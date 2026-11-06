La scommessa da 500 miliardi di Erdogan: come la Turchia vuole azzerare le importazioni di energia entro il 2040 (mentre l’Europa arranca)

La Turchia punta a investimenti complessivi pari a 500 miliardi di dollari nelle infrastrutture energetiche nell’ambito del suo nuovo piano di sviluppo fino al 2040, ha dichiarato giovedì il ministro dell’Energia e delle Risorse Naturali, Alparslan Bayraktar, mentre il Paese cerca di rafforzare la propria indipendenza energetica e, a lungo termine, di raggiungere l’autosufficienza energetica. Obiettivi coerenti con i progetti di crescita economica e industriale di Ankara.

Negli ultimi anni, la Turchia ha speso fino a 70 miliardi di dollari per importare energia, tra cui carbone, petrolio e gas.

Il nuovo piano energetico mira a ridurre drasticamente la spesa per le importazioni, rafforzando al contempo le risorse interne, tra cui il gas nel Mar Nero e un aumento di quattro volte della capacità installata di energia solare ed eolica.

La Turchia punta a soddisfare il proprio fabbisogno energetico con risorse interne e a realizzare un investimento complessivo di 500 miliardi di dollari nelle proprie infrastrutture energetiche entro il 2040, ha affermato oggi il ministro Bayraktar.

La Turchia intende coprire l’intero consumo di petrolio e gas naturale attingendo alle risorse nazionali e quadruplicare la propria capacità installata di energia eolica e solare, portandola a 175 gigawatt (GW) entro il 2040.

Il Paese punta ad aumentare la quota delle energie rinnovabili nella propria capacità installata di generazione elettrica al 77% e a costruire 10 GW di capacità nucleare, ha affermato il ministro.

Akkuyu , la prima centrale nucleare della Turchia, è attualmente in fase di costruzione da parte della russa Rosatom. Con una potenza totale di 4.800 MW, la centrale nucleare dovrebbe soddisfare circa il 10% del fabbisogno energetico turco.

Nella nuova era della mobilità, la Turchia punterà inoltre a raggiungere i 20 milioni di veicoli elettrici (EV) entro il 2040, mentre le politiche volte ad aumentare l’efficienza energetica dovrebbero portare a un risparmio di 240 miliardi di dollari, ha affermato Bayraktar.

Indicatore energetico Situazione attuale Obiettivo al 2040 Capacità solare ed eolica ~44 GW (22% del mix elettrico) 175 GW (77% della capacità) Capacità nucleare 0 GW (Akkuyu in costruzione) 10 GW operativi Auto elettriche 190.000 vendute nell’ultimo anno 20 milioni di parco circolante Import di gas e petrolio Fino a 70 miliardi $ di spesa annua Copertura 100% con risorse interne

Lo scorso anno, la Turchia si è classificata al quarto posto in Europa per vendite di veicoli elettrici, con 190.000 veicoli completamente elettrici venduti, pari al 17% delle vendite totali di auto nuove, secondo quanto afferma il think tank energetico Ember.

La quota di energia solare ed eolica in Turchia è pari a circa il 22%, ma il carbone rimane attualmente la principale fonte di produzione di energia con il 34%, secondo i dati di Ember.