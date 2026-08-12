Inflazione a luglio al +2,9%: la stangata energetica è tornata, ma a frenare i prezzi è il gelo sui consumi

Il nuovo shock sulle materie prime dovuto alle tensioni in Medio Oriente ha fatto schizzare le bollette, con l’energia regolamentata arrivata a un pauroso +14,8%. Eppure, l‘inflazione generale si ferma al +2,9% su base annua.

Un dato all’apparenza rassicurante, rivisto al rialzo rispetto alla stima provvisoria del +2,8%, che nasconde però un segnale d’allarme per l’economia reale: se i prezzi non esplodono nonostante la tempesta energetica, è soltanto perché le famiglie italiane hanno ridotto i consumi all’osso.

I dati dell’Istat in sintesi

Nel mese di luglio 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) registra un aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente e del 2,9% su base annua. L’inflazione acquisita per il 2026 sale così al 2,7%. Ecco il relativo grafico da Tradingeconomics:

Ecco come si sono mossi i principali settori di spesa:

Settore Variazione tendenziale (Giugno) Variazione tendenziale (Luglio) Trend Energetici regolamentati +9,2% +14,8% In forte accelerazione Energetici non regolamentati +13,3% +11,4% In lieve rallentamento Alimentari non lavorati +4,4% +3,6% In frenata Servizi ricreativi e cura persona +2,7% +3,0% In aumento Carrello della spesa +1,3% +1,0% In discesa

La trappola della domanda debole

La dinamica in corso mostra una spaccatura netta. Da un lato abbiamo i costi energetici guidati dalle tariffe tutelate (+6,5% solo nel mese di luglio), spinti dall’instabilità geopolitica globale. Dall’altro lato vediamo la frenata dei prezzi dei beni alimentari freschi e dei prodotti acquistati tutti i giorni.

La vera chiave di lettura risiede nell’inflazione di fondo, cioè quella al netto di energia e cibo fresco, che resta bloccata all’1,6%. In condizioni normali, uno shock petrolifero si trasferirebbe rapidamente su tutti i listini finali. Se questo oggi non avviene, la ragione è semplice: i commercianti e le imprese non riescono ad aumentare i listini perché i consumatori hanno chiuso i rubinetti della spesa.

Le conseguenze per l’economia reale

Siamo di fronte a uno scenario di evidente rallentamento economico. Le famiglie deviano una quota sempre maggiore del proprio reddito per coprire le spese fisse e irrinunciabili, come le bollette della luce e del gas. Di conseguenza, restano sempre meno risorse per l’acquisto di altri beni e servizi. La discesa del carrello della spesa all’1,0% conferma che il potere d’acquisto reali si sta assottigliando.

Senza un sostegno concreto alla domanda e ai redditi da lavoro, il rischio nei prossimi mesi è quello di scivolare verso una stagnazione guidata dai costi energetici, dove l’economia non cresce ma la vita quotidiana continua a costare cara.