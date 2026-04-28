La Spagna pignorata: i creditori delle rinnovabili le sequestrano l’Istituto Cervantes in Olanda. Il conto occulto delle politiche “green”

Quando uno Stato sovrano si comporta come un debitore insolvente, i creditori prima o poi passano all’incasso. È quello che sta accadendo alla Spagna, che ha appena visto la giustizia olandese autorizzare il sequestro di un suo immobile di prestigio: la sede dell’Istituto Cervantes di Utrecht. Il motivo? Una colossale fattura non pagata legata alla disastrosa gestione dei sussidi per le energie rinnovabili.

Il provvedimento, scattato a fine aprile dopo formale messa in mora di Madrid, colpisce l’edificio storico situato al numero 3 di Domplein, nel cuore di Utrecht. Parliamo di un’ex chiesa ristrutturata dallo Stato spagnolo, dal valore di mercato stimato intorno ai 10 milioni di euro. Se la Spagna continuerà a fare orecchie da mercante, l’immobile – orgoglio culturale iberico – potrebbe finire all’asta pubblica per risarcire, in questo caso specifico, i danni subiti da Eurus, filiale di Toyota.

Come si è arrivati a questo punto?

La vicenda è l’emblema di come l’eccesso di interventismo statale mal calcolato si trasformi in una bomba a orologeria finanziaria. All’inizio degli anni 2000, per accelerare la transizione verde, il governo spagnolo aveva varato un piano di sussidi e incentivi estremamente (e forse irrealisticamente) generosi per attirare capitali per un totale di oltre 24 miliardi dei primi anni 2000. Quando il conto per le casse pubbliche è diventato insostenibile, tra il 2010 e il 2013, Madrid ha deciso di cambiare le regole in corsa, applicando tagli retroattivi ai premi assicurativi e alle tariffe garantite.

Una mossa che gli investitori internazionali non hanno perdonato. Rivolgendosi agli arbitrati internazionali (come l’ICSID della Banca Mondiale), i fondi hanno fatto valere la violazione del Trattato sulla Carta dell’Energia, vincendo a mani basse.

Il debito nascosto che viene a galla

Oggi, il conto presentato a Madrid è salato e in continuo aggiornamento. Il debito complessivo residuo derivante da questi lodi arbitrali persi ammonta a ben 2,309 miliardi di euro, gravato quotidianamente da interessi legali e spese di procedura. Madrid finora ha cercato di trincerarsi dietro l’immunità sovrana o appellandosi alle normative europee sugli aiuti di Stato, ma il muro sta crollando:

In Olanda: sequestro dell’Istituto Cervantes.

sequestro dell’Istituto Cervantes. In Belgio: blocco di fondi per 482 milioni di euro legati ai pagamenti di Eurocontrol (controllo aeureo europeo) alla Spagna.

blocco di fondi per 482 milioni di euro legati ai pagamenti di Eurocontrol (controllo aeureo europeo) alla Spagna. Nel Regno Unito: battaglie legali in corso per l’esecuzione di lodi per oltre 100 milioni.

La lezione economica è severa, ma chiara. Gli eccessivi incentivi concessi dalla Spagna – vere e proprie regalie fuori mercato – hanno generato un debito occulto e miliardario che per anni non è stato conteggiato nei bilanci ufficiali. Tuttavia, la realtà economica non si cancella per decreto: presto o tardi il debito esce fuori. E in questo caso, lo sta facendo nel modo peggiore possibile: attraverso l’umiliazione dei pignoramenti internazionali di beni statali, distruggendo la fiducia degli investitori nella certezza del diritto del Paese.