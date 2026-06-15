La prima metaniera torna a solcare Hormuz: petrolio in calo dopo l’intesa USA-Iran

Forse le cose stanno cambiando realmente in Medio Oriente, dopo l’accordo firmato fra Trump e l’Iran. Una nave metaniera ha attraversato con successo lo Stretto di Hormuz nelle prime ore di lunedì: si tratta della prima nave che trasporta prodotti energetici ad attraversare questo punto nevralgico da quando Stati Uniti e Iran hanno annunciato un accordo per la riapertura dello Stretto nel corso di questa settimana.

Domenica in tarda serata, Stati Uniti e Iran hanno annunciato un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz a più di 100 giorni dalla sua chiusura. La riapertura potrebbe avvenire non appena l’accordo sarà firmato venerdì. La notizia dell’accordo ha fatto crollare i prezzi del petrolio lunedì mattina, con i prezzi del Brent scesi a 82 dollari al barile e il WTI sceso sotto la soglia degli 80 dollari al barile.

Mentre gli armatori e gli operatori di petroliere rimangono cauti nel mandare frettolosamente navi nella zona o nel far muovere rapidamente verso Hormuz quelle già presenti nel Golfo Persico, una metaniera ha attraversato oggi lo Stretto, trasportando GNL verso l’India.

La nave metaniera Disha ha superato Hormuz e si trova attualmente nel Golfo di Oman, come mostrano i dati di tracciamento delle navi su MarineTraffic. La nave aveva caricato GNL da Ras Laffan, in Qatar, all’inizio di marzo, proprio quando lo Stato del Golfo aveva interrotto la produzione e le esportazioni di GNL a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz e dei colpi missilistici iraniani sulle sue infrastrutture di GNL a Ras Laffan.

La nave è ora in rotta verso l’India, ha riferito lunedì a Reuters una fonte vicina alla questione.

Negli ultimi mesi l’India ha visto diverse navi metaniere provenienti dal Qatar attraversare lo Stretto di Hormuz, dopo aver garantito e negoziato corridoi con l’Iran.

Ora l’accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbero alleviare la congestione del traffico e consentire a un maggior numero di navi di dirigersi verso il Medio Oriente per rifornirsi. Se l’accordo reggerà.

I proprietari e gli operatori delle navi attendono l’autorizzazione a procedere e non hanno fretta di testare il passaggio finché non avranno la garanzia che sia sicuro farlo. Si ritiene che per la fine di questa settiman le condizioni dovrebbero essere sicure

“Pur essendo consapevoli dei segnali di progresso verso un cessate il fuoco, la nostra politica rimane invariata; riprenderemo la navigazione solo una volta che la sicurezza sarà stata pienamente confermata”, ha dichiarato lunedì a Reuters un portavoce della giapponese Mitsui O.S.K. Lines.

Se la situazione si normalizza il prezzo del petrolio dovrebbe calare ulteriormente, anche se difficilmente tornerà ai livelli ante 28 febbraio in breve tempo.