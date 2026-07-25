La Svizzera al bivio della storia: il referendum che spacca la neutralità e ridisegna la sovranità popolare

Berna si appresta a vivere un appuntamento che rischia di ridisegnare l’identità geopolitica e la sovranità della Confederazione Elvetica. Il prossimo 27 settembre i cittadini svizzeri saranno chiamati alle urne per pronunciarsi su due iniziative popolari di portata storica.

In Italia una votazione popolare su trattati internazionali e scelte di politica estera è espressamente vietata dalla Costituzione. A Berna, invece, la democrazia diretta sfida ogni tabù e chiama direttamente i cittadini a decidere sui principi fondanti dello Stato.

Dietro la quiete estiva dei palazzi del potere, lo scontro politico è già infuocato. La posta in gioco è altissima: definire una volta per tutte cosa significa essere neutrali nel XXI secolo.

Neutralità “perpetua e armata”: il ritorno al mito o un vicolo cieco?

Il vero terreno di scontro politico riguarda l’iniziativa intitolata “Salvaguardare la neutralità svizzera“, promossa dagli ambienti della destra conservatrice, in particolare dall’UDC e dal comitato Pro Suisse.

I promotori chiedono di inserire direttamente nel testo della Costituzione federale il principio di una neutralità “perpetua e armata“. Non si tratta di una semplice sfumatura lessicale, ma di un vincolo costituzionale rigido e invalicabile.

Se il testo venisse approvato, la Confederazione non potrebbe più aderire ad alcuna alleanza militare o difensiva, salvo il caso di un attacco armato diretto contro il territorio elvetico.

La conseguenza più rilevante riguarda però la gestione delle crisi internazionali. La Svizzera non potrebbe più applicare in modo autonomo sanzioni economiche o commerciali contro Paesi coinvolti in conflitti armati.

L’unica eccezione ammessa sarebbe rappresentata dalle sanzioni decise direttamente dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Un limite che azzererebbe il margine di discrezionalità attualmente in mano al Consiglio federale.

La posizione dei sostenitori: Per il comitato promotore, gli ultimi anni hanno visto un progressivo ed pericoloso allineamento della Svizzera alle scelte di blocco europeo, che ne condizionerebbe eccessivamente le politiche. Questo atteggiamento avrebbe eroso la credibilità internazionale di Berna come arbitro neutrale e sede naturale di trattative di pace.

Per il comitato promotore, gli ultimi anni hanno visto un progressivo ed pericoloso allineamento della Svizzera alle scelte di blocco europeo, che ne condizionerebbe eccessivamente le politiche. Questo atteggiamento avrebbe eroso la credibilità internazionale di Berna come arbitro neutrale e sede naturale di trattative di pace. La posizione degli oppositori: La maggioranza del Parlamento e la gran parte dei partiti tradizionali sostengono invece una neutralità “attiva” e flessibile. Secondo i contrari, un vincolo così rigido impedirebbe alla Svizzera di reagire alle aggressioni internazionali e di difendere i propri valori democratici. Ovviamente, come per i valori europei, si tratta di concetti flessibili che dipendono dalle maggioranze politiche.

Il confronto mette in luce due visioni diametralmente opposte della collocazione della Svizzera nel mondo. Da un lato c’è chi vuole trasformare il Paese in una fortezza neutrale ed estranea alle dispute altrui. Dall’altro c’è chi ritiene che l’isolamento diplomatico sia un lusso che Berna non può più permettersi nell’attuale scenario globale.

Mentre a Roma o a Parigi le scelte strategiche di difesa sono delegate a governi e parlamenti, la democrazia elvetica dimostra di non aver timore di affidare ai cittadini decisioni che segneranno le future generazioni.

L’iniziativa alimentare: transizione vegetale o un “diktat” sulle tavole?

Di tenore decisamente diverso, ma altrettanto indicativo della vivacità del dibattito elvetico, è il secondo quesito in scheda. Si tratta dell’iniziativa popolare “Per un’alimentazione sicura“, promossa in modo indipendente da un comitato di cittadini.

Il testo mira a vincolare la Confederazione a promuovere attivamente la produzione e il consumo di cibi di origine vegetale, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’autosufficienza e ridurre l’impronta ecologica del settore agroalimentare.

Quesito Referendario Promotori Obiettivo Principale Sostegno Politico Neutralità Svizzera UDC e Pro Suisse Inserire in Costituzione la neutralità armata e il divieto di sanzioni autonome Destra conservatrice Alimentazione Sicura Comitato cittadino Favorire la produzione e il consumo di alimenti vegetali Nessun partito rappresentato

Nonostante le intenzioni ecologiste dei promotori, la proposta ha sollevato un’ondata di polemiche tra le associazioni di categoria e gli agricoltori. I detrattori non hanno esitato a bollare la misura come un ingiustificato “diktat vegano” calato dall’alto per condizionare le scelte alimentari dei cittadini, in un paese famoso per la tradizione casearia

In questo caso le probabilità di successo dell’iniziativa appaiono molto ridotte. Il testo non raccoglie infatti il sostegno di alcun partito politico rappresentato in Parlamento, né quello delle principali organizzazioni agricole della Confederazione.

Tuttavia, la presenza di questo tema sulla scheda elettorale conferma una caratteristica unica del sistema svizzero: la capacità di portare all’attenzione dell’intero Paese qualsiasi istanza sostenuta da un numero sufficiente di firme, costringendo la politica ufficiale a confrontarsi con la cittadinanza.

La forza della democrazia diretta

Il referendum del 27 settembre si preannuncia come un test fondamentale per comprendere l’orientamento profondo della società elvetica.

In un’epoca in cui le grandi scelte internazionali vengono spesso prese sopra le teste dei cittadini, il modello di Berna continua a rappresentare un’anomalia. I cittadini svizzeri decideranno in prima persona se ripiegarsi sulla propria storica neutralità o se mantenere una porta aperta alla cooperazione internazionale. Chissà cosa succederebbe nel nostro paese se si potesse votare su un tema simile. Purtroppo questo resterà un mistero.