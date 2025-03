La Svezia concede Prezzi Garantiti e Sovvenzioni per sviluppare l’Energia Nucleare

Il governo svedese ha proposto aiuti di Stato e garanzie sul prezzo dell’energia alle imprese per gli investimenti nella costruzione di quattro nuovi reattori nucleari.

L’iniziativa fa parte della strategia svedese per aumentare la produzione di energia elettrica e ridurre le emissioni di carbonio, come riportato da Reuters .

La proposta mira a soddisfare la crescente domanda di elettricità del Paese, che si prevede raggiungerà i 300 terawattora (TWh) entro il 2045, rispetto ai 135TWh del 2023.

Con le preoccupazioni sulla redditività che scoraggiano l’interesse del settore privato, il governo riconosce la necessità di finanziare i costi di costruzione, precedentemente stimati in decine di miliardi di dollari.

Il governo prevede di attrarre gli investimenti attraverso prestiti statali e un meccanismo di prezzo dell’energia basato sul contratto per differenza. Le stime specifiche dei costi non sono state rese note.

Il ministro dei Mercati finanziari Niklas Wykman è stato citato dall’agenzia di stampa: “Si tratta di un sostegno limitato, ben bilanciato e responsabile per consentire qualcosa che non abbiamo fatto per molto tempo, ovvero costruire nuovi reattori nucleari”.

L’approccio dovrebbe ottenere l’approvazione della Commissione europea in base alle norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea.

Secondo il governo, le richieste di finanziamento possono iniziare già nell’agosto 2025.

L’azienda statale Vattenfall, che mira a costruire un nuovo reattore entro la metà degli anni ’30, ha accolto con favore la proposta e intende esaminarne i dettagli.

La società energetica finlandese Fortum ha sottolineato che la costruzione di nuova capacità nucleare non è finanziariamente fattibile senza l’aiuto del governo.

In uno sviluppo correlato, l’azienda nucleare svedese Blykalla si è associata alla società di ingegneria ABB per sviluppare un impianto pilota SMR elettrico a Oskarshamn, 340 km a sud di Stoccolma.

Le società hanno stipulato un memorandum d’intesa per lavorare insieme allo sviluppo della tecnologia SMR, con l’obiettivo di promuovere gli obiettivi di energia pulita e decarbonizzazione della nazione.

La collaborazione si concentrerà sulla costruzione di un impianto di prova elettrico senza precedenti per il prototipo SMR di Blykalla, SEALER-E, un reattore veloce elettrico raffreddato a piombo.