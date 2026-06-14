La Svizzera boccia il tetto dei 10 milioni di abitanti: vittoria per l’UE, ma a che prezzo per l’economia reale?

L’iniziativa referendaria “No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti”, lanciata dalla SVP (Unione Democratica di Centro), è stata respinta dalle urne. I risultati definitivi, in linea con le proiezioni dell’istituto GFS Bern, parlano chiaro: il 54% dei votanti si è espresso contro la misura, mentre il 46% ha sostenuto la proposta.

Si tratta di un esito che rivela una nazione profondamente spaccata a metà, in bilico tra la necessità di mantenere aperti i canali economici con l’Europa e il disagio crescente per una pressione demografica sempre più difficile da gestire.

La reazione della politica: via libera ai “Bilaterali III”

Nel campo progressista e tra i vertici del mondo aziendale si respira un’aria di grande sollievo. Il Partito Socialista (SP) ha dichiarato subito che il risultato invia un segnale inequivocabile alle forze populiste di destra: i cittadini non vogliono più iniziative di chiusura dei confini. Sulla stessa linea i Verdi, che esortano i partiti di centro-destra a smettere di rincorrere le narrazioni della SVP.

Il vero obiettivo di questa esultanza, però, è squisitamente diplomatico ed economico. L’esito del voto offre un enorme slancio ai prossimi dibattiti sugli Accordi Bilaterali III con l’Unione Europea. Come ha ricordato la dirigenza dei Verdi, “la Svizzera non è un’isola”, e i mercati finanziari hanno bisogno di certezze sui trattati internazionali.

Le due visioni economiche a confronto

Al di là delle dichiarazioni politiche, il dibattito ha messo a nudo due visioni contrapposte su come gestire la ricchezza, la forza lavoro e le infrastrutture della Confederazione. Vediamo i veri nodi economici:

Le ragioni del “Sì” (SVP e conservatori): Una crescita incontrollata della popolazione migrante sta mettendo sotto stress l’intero sistema. Si parla di un’impennata insostenibile dei costi delle abitazioni, di una pressione asfissiante sui trasporti pubblici e di una cementificazione eccessiva. Dal punto di vista economico, un eccesso di offerta di lavoro rischia di comprimere i salari dei lavoratori residenti, riducendo la domanda interna e la capacità di spesa della classe media.

Una crescita incontrollata della popolazione migrante sta mettendo sotto stress l’intero sistema. Si parla di un’impennata insostenibile dei costi delle abitazioni, di una pressione asfissiante sui trasporti pubblici e di una cementificazione eccessiva. Dal punto di vista economico, un eccesso di offerta di lavoro rischia di comprimere i salari dei lavoratori residenti, riducendo la domanda interna e la capacità di spesa della classe media. Le ragioni del “No” (Governo, multinazionali e progressisti): Fissare un tetto demografico strangolerebbe l’accesso alla manodopera straniera, vitale per settori chiave come la sanità, la tecnologia e l’industria. Senza un flusso costante di lavoratori, la crescita economica subirebbe una brusca frenata, riducendo la produzione a lungo termine e mettendo a rischio il mantenimento del generoso, ma costoso, sistema di welfare svizzero.

Ecco una sintesi degli impatti economici dibattuti durante la campagna elettorale:

Settore La prospettiva di chi voleva il limite La prospettiva di chi si opponeva Mercato del lavoro Tutela dei salari reali e riduzione della competizione al ribasso. Rischio di grave carenza di manodopera in sanità, industria e servizi. Mercato immobiliare Raffreddamento degli affitti e stop alla bolla dei prezzi delle case. Minor gettito e rischio di stagnazione per il settore delle costruzioni. Rapporti con l’UE Recupero della sovranità nazionale sui confini e sui servizi. Rischio di cancellazione degli accordi di libero scambio e caduta dell’export.

Il blocco pro-apertura ha vinto la battaglia, convincendo la maggioranza che i benefici dei legami internazionali superano i costi della congestione infrastrutturale. Tuttavia, il malessere sociale legato al costo della vita non scomparirà magicamente nei prossimi mesi.

Questa richiesta al primo tentativo ha ottenuto il 46% dei voti, e si canta vittoria perché è stata respinta. Vista la pressione migratoria sulla svizzera, quanto ci vorrà perché un altro 5% degli svizzeri cambi idea ? Il 46% non è poco, per una proposta così radicale, chi non lo considera rischia di ritrovarsi una brutta sorpresa.