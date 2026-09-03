La scoperta che riscrive la scienza: un manoscritto del 1666 rivela il telescopio segreto a quattro lenti di Galileo

C’è un momento in cui la storia della tecnologia rischia di crollare sotto il peso di un singolo documento dimenticato. Nel 1666, tra le polveri di Città del Messico, un viceré diffidente mise sotto torchio un frate accusato di essere un ciarlatano pronto a svuotare le casse reali. Da quell’interrogatorio scientifico nacque un testo che oggi demolisce le nostre certezze su Galileo Galilei: lo scienziato pisano avrebbe inventato il cannocchiale a quattro lenti con quindici anni di anticipo rispetto a quanto riportato in tutti i manuali di fisica del mondo.

La ricerca, condotta dal dottor José María Moreno Madrid dell’Università di Limerick e pubblicata sulla rivista accademica Annals of Science, ruota attorno al trattato De Tellescopiis Stellarum. Il documento, inserito nella raccolta Observationes Diversarum Artium, contiene la vivisezione tecnica di uno strumento ottico marchiato con una dicitura inequivocabile: «fabricatum a Galilaeo», fabbricato da Galileo.

Se il reperto descritto è autentico, la cronologia dell’ottica moderna va riscritta da cima a fondo.

Un banco di prova contro la truffa

La vicenda ha i contorni di un intrigo politico ed economico dell’impero spagnolo. Il protagonista è fra Ignacio Muñoz, domenicano esiliato nelle Indie portoghesi dopo aver tentato di fondare illegalmente un ordine religioso nelle Filippine. Per farsi pagare il rientro in patria con il galeone di Manila, Muñoz promise a re Filippo IV una formula nautica rivoluzionaria per far navigare le flotte più veloci e sicure.

All’arrivo in Nuova Spagna, il viceré Antonio Sebastián de Toledo, marchese di Mancera, fiutò la truffa. Temendo che il religioso volesse solo viaggiare a spese della Corona, lo sottopose a un esame durissimo. Prese il cannocchiale più prezioso della sua collezione privata e gli ordinò di smontarlo pezzo per pezzo, misurarlo e descriverne la geometria ottica.

Muñoz superò il test redigendo un resoconto minuzioso, corredato di calcoli, schemi geometrici e misure al millimetro. Quel cannocchiale era proprio il modello a quattro lenti attribuito a Galileo.

Che cos’è un cannocchiale a quattro lenti

Per capire la portata della scoperta, bisogna guardare ai limiti della tecnologia del Seicento. Guardare lontano non serviva soltanto per ammirare le lune di Giove, ma rappresentava soprattutto il principale asset militare e commerciale dell’epoca per avvistare navi nemiche e banchi di sabbia.

Il cannocchiale tradizionale associato al nome di Galileo utilizzava due sole lenti: un obiettivo convesso (curvo verso l’esterno) e un oculare concavo (curvo verso l’interno). Questo schema forniva immagini dritte, ma soffriva di un difetto paralizzante: un campo visivo strettissimo, paragonabile a guardare il mondo attraverso una cannuccia.

Il modello di Keplero, invece, impiegava due lenti convesse. La visuale era molto più ampia e luminosa, ma presentava un problema insormontabile per la navigazione: le immagini apparivano capovolte. Per una vedetta militare, scambiare il cielo con la linea di galleggiamento significava andare a sbattere contro gli scogli.

Un sistema a quattro lenti risolveva entrambi i problemi contemporaneamente:

Obiettivo convesso: cattura la luce dell’oggetto lontano e forma una prima immagine reale capovolta.

cattura la luce dell’oggetto lontano e forma una prima immagine reale capovolta. Oculare a tre lenti convesse (gruppo raddrizzatore): le due lenti centrali invertono nuovamente il fascio di luce, raddrizzando la figura prima che arrivi all’occhio.

le due lenti centrali invertono nuovamente il fascio di luce, raddrizzando la figura prima che arrivi all’occhio. Lente finale: ingrandisce l’immagine raddrizzata, mantenendo un campo visivo ampio, limpido e senza distorsioni intollerabili.

