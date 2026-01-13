La Russia cambia rotta: vola il greggio verso la Cina, crolla l’India. E l’Europa? Fa incetta di GNL

Cambia il flusso del petrolio russo fori dai propri confini: le esportazioni di petrolio greggio dalla Russia alla Cina il mese scorso sono aumentate del 23% rispetto al mese precedente, mentre le esportazioni verso l’India sono diminuite del 29% rispetto al mese precedente, secondo quanto riportato dal Centro finlandese per la ricerca sull’energia e l’aria pulita nel suo ultimo aggiornamento mensile sulle esportazioni energetiche della Russia.

Le esportazioni di petrolio verso la Cina a dicembre hanno determinato un aumento dell’11% delle esportazioni totali russe, ha osservato il CREA nel suo rapporto, aggiungendo che la Cina ha incrementato maggiormente gli acquisti di petrolio russo a dicembre, con gli acquisti di ESPO che hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro mesi.

L’India, nel frattempo, sotto la minaccia di ulteriori dazi statunitensi, ha ridotto le importazioni di greggio russo il mese scorso, portando il totale al livello più basso dall’imposizione da parte del G7 di un tetto massimo al prezzo delle spedizioni di petrolio russo assicurate dalle compagnie occidentali. Del resto il petrolio è abbastanza abbondante e può essere importato da altrove.

Secondo un calcolo di Reuters di metà dicembre, i flussi di petrolio russo verso l’India sono rimasti piuttosto stabili, con oltre 1 milione di barili al giorno, come ha osservato la pubblicazione in un rapporto dell’epoca. Si è trattato tuttavia di un forte calo rispetto alla media giornaliera di 1,77 milioni di barili di novembre.

Nel frattempo, le esportazioni di gas naturale liquefatto verso l’Europa sono aumentate. Secondo il Centro di ricerca sull’energia e l’aria pulita, gli acquisti di GNL russo da parte della Francia sono aumentati del 18% a dicembre, mentre quelli della Spagna sono aumentati di un ancora più consistente 27%. Tutti i membri dell’Unione Europea sono vincolati da una nuova legislazione a interrompere tutte le importazioni di GNL russo entro la fine di quest’anno, ma per ora continuano a comprare, anche per far fronte all’inverno rigido. Come risultato di questi sostanziali aumenti, le esportazioni totali di GNL del mese scorso hanno registrato un aumento del 16% rispetto al mese precedente, raggiungendo il livello più alto del 2025.

I ricavi delle esportazioni complessive di gas naturale liquefatto dalla Russia sono aumentati del 13% a dicembre, mentre i ricavi delle esportazioni di petrolio greggio sono diminuiti del 12%, ha affermato il CREA, sottolineando che quest’ultimo calo è stato determinato da una diminuzione del 16% dei ricavi delle esportazioni via mare, a seguito di un calo del 12% dei volumi delle esportazioni via mare.

Domande e risposte

Perché l’India ha ridotto così drasticamente le importazioni di petrolio russo?

L’India ha ridotto gli acquisti principalmente per prudenza geopolitica ed economica. Di fronte alla minaccia di ulteriori dazi o sanzioni secondarie da parte degli Stati Uniti e alle complicazioni legate al tetto sul prezzo (price cap) imposto dal G7 sulle assicurazioni marittime, New Delhi ha preferito diversificare. Essendo il mercato petrolifero ben fornito, l’India ha potuto sostituire il greggio russo con forniture alternative senza subire shock energetici, dimostrando un approccio pragmatico e opportunista.

L’aumento dell’export verso la Cina compensa le perdite russe altrove?

Parzialmente sì, ma non del tutto in termini di ricavi immediati. L’aumento del 23% dei flussi verso la Cina è significativo e ha sostenuto i volumi totali, portando l’export della qualità ESPO ai massimi recenti. Tuttavia, i dati mostrano che i ricavi complessivi dal greggio sono scesi del 12%. Questo suggerisce che, sebbene la Cina assorba grandi volumi, potrebbe farlo a prezzi scontati o che la logistica verso Est sia più complessa e costosa rispetto alle rotte tradizionali, erodendo i margini di guadagno.

Perché l’Europa continua a comprare GNL russo nonostante le sanzioni e i piani di stop?

L’Europa si trova nel classico dilemma tra ideologia politica e realtà fisica. Nonostante la legislazione preveda lo stop alle importazioni entro fine anno, l’inverno rigido e la necessità di garantire la sicurezza energetica spingono i paesi membri, in particolare Spagna e Francia, ad acquistare ciò che è disponibile sul mercato. Il GNL russo è ancora accessibile e necessario per riempire gli stoccaggi e soddisfare la domanda immediata, rendendo difficile un distacco netto e improvviso senza rischiare carenze o impennate dei prezzi.