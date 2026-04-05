La Repubblica Ceca fissa il prezzo dei carburanti: taglio alle accise e un ironico ritorno al dirigismo di Stato

Di fronte all’incessante crisi energetica internazionale, il governo ceco ha deciso di intervenire a gamba tesa per frenare l’aumento dei costi alla pompa. Praga ha annunciato un nuovo sistema che vedrà lo Stato fissare i prezzi massimi giornalieri per i carburanti in tutto il Paese, accompagnando la misura con un provvidenziale taglio delle tasse sul diesel.

Mentre l’Europa continua a decantare le virtù dell’autoregolamentazione del mercato, la Repubblica Ceca prende atto che la moral suasion non funziona. Tuttavia, imporre un prezzo per decreto rappresenta un vero e proprio ritorno a pratiche di carattere socialista. Un tuffo nel passato che rinnega, nei fatti, le politiche liberiste dell’Unione Europea, rivelatesi ancora una volta puramente teoriche quando l’economia reale entra in sofferenza.

Il Primo Ministro Andrej Babiš ha spiegato che l’intervento fa seguito alle preoccupazioni per i margini eccessivi applicati dai rivenditori, nonostante le precedenti pressioni del governo per una riduzione volontaria. “Abbiamo monitorato i margini e all’inizio del conflitto erano nella norma, ma gradualmente sono diventati eccessivi”, ha dichiarato Babiš, aggiungendo che le negoziazioni con i distributori avevano prodotto risultati insufficienti.

Secondo il nuovo meccanismo, il Ministero delle Finanze determinerà quotidianamente un prezzo massimo applicabile a tutte le stazioni di servizio a livello nazionale. Il prezzo verrà pubblicato ogni giorno feriale alle 14:00, per entrare in vigore il giorno successivo.

I dettagli dell’intervento statale

Per comprendere l’entità della manovra, ecco i punti chiave approvati dai ministri:

Tetto ai margini di profitto: fissato a un massimo di 2,50 corone (circa 0,10 €) al litro sia per la benzina che per il diesel.

fissato a un massimo di 2,50 corone (circa 0,10 €) al litro sia per la benzina che per il diesel. Taglio delle accise: l’imposta sul diesel subirà una riduzione di 1,939 corone al litro, equivalenti a 2,35 corone (0,10 €) inclusa l’IVA.

l’imposta sul diesel subirà una riduzione di 1,939 corone al litro, equivalenti a 2,35 corone (0,10 €) inclusa l’IVA. Costo per l’erario: il Ministero delle Finanze stima un impatto sul bilancio statale di circa 1 miliardo di corone (40,8 milioni di euro).

il Ministero delle Finanze stima un impatto sul bilancio statale di circa 1 miliardo di corone (40,8 milioni di euro). Decorrenza: le misure entreranno formalmente in vigore a partire dall’8 aprile.

La Ministra delle Finanze, Alena Schillerová, ha precisato che il tetto al margine si basa su dati storici adeguati all’inflazione, con il chiaro obiettivo di eliminare comportamenti speculativi. Il prezzo giornaliero sarà calcolato basandosi sulla media degli indici all’ingrosso di operatori come Čepro, Orlen e MOL, a cui si sommeranno il margine fisso e l’IVA.

Un approccio combinato di tagli fiscali (una mossa sensata per stimolare la domanda aggregata o mantenerla decente) e di controllo diretto dei prezzi. Una soluzione ibrida che mira a un sollievo immediato per consumatori e imprese, ma che solleva più di un interrogativo sulla reale tenuta delle regole di libero mercato all’interno dell’Unione