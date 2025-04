La Polonia annuncia acquisti per la difesa aerea dagli USA per 2 miliardi di Usd

La Polonia ha annunciato questa settimana di aver firmato un nuovo accordo di difesa con gli Stati Uniti del valore di quasi 2 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento dei sistemi di difesa aerea Patriot e di un maggiore supporto logistico.

“La sicurezza dei cieli polacchi non ha prezzo”, ha dichiarato il vice primo ministro polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz durante un incontro con i giornalisti per discutere della cooperazione in materia di difesa missilistica con Washington.

“Il ministero della Difesa polacco ha dichiarato che l’attuazione dell’accordo consentirà la prontezza operativa dei lanciatori Patriot, che costituiscono la base del programma Wisla”, si legge in un articolo del DailySabah: “Il programma mira a contrastare, tra l’altro, i missili balistici tattici a corto raggio, compresi i missili di manovra”.

Nell’ambito dello stesso programma, il Paese del fianco orientale della NATO ha acquisito le sue prime due batterie di sistemi Patriot nel 2018. L’amministrazione Trump ha elogiato la Polonia per essere tra i paesi più spendaccioni della NATO in termini di PIL.

Il presidente polacco Andrzej Duda ha cercato di fissare uno standard di spesa per la difesa pari ad almeno il 4% del PIL, inserendolo addirittura nella costituzione del Paese. Quest’anno la Polonia prevede di spendere il 4,7% del PIL per la difesa , che è la più alta dell’alleanza NATO.

“La Polonia è un alleato modello della NATO e un leader nella difesa aerea e missilistica avanzata”, ha dichiarato l’incaricato d’affari degli Stati Uniti Daniel Lawton durante la cerimonia di firma presso la base militare di Sochaczew. All’evento ha partecipato anche il primo ministro polacco Donald Tusk.

Lawton ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di celebrare un altro passo avanti nella cooperazione di difesa tra Stati Uniti e Polonia, rafforzando il fianco orientale della NATO e approfondendo la nostra partnership strategica”.

La Polonia è ora l’unico Paese al mondo, oltre agli Stati Uniti, a possedere le più recenti batterie Patriot dell’esercito americano con il sistema di comando integrato di difesa aerea e missilistica (IBCS).

Nel frattempo, Tusk ha inviato un messaggio al presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi appena svelati, tra cui un’aliquota del 20% per l’UE… “L’America ha potuto e può sempre contare sulla Polonia”, ha detto Tusk in inglese. “Qui ha solo amici. E posso dire la stessa cosa dell’Europa nel suo complesso”.

“Nel nostro comune interesse europeo-americano ci sono Stati Uniti forti, un’Unione Europea forte e una NATO forte, non più debole”, ha aggiunto. “Pensateci, signor Presidente e cari amici americani, prima di decidere di imporre dazi contro i vostri più stretti alleati. La cooperazione è sempre meglio dello scontro”.

In realtà la Polonia paga pesantemente il fatto di essere nella UE. Specificamente Varsavia ha una bilancia commerciale in passivo con gli USA, in quanto ha importato beni e servizi per 19 miliardi di Usd dagli USA, ma ne ha esportati solo 12,6 miliardi di Usd. Però questo, e la fedeltà a Washington, non gli assicurato nessun vantaggio nei dazi, perché parte della UE. Se non fosse nella UE, come il Regno Unito , l’Australia e i paesi sud americani, si sarebbe preso un dazio al 10%. Polexit?