La svolta quantistica di Google: ecco come l’algoritmo che “coltiva” i dati e rende i computer quantistici affidabili

Per anni la corsa al calcolo quantistico ha nascosto un segreto imbarazzante: le macchine più celebrate della Terra rischiavano di essere commercialmente inutilizzabili. Per ogni singolo calcolo utile, fino al 90% della potenza di calcolo e dei costosi impianti criogenici veniva bruciato solo per ripulire gli errori. Un buco nero di capitali che minacciava di paralizzare l’intero settore tecnologico.

Ora i ricercatori di Google Quantum AI sembrano aver trovato la chiave per uscire da questa palude. L’annuncio, supportato dai dati sperimentali raccolti sul processore “Willow”, descrive un balzo di precisione fino al 99,99% (un tasso di errore sceso ad appena uno su diecimila) in una delle operazioni più critiche e finora proibitive della fisica applicata: la generazione dei cosiddetti “stati magici”.

Il grande inganno della fragilità quantistica

I qubit, i mattoni fondamentali di queste macchine, hanno una proprietà straordinaria: possono trovarsi contemporaneamente in più stati. Questa caratteristica garantisce una potenza di calcolo teoricamente ineguagliabile dai supercomputer tradizionali, ma porta con sé un difetto capitale: un’estrema vulnerabilità.

Basta un’impercettibile variazione termica, un’interferenza elettromagnetica o una radiazione di fondo per alterare i qubit fisici e mandare in fumo interi giorni di elaborazione. Per rimediare, la ricerca ha sviluppato i codici di correzione: si uniscono decine di qubit fisici imperfetti per formare un singolo “qubit logico” protetto.

La protezione ha però un prezzo salatissimo. All’interno di questa corazza di sicurezza si possono eseguire facilmente soltanto operazioni matematiche banali, replicabili da un comune portatile da ufficio.

Il dilemma della porta T: o calcoli utili, o distruzione dei dati

Per affrontare problemi con un impatto economico reale — dalla modellazione di nuovi catalizzatori chimici fino all’ottimizzazione logistica o alla rottura degli standard crittografici come l’RSA2048 — il computer deve eseguire un’operazione complessa nota come “porta T”.

Qui sorgeva il blocco:

Se si tenta di forzare l’operazione direttamente sul qubit logico, la sua barriera protettiva contro gli errori collassa all’istante.

Se invece si rinuncia a questa operazione, il computer quantistico resta un giocattolo incapace di superare un normale microprocessore al silicio.

La soluzione teorica ideata dai fisici consisteva nell’introdurre nel calcolo un “ingrediente” preparato a parte: lo stato magico. Inserito al momento giusto nel circuito, consente di eseguire l’operazione complessa senza disattivare la protezione dagli errori.

Il vecchio incubo della “distillazione”

Finora produrre questi stati magici era una vera idrovora economica. Venivano generati con tassi di errore inaccettabili e poi ripuliti attraverso la cosiddetta distillazione: una procedura a cascata in cui si producevano decine di copie imperfette per filtrarne faticosamente una sola pulita.

Questo meccanismo di selezione a posteriori divorava le risorse di calcolo. Intere fabbriche di qubit lavoravano solo per smaltire gli scarti, rendendo le stime di costo per costruire un vero computer quantistico industriale insostenibili perfino per i bilanci della Silicon Valley.

La svolta di Google: coltivare invece di scartare

La novità illustrata dal team di Google consiste nel passaggio da un modello di selezione posticcia a un modello di coltivazione diretta (magic state cultivation).

Invece di sfornare qubit difettosi da filtrare a posteriori, il processore Willow genera lo stato all’interno di un’architettura compatta (un “codice colore” a distanza 3). In questa configurazione, speciali qubit ausiliari controllano istante per istante la crescita dello stato tramite una precisa misura geometrica.

Il processo viene poi invertito nel tempo per verificare che le difese del sistema non siano state violate. Se lungo il percorso compare un’anomalia, il tentativo viene abortito sul nascere senza sprecare cicli di macchina. Lo stato viene così “coltivato” già pulito.

Parametro operativo Vecchio metodo (Distillazione) Nuovo metodo (Coltivazione di Google) Logica di base Selezione e scarto a posteriori Crescita e verifica istantanea Occupazione del processore Fino al 90% dell’hardware per ripulire i dati Spazio circoscritto su chip a 54 qubit Tasso di errore residuo Elevato, necessita di molti passaggi Ridotto di 40 volte (circa 0,01%) Sostenibilità industriale Costi di scala proibitivi Riduzione di ordini di grandezza dei qubit fisici

Dalla serra al campo aperto: l’innesto

Ottenere uno stato magico puro in una piccola porzione di chip protetta è solo il primo passo. Per eseguire calcoli lunghi, quello stato deve essere trasferito nell’architettura principale del computer.

I ricercatori hanno completato l’opera realizzando un vero e proprio “innesto” (grafting): lo stato magico coltivato nel codice colore viene trapiantato in un codice di superficie a distanza 5, la struttura a griglia più robusta e collaudata per conservare i dati nel tempo. L’esperimento dimostra per la prima volta che l’informazione coltivata non decade durante il trasloco ed è pronta per il calcolo vero e proprio.

Le ricadute economiche e industriali

Questo traguardo trasforma la computazione quantistica da speculazione di laboratorio ad asset industriale tangibile:

Abbattimento del capitale iniziale: Riducendo di 40 volte l’infedeltà delle operazioni critiche , il numero di qubit fisici necessari per compiti utili crolla da milioni a poche decine di migliaia. Meno qubit significa meno impianti criogenici a temperature prossime allo zero assoluto e meno cablaggi complessi.

Riducendo , il numero di qubit fisici necessari per compiti utili crolla da milioni a poche decine di migliaia. Meno qubit significa meno impianti criogenici a temperature prossime allo zero assoluto e meno cablaggi complessi. Competitività farmaceutica e dei materiali: La sintesi di nuovi polimeri, catalizzatori per fertilizzanti a basso consumo energetico e materiali per batterie richiede proprio le porte T sbloccate da questa ricerca.

La sintesi di nuovi polimeri, catalizzatori per fertilizzanti a basso consumo energetico e materiali per batterie richiede proprio le porte T sbloccate da questa ricerca. Pressione geopolitica sulla sicurezza: Riducendo i tempi stimati per raggiungere macchine capaci di scalfire la crittografia a chiavi asimmetriche, i governi e gli istituti finanziari dovranno accelerare la migrazione verso protocolli post-quantistici.

La strada per un computer quantistico commerciale richiede ancora di gestire la deriva termica e velocizzare le letture in tempo reale, ma la dimostrazione di Google fissa un principio chiaro: smettere di rincorrere gli scarti e iniziare a coltivare la precisione è l’unico modo per rendere sostenibile la rivoluzione del calcolo. L’era del computer quantistico è sempre più vicina.