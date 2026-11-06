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La scommessa da 500 miliardi di Erdogan: come la Turchia vuole azzerare le importazioni di energia entro il 2040 (mentre l’Europa arranca)
Ankara lancia un piano da 500 miliardi di dollari per cancellare la bolletta energetica estera da 70 miliardi l’anno: gas del Mar Nero, centrali nucleari russe e rinnovabili per blindare l’industria nazionale.
La Turchia punta a investimenti complessivi pari a 500 miliardi di dollari nelle infrastrutture energetiche nell’ambito del suo nuovo piano di sviluppo fino al 2040, ha dichiarato giovedì il ministro dell’Energia e delle Risorse Naturali, Alparslan Bayraktar, mentre il Paese cerca di rafforzare la propria indipendenza energetica e, a lungo termine, di raggiungere l’autosufficienza energetica. Obiettivi coerenti con i progetti di crescita economica e industriale di Ankara.
Negli ultimi anni, la Turchia ha speso fino a 70 miliardi di dollari per importare energia, tra cui carbone, petrolio e gas.
Il nuovo piano energetico mira a ridurre drasticamente la spesa per le importazioni, rafforzando al contempo le risorse interne, tra cui il gas nel Mar Nero e un aumento di quattro volte della capacità installata di energia solare ed eolica.
La Turchia punta a soddisfare il proprio fabbisogno energetico con risorse interne e a realizzare un investimento complessivo di 500 miliardi di dollari nelle proprie infrastrutture energetiche entro il 2040, ha affermato oggi il ministro Bayraktar.
La Turchia intende coprire l’intero consumo di petrolio e gas naturale attingendo alle risorse nazionali e quadruplicare la propria capacità installata di energia eolica e solare, portandola a 175 gigawatt (GW) entro il 2040.
Il Paese punta ad aumentare la quota delle energie rinnovabili nella propria capacità installata di generazione elettrica al 77% e a costruire 10 GW di capacità nucleare, ha affermato il ministro.
Akkuyu, la prima centrale nucleare della Turchia, è attualmente in fase di costruzione da parte della russa Rosatom. Con una potenza totale di 4.800 MW, la centrale nucleare dovrebbe soddisfare circa il 10% del fabbisogno energetico turco.
Nella nuova era della mobilità, la Turchia punterà inoltre a raggiungere i 20 milioni di veicoli elettrici (EV) entro il 2040, mentre le politiche volte ad aumentare l’efficienza energetica dovrebbero portare a un risparmio di 240 miliardi di dollari, ha affermato Bayraktar.
|Indicatore energetico
|Situazione attuale
|Obiettivo al 2040
|Capacità solare ed eolica
|~44 GW (22% del mix elettrico)
|175 GW (77% della capacità)
|Capacità nucleare
|0 GW (Akkuyu in costruzione)
|10 GW operativi
|Auto elettriche
|190.000 vendute nell’ultimo anno
|20 milioni di parco circolante
|Import di gas e petrolio
|Fino a 70 miliardi $ di spesa annua
|Copertura 100% con risorse interne
Lo scorso anno, la Turchia si è classificata al quarto posto in Europa per vendite di veicoli elettrici, con 190.000 veicoli completamente elettrici venduti, pari al 17% delle vendite totali di auto nuove, secondo quanto afferma il think tank energetico Ember.
La quota di energia solare ed eolica in Turchia è pari a circa il 22%, ma il carbone rimane attualmente la principale fonte di produzione di energia con il 34%, secondo i dati di Ember.
Secondo i calcoli di Reuters, i soli investimenti nei progetti elettrici richiederebbero oltre 200 miliardi di dollari. Il punto più complesso sarà, per il governo Erdogan, trovare queste risorse con un costo accettabile. Comunque resta il fatto che almeno la Turchia ha una progettualità che l’Europa non ha più.
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