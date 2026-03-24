La Russia blocca l’export di nitrato di ammonio: la tempesta perfetta sui fertilizzanti e il rischio shock alimentare

La crisi globale dei fertilizzanti rischia di aggravarsi in uno dei momenti più delicati per l’agricoltura mondiale. Proprio mentre nell’emisfero settentrionale si apre la stagione delle semine, la Russia ha annunciato, tramite l’agenzia di stampa Reuters e su indicazione del Ministero dell’Agricoltura, la sospensione delle esportazioni di nitrato di ammonio dal 21 marzo al 21 aprile. L’obiettivo ufficiale è chiaro: mettere in sicurezza le forniture interne per la primavera, esentando solo gli accordi intergovernativi.

Per comprendere la portata di questa mossa, è sufficiente guardare i numeri. La Russia non è un attore marginale, ma il dominatore assoluto di questo specifico mercato.

Il peso della Russia nel mercato del nitrato di ammonio (Dati 2024):

Indicatore Volume Quota Globale Produzione ~12 milioni di tonnellate 47% dell’output mondiale Esportazioni ~2,7 milioni di tonnellate 37% dei volumi (40% del valore)

Dati basati sulla panoramica di mercato di IndexBox.

L’interruzione di questi flussi colpisce duramente i Paesi fortemente dipendenti dalle importazioni agricole, come Brasile, Canada, India, Perù e Ucraina. Tuttavia, il blocco russo è solo un tassello di un mosaico macroeconomico ben più complesso e preoccupante.

Lo shock energetico si trasmette all’agricoltura

Il vero rischio, come sottolineano diversi analisti internazionali, è che la crisi geopolitica in Medio Oriente, ormai entrata nella sua quarta settimana, si stia saldando con le dinamiche agricole. Il quasi blocco dello Stretto di Hormuz ha innescato uno shock energetico che ha già riportato il greggio in tripla cifra, ma il vero canale di trasmissione dell’inflazione futura sarà proprio il costo del cibo.

Come ha fatto notare l’analista di UBS Claudio Martucci, la volatilità dell’energia si è riversata rapidamente sui costi dei fertilizzanti e dei biocarburanti. Le conseguenze fisiche sono già misurabili:

Il prezzo dell’urea è balzato del 25-30% dalla fine di febbraio.

I produttori del Golfo hanno dichiarato “forza maggiore” sui contratti verso Sud America e Asia.

Circa un milione di tonnellate di fertilizzanti si trova attualmente bloccato fisicamente nel Golfo.

In termini macroeconomici, ci troviamo di fronte a uno shock dal lato dell’offerta da manuale. La dichiarazione di forza maggiore annulla legalmente i contratti, costringendo gli acquirenti a cercare alternative immediate in un mercato già a secco.

L’inflazione alimentare che verrà

L’ex consulente della banca centrale Alexandra Prokopenko e lo stratega di Bloomberg Simon White concordano su un punto fondamentale: gli effetti sui prezzi alimentari si vedranno tra 6 e 9 mesi. White ricorda, in modo molto opportuno, che negli anni ’70 lo shock dei prezzi alimentari fu persino peggiore di quello petrolifero, contribuendo in modo decisivo all’inflazione strutturale.

Da una prospettiva economica, un aumento dei costi di input così violento deprime i rendimenti agricoli e riduce l’offerta di cibo, spingendo al rialzo i prezzi al consumo. Di fronte a dinamiche simili, le banche centrali sono impotenti: alzare i tassi di interesse non crea nuovi fertilizzanti, ma rischia solo di deprimere ulteriormente la domanda aggregata e i redditi reali dei cittadini.

Invece di suggerirvi ironicamente di costruire un pollaio in giardino, come fa la stampa d’oltreoceano, ci limitiamo a osservare che la sicurezza alimentare tornerà presto a essere una priorità strategica assoluta per i governi occidentali, richiedendo probabilmente interventi statali per sostenere il settore primario.