Fino a ieri, la storiografia attribuiva questa architettura ottica ad Anton Maria Schyrlaeus de Rheita e a Johannes Wiesel, con prime testimonianze certe collocate tra il 1643 e il 1645. Se Galileo ne aveva già costruito uno funzionante prima del 1630, significa che la tecnologia era già matura nelle sue officine toscane con oltre un decennio di anticipo.

Modello Ottico Configurazione Lenti Orientamento Immagine Campo Visivo Limite Principale Galileiano Classico 1 Convessa + 1 Concava Dritto Estremamente stretto Ingrandimenti ridotti Kepleriano 2 Convesse Capovolto Ampio Inutilizzabile sul mare Terrestre a 4 lenti 4 Convesse (Raddrizzatore) Dritto Ampio e nitido Complessità costruttiva

La corsa all’oro della longitudine

Questa scoperta mette in luce un aspetto concreto della vita di Galileo: la ricerca spasmodica di sovvenzioni pubbliche e commesse statali. Lo scienziato non era un teorico isolato dal mondo, ma un costruttore attento al valore economico delle sue innovazioni.

Tra il 1612 e il 1631 Galileo partecipò con ostinazione al bando indetto dalla Corona spagnola, che offriva una ricompensa colossale a chiunque avesse risolto il “problema della longitudine”. Determinare la posizione esatta delle navi in mare aperto significava dominare le rotte delle spezie e dell’argento. La soluzione proposta da Galileo si basava sull’osservazione delle eclissi dei satelliti di Giove dai ponti delle navi, operazione impossibile senza strumenti ottici stabili e precisi.

Lo scienziato dichiarava pubblicamente: “Non ho mai venduto alcuno dei miei strumenti e non ho intenzione di farlo, né al presente né in futuro“. Eppure, per accattivarsi i favori di re Filippo IV e incassare il premio, nell’agosto del 1630 inviò a Madrid un cannocchiale monumentale lungo «Lingo approssimativamente tre braccia » (circa 175 centimetri), affiancato da un secondo modello più piccolo («piccolino»).

Lo strumento grande finì all’Escorial, dove il re lo usò per riconoscere una croce a otto leghe (oltr 30 km di distanza). Due giorni dopo, la lente principale cadde a terra frantumandosi. Il re chiese subito a Galileo una lente di ricambio e un altro strumento per la regina Isabella di Francia.

Il telescopio finito a Città del Messico nelle mani del viceré Mancera potrebbe essere proprio uno di quegli esemplari inviati alla corte reale spagnola e poi donati per meriti diplomatici.

La testimonianza che mancava

Il paradosso storico è evidente. Nessuno degli otto telescopi superstiti della prima metà del Seicento può essere attribuito a Galileo con assoluta certezza, e lo scienziato fu sempre gelosissimo dei suoi segreti industriali, evitando di pubblicare i dettagli costruttivi delle sue lenti.

Come spiega il dottor Moreno Madrid:

«Se, come afferma il testo, il telescopio analizzato fu effettivamente costruito da Galileo, allora la più antica sperimentazione nota con telescopi a quattro lenti dovrebbe essere retrodatata al 1630 al più tardi e attribuita a lui. Inoltre, il De Tellescopiis Stellarum di Muñoz diventerebbe l’analisi tecnica più dettagliata di un telescopio dimostrabilmente realizzato da Galileo e, per certi versi paradossalmente, riguarderebbe un telescopio a quattro lenti anziché il modello galileiano che finì per portare il suo nome.»

La ricerca non cancella la possibilità che il viceré Mancera sia stato raggirato da qualche antiquario dell’epoca che appose il nome di Galileo per far salire il prezzo. Tuttavia, la presenza documentata di tre cannocchiali galileiani alla corte di Madrid e la precisione millimetrica della perizia di Muñoz rendono la pista galileiana incredibilmente solida.

Il cannocchiale del Seicento non era un semplice tubo di legno e vetro: era l’equivalente dei semiconduttori o dei satelliti spia di oggi, un monopolio tecnologico capace di spostare gli equilibri commerciali tra imperi marittimi. Averne anticipato la versione a quattro lenti conferma che Galileo, oltre che padre dell’astronomia, fu un pioniere dell’ingegneria applicata agli investimenti strategici di Stato.