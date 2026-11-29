Alle due del pomeriggio avevano già votato più di 16 milioni di spagnoli. Il dato diffuso dal ministero dell’Interno e riportato da El País è del 45,75%, contro il 40,48% alla stessa ora nel 2023. È il valore più alto della serie storica per il primo rilevamento delle politiche. Per sapere chi abbia mobilitato meglio i propri elettori bisognerà aspettare lo spoglio. Intanto, la partecipazione dice quanto sia sentita una consultazione che Pedro Sánchez ha convocato in anticipo, dopo che la sua maggioranza si era inceppata alla prova del Parlamento.

«Se guardiamo ai sondaggi, il segnale non è chiaro», ha osservato il politologo Lluís Orriols a laSexta. Nelle rilevazioni, ha spiegato, fra quanti nel 2023 si dichiaravano intenzionati ad astenersi prevale oggi un orientamento a destra. Fra chi appare più convinto di andare a votare rispetto ad allora, la tendenza è invece più favorevole alla sinistra. Ignacio Jurado, politologo del CSIC, ha notato che all’inizio della campagna era soprattutto la destra a sembrare mobilitata. Con l’avvicinarsi del voto si è visto crescere anche il coinvolgimento dell’elettorato di sinistra. È una ragione in più per leggere con cautela il dato delle 14.

Pablo Simón, politologo dell’Università Carlos III di Madrid, ha spiegato a RTVE che fra Frente Amplio e Podemos «non ci sono differenze programmatiche rilevanti». La divisione nasce dagli obiettivi dei due gruppi. Il Frente Amplio punta a eleggere abbastanza deputati da dare spazio ai partiti che lo compongono. Podemos vuole mantenere in piedi la propria organizzazione e garantirsi un futuro. Per le singole formazioni sono calcoli comprensibili. Per Sánchez il rischio è che, quando si conteranno i seggi, il conto di quella divisione arrivi al PSO

A precipitare le cose sono stati i decreti sulla casa. Ai primi di ottobre li hanno bocciati insieme PP, Vox e Junts. Proprio i deputati del partito di Carles Puigdemont, decisivi per l’investitura di Sánchez nel 2023, hanno contribuito ad affossare i provvedimenti su uno dei temi più sentiti dagli elettori. Il premier ha scelto di tornare alle urne con un problema che rischia di ritrovare anche dopo il voto. Gli alleati che gli hanno dato i numeri per entrare alla Moncloa gli hanno lasciato sempre meno margine per governare.

La difficoltà maggiore, però, è alla sinistra del Psoe. Tre anni fa Sumar si presentò con una lista che teneva insieme Podemos, Izquierda Unida, i Comuns, Más Madrid e altre formazioni. Prese 31 seggi. Quella coalizione oggi è divisa. Ada Colau guida il Frente Amplio, nato dalla rifondazione di Sumar. Podemos corre da solo in gran parte del Paese e in alcune circoscrizioni si appoggia a liste territoriali, da Compromís a Esquerra Republicana. È una dispersione che si paga soprattutto nelle province dove si assegnano pochi seggi. Lì una lista può raccogliere voti e restare comunque fuori dal Congresso.

La media dei sondaggi elaborata da RTVE prima del voto attribuiva otto deputati al Frente Amplio, tre a Compromís e uno a Podemos dove si presenta con il proprio simbolo. Le alleanze territoriali complicano il paragone con il 2023, ma la distanza dai 31 seggi di allora dà la misura del problema. Persino il CIS, che si discosta dalle altre rilevazioni dando il Psoe in testa e tenendo PP e Vox sotto la maggioranza assoluta, assegnava al Frente Amplio tra sette e undici seggi e a Podemos, dove corre da solo, al massimo uno. Sánchez può recuperare terreno e ritrovarsi comunque con meno deputati su cui contare.

Dall’altra parte, Alberto Núñez Feijóo arriva al voto con il vantaggio che gli attribuisce la media dei sondaggi. Per superare la soglia dei 176 seggi, però, il PP conta sulla forza di Vox. Santiago Abascal ha quindi una partita sua da giocare. Più deputati porta al Congresso, più peserà sulle condizioni di un eventuale accordo. I due partiti sono arrivati al voto senza chiarire quale intesa cercherebbero se avessero i numeri.

Sánchez conosce il valore delle rimonte. Nel 2023 il PP arrivò primo e fu lui a trovare i voti per governare. Stavolta il Psoe può anche reggere meglio di quanto pronosticato e perdere ugualmente la Moncloa. La cifra da guardare, quando arriveranno i risultati, è quella dei seggi che la sinistra alla sua sinistra riuscirà a salvare. Tre anni fa furono quei deputati a rendere possibile il secondo governo Sánchez. Oggi il premier rischia di scoprire che una buona giornata per il Psoe può essere troppo poco per la sua maggioranza.