Allarme scorte e cieli scoperti: il Pentagono compra le fabbriche per spezzare il cappio cinese sul tungsteno

Nell’industria aerospaziale i metalli e le terre rare hanno un’importanza esiziale nella realizzazione delle leghe speciali. Poiché la Cina domina la capacità di raffinazione globale di questi materiali, ridurre la dipendenza da Pechino in questo settore è attualmente una priorità per gli Stati Uniti. In questo contesto, Washington prevede di effettuare un investimento significativo per rafforzare le proprie capacità di produzione di tungsteno , un minerale utilizzato nell’equipaggiamento militare.

Il Pentagono prevede di investire 450 milioni di dollari per acquisire una quota del 20% in Elmet Group , un produttore statunitense di tungsteno. L’accordo garantirà all’azienda l’accesso a meccanismi di approvvigionamento a lungo termine per i suoi impianti, il che ha fatto schizzare alle stelle il prezzo delle sue azioni, che è aumentato del 55%. Questa mossa si allinea alla politica di Trump volta a ridurre la dipendenza dalla Cina per i minerali critici. I prezzi del tungsteno sono aumentati di otto volte da quando la Cina ha inasprito i controlli sulle esportazioni di questo materiale all’inizio del 2025.

Attualmente il principale produttore mondiale di tungsteno è, non casualmente, la Cina con circa 67.000 tonnellate annuel, seguita dal Vietnam con 3400 tonnellate. Gli USA non compaiono neppure fra i primi 10 produttori.

Secondo George K. Kollitides II, direttore dell’Unità di Economia della Difesa presso il Dipartimento della Difesa, il tungsteno “è essenziale per i sistemi che proteggono i soldati americani e mantengono la deterrenza, quindi questo investimento contribuisce a garantire una capacità di lavorazione che gli Stati Uniti non possono permettersi di lasciare scoperta”. L’aumento dei prezzi del tungsteno coincide con un’impennata della domanda di minerali critici in un contesto di rimilitarizzazione globale , caratterizzata dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina.

Questa transazione rientra in una serie di accordi raggiunti tra la Casa Bianca e aziende specializzate nella raffinazione o nell’estrazione di materiali critici . Il primo di questi è stato l’investimento di 400 milioni di dollari del Pentagono in MP Materials, un’azienda specializzata in terre rare, seguito da altri investimenti in società come USA Rare Earth, Lithium Americas e Trilogy Metals.

Contemporaneamente, l’investimento avverrà tramite una struttura di azioni privilegiate rimborsabili che garantirà al Pentagono non solo il 20% delle azioni, ma anche il diritto di nominare un amministratore indipendente nel consiglio di amministrazione di Elmet . Inoltre, consentirà all’azienda di finanziare le proprie attività in stati americani come Maine, Michigan e Ohio, e in paesi come Australia e Spagna. Si spera che tutto questo aumenti la disponibilità di metallo raro per l’industria aeronautica americana.