La resa di Volkswagen: il CEO infrange l’ultimo tabù e spalanca le porte all’auto cinese in Europa

Il mito dell’inviolabile fortezza industriale tedesca è crollato in una sola mattina. Di fronte a una crisi finanziaria senza precedenti, Volkswagen ha deciso di compiere il passo più temuto: importare e produrre in Europa automobili interamente concepite, progettate e dotate di software cinese. Una svolta drammatica che suona come un amaro tradimento per migliaia di lavoratori e sindacati, da sempre convinti che Wolfsburg fosse una garanzia inaffondabile.

La promessa infranta e la svolta di Blume

Soltanto due anni fa, l’amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, rassicurava i dipendenti con uno slogan chiarissimo: «In China for China». La strategia sembrava solida e lineare. Le auto sviluppate in Cina sarebbero servite solo per il mercato locale, proteggendo il cuore produttivo europeo da interferenze esterne.

Per la forza lavoro tedesca era una garanzia di continuità. Il mercato interno e gli stabilimenti storici non avrebbero corso pericoli. Tuttavia, la dura realtà economica ha travolto i buoni propositi e le rassicurazioni del passato.

Venerdì mattina, durante la presentazione dei conti semestrali, Blume ha spazzato via ogni illusione. La nuova linea è chiara: imitare le aziende cinesi come Geely, Chery e BYD. Volkswagen intende portare le auto sviluppate in Asia direttamente sul suolo europeo, sia tramite importazioni dirette sia con l’assemblaggio negli impianti di casa.

La scelta sembra curiosa anche perché i modelli cinesi di Volkswagen stanno perdendo quote di mercato rispetto ai concorrenti locali, per cui controbattere in Europa con quei modelli sembra una tattica per lo meno eccentrica.

Il tradimento della roccaforte sindacale

Per decenni, il legame tra Volkswagen, la Germania e i potenti sindacati della IG Metall è stato considerato indistruttibile. L’azienda rappresentava il simbolo del benessere industriale, della stabilità e dell’eccellenza ingegneristica tedesca.

Oggi quella certezza si sgretola miseramente. Per i lavoratori europei, l’idea di dover assemblare veicoli progettati a migliaia di chilometri di distanza con tecnologia e software cinesi rappresenta una vera e propria resa culturale ed economica.

La dirigenza sta sfruttando la minaccia dell’invasione cinese per fare pressione sulle rappresentanze dei lavoratori. L’obiettivo è ottenere tagli dolorosi ma considerati inevitabili dal vertice aziendale:

Tagli al contratto collettivo e riduzioni delle garanzie storiche.

e riduzioni delle garanzie storiche. Riduzione del personale negli stabilimenti tedeschi.

negli stabilimenti tedeschi. Accettazione dei modelli cinesi sulle linee di montaggio europee.

I numeri di un disastro finanziario

Le ragioni di questa decisione drastica risiedono in numeri impietosi. La transizione forzata e la spietata guerra dei prezzi in Asia stanno prosciugando le casse di Wolfsburg.

Indicatore Economico Valore Attuale Obiettivo / Confronto Vendite VW in Cina -31,6% (primo semestre) Crollo drastico della domanda Margine Operativo 3,8% Obiettivo: 8% – 10% Costi Generali +30% Rispetto ai concorrenti diretti Nuovi modelli cinesi 500 immessi nel 2026 Saturazione totale del mercato

In Cina, la fine degli incentivi fiscali ha contratto il mercato del 20%. Con le vendite in picchiata, gli stabilimenti cinesi di VW rischiano l’inattività. La soluzione di Blume è quindi esportare la sovrapproduzione verso l’Europa, esattamente come fanno i produttori locali, che, però, sovrastano VW nel Paese.

Auto cinesi per salvare le fabbriche tedesche

Il paradosso è quasi grottesco. Fabbriche storiche come Zwickau o Emden rischiano di rimanere prive di ordini già a partire dagli anni ’30. Per evitare la serrata totale, Blume propone di far montare a questi impianti auto cinesi con marchio VW, come la futura serie ID.Era.

Un modello nato ad Hefei, in Cina, con software sviluppato da partner locali, potrebbe salvare temporaneamente i posti di lavoro in Germania. Ma a quale prezzo per l’identità del marchio?

Sul piano tecnologico si crea una spaccatura surreale:

Negli Stati Uniti , VW collabora con l’americana Rivian per motivi di sicurezza nazionale.

, VW collabora con l’americana Rivian per motivi di sicurezza nazionale. In Europa, VW farà circolare veicoli basati interamente su architetture e sistemi cinesi.

Il gigante tedesco si trova così diviso in due mondi tecnologici distinti, costretto a rinunciataria dipendenza per sopravvivere a una guerra commerciale globale. Un’ulteriore complicazione per un marchio che si troverà a gestire due sistemi incompatibili fra di loro.

Le conseguenze pratiche per il mercato dell’auto

L’effetto pratico di questa svolta colpirà direttamente i consumatori e l’intera filiera automotive europea. L’arrivo massiccio di veicoli con tecnologia cinese ridurrà forse i listini nel breve termine, ma metterà in ginocchio i produttori di componenti tradizionali in Germania e in Italia e minerà nel medio e lungo termine il marchio. Se VW è un’auto cinese, perché devo comperarla, quando le case di Pechino, almeno apparentemente, mi offrono una maggiore varietà?

L’illusione dell’auto elettrica europea “pura” sfuma definitivamente. Il management di Volkswagen sceglie la via dei costi ridotti per soddisfare i dividendi richiesti dagli azionisti. Nel frattempo, ai lavoratori non resta che assistere al tramonto del modello industriale che ha guidato l’Europa per oltre mezzo secolo.