite operative dell’innovazione con i profitti enormi della pubblicità online.

Società Modello di business Flussi di cassa disponibili Vulnerabilità alla guerra dei prezzi OpenAI Vendita di token e abbonamenti Negativi (dipende da finanziamenti esterni) Altissima (rischio di insolvenza) Anthropic API per sviluppatori e aziende Negativi (forti perdite operative) Altissima (dipendenza dai soci di minoranza) Meta Ecosistema pubblicitario integrato Enormi (oltre 40 miliardi/anno di cassa libera) Minima (distribuisce modelli gratis) Alphabet Monopolio dei motori di ricerca e video Giganteschi (oltre 70 miliardi/anno di cassa libera) Minima (integrazione verticale completa)

Per OpenAI e Anthropic si tratta di una guerra di logoramento impossibile da vincere: non puoi battere un rivale che regala ciò che tu sei costretto a vendere a peso d’oro per pagare i debiti con i fornitori di server.

Non solo Meta: il brindisi silenzioso di Google

A festeggiare la disfatta del fronte regolatorio non è solo Meta. Anche nei corridoi di Mountain View si brinda a porte chiuse. Alphabet possiede esattamente lo stesso identico vantaggio competitivo di Zuckerberg: il monopolio globale delle ricerche web, YouTube, e flussi operativi che viaggiano costantemente sopra gli 80 miliardi di dollari l’anno. Google può integrare l’intelligenza artificiale nel proprio motore di ricerca e nel sistema operativo Android senza dover chiedere un euro all’utente finale per ciascuna singola interazione, anche se le versioni avanzate dei propri modelli sono offerti a pagamento.

White House Accord on Super Intelligence pic.twitter.com/NVNkHmLcbk — The White House (@WhiteHouse) September 30, 2026

L’accordo sull’autocontrollo firmato alla Casa Bianca decreta la vittoria del grande capitale integrato. Per chi ha scommesso tutto sull’intermediazione del software puro senza possedere la rete di distribuzione, il risveglio rischia di essere drammatico.