La produzione di petrolio nel 2025 sarà a valori record decennali

Secondo gli analisti della società di investimenti Raymond James, quest’anno entrerà in funzione una serie di progetti petroliferi, dal Brasile all’Arabia Saudita, che rappresenteranno la più grande iniezione di nuova produzione di greggio in oltre un decennio.

Secondo i dati di Raymond James, la produzione di nuovi giacimenti petroliferi dovrebbe ammontare a circa 2,9 milioni di barili al giorno (bpd) nel 2025, rispetto ai circa 800.000 barili dello scorso anno. Si tratta del valore più alto nei dati che risalgono al 2015.

Tra i progetti più importanti figurano il giacimento di Tengiz in Kazakistan e Bacalhau in Brasile, oltre alle espansioni di Berri e Marjan in Arabia Saudita. Le proiezioni per quest’anno e per il prossimo sono soggette a ritardi e potrebbero cambiare.

I previsori del settore petrolifero mondiale hanno previsto un eccesso di offerta per il 2025, in quanto paesi come la Guyana e il Brasile stanno introducendo nuove produzioni e l’OPEC+ prevede di iniziare a riattivare la produzione inattiva ad aprile. Nel frattempo, le politiche commerciali del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno alimentato le preoccupazioni sulla riduzione della domanda globale di energia.

L’Energy Information Administration statunitense prevede che l’offerta supererà la domanda di 100.000 bpd quest’anno, mentre l’Agenzia Internazionale dell’Energia vede un surplus di 600.000 barili al giorno.

Pur non avendo fornito previsioni complete sulla produzione e sul consumo, Raymond James prevede che l’offerta supererà la domanda di 280.000 barili al giorno verso la fine del 2025.

“Gli investitori non hanno compreso appieno l’entità della nuova offerta di progetti nel 2025”, ha dichiarato Pavel Molchanov, analista di Raymond James.

Questo surplus di offerta rispetto alla domanda non potrà che avere degli effetti nel 2025, e gli eventuali effetti negativi dei dazi di Trump potrebbero anche incentivare questa situazione.