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Inflazione a luglio al +2,9%: la stangata energetica è tornata, ma a frenare i prezzi è il gelo sui consumi
A luglio l’inflazione sale al +2,9%: volano le bollette energetiche (+14,8%), ma la frenata dei consumi impedisce un’esplosione dei prezzi. Un segnale di forte rallentamento per l’economia italiana.
Il nuovo shock sulle materie prime dovuto alle tensioni in Medio Oriente ha fatto schizzare le bollette, con l’energia regolamentata arrivata a un pauroso +14,8%. Eppure, l‘inflazione generale si ferma al +2,9% su base annua.
Un dato all’apparenza rassicurante, rivisto al rialzo rispetto alla stima provvisoria del +2,8%, che nasconde però un segnale d’allarme per l’economia reale: se i prezzi non esplodono nonostante la tempesta energetica, è soltanto perché le famiglie italiane hanno ridotto i consumi all’osso.
I dati dell’Istat in sintesi
Nel mese di luglio 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) registra un aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente e del 2,9% su base annua. L’inflazione acquisita per il 2026 sale così al 2,7%. Ecco il relativo grafico da Tradingeconomics:
Ecco come si sono mossi i principali settori di spesa:
|Settore
|Variazione tendenziale (Giugno)
|Variazione tendenziale (Luglio)
|Trend
|Energetici regolamentati
|+9,2%
|+14,8%
|In forte accelerazione
|Energetici non regolamentati
|+13,3%
|+11,4%
|In lieve rallentamento
|Alimentari non lavorati
|+4,4%
|+3,6%
|In frenata
|Servizi ricreativi e cura persona
|+2,7%
|+3,0%
|In aumento
|Carrello della spesa
|+1,3%
|+1,0%
|In discesa
La trappola della domanda debole
La dinamica in corso mostra una spaccatura netta. Da un lato abbiamo i costi energetici guidati dalle tariffe tutelate (+6,5% solo nel mese di luglio), spinti dall’instabilità geopolitica globale. Dall’altro lato vediamo la frenata dei prezzi dei beni alimentari freschi e dei prodotti acquistati tutti i giorni.
La vera chiave di lettura risiede nell’inflazione di fondo, cioè quella al netto di energia e cibo fresco, che resta bloccata all’1,6%. In condizioni normali, uno shock petrolifero si trasferirebbe rapidamente su tutti i listini finali. Se questo oggi non avviene, la ragione è semplice: i commercianti e le imprese non riescono ad aumentare i listini perché i consumatori hanno chiuso i rubinetti della spesa.
Le conseguenze per l’economia reale
Siamo di fronte a uno scenario di evidente rallentamento economico. Le famiglie deviano una quota sempre maggiore del proprio reddito per coprire le spese fisse e irrinunciabili, come le bollette della luce e del gas. Di conseguenza, restano sempre meno risorse per l’acquisto di altri beni e servizi. La discesa del carrello della spesa all’1,0% conferma che il potere d’acquisto reali si sta assottigliando.
Senza un sostegno concreto alla domanda e ai redditi da lavoro, il rischio nei prossimi mesi è quello di scivolare verso una stagnazione guidata dai costi energetici, dove l’economia non cresce ma la vita quotidiana continua a costare cara.
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