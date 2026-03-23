La pausa tattica di Trump sull’Iran: un respiro per i mercati, ma la partita resta aperta

Donald Trump sorprende ancora una volta, e questa volta lo fa non con una temuta escalation, ma con un inaspettato passo di lato. Attraverso un post, scritto rigorosamente tutto in maiuscolo sulla sua piattaforma Truth Social, il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione per cinque giorni dei previsti attacchi contro le infrastrutture energetiche e le centrali elettriche dell’Iran. Una mossa che fa seguito a un fine settimana di ultimatum incrociati e tensioni giunte al limite, con Teheran che si era detta pronta a colpire le reti elettriche di Israele e dei Paesi del Golfo in caso di blocco prolungato dello Stretto di Hormuz.

Il sollievo dell’economia e dei mercati

La reazione del mondo finanziario non si è fatta attendere. L’economia reale e la finanza, ormai costantemente in ostaggio degli umori geopolitici mediorientali, hanno prezzato la notizia in tempo reale. I futures azionari statunitensi, che avevano aperto la giornata in rosso scuro, hanno improvvisamente invertito la rotta, accompagnati da una rapida e salutare flessione dei prezzi del barile di petrolio. Ecco il prezzo del petrolio WTI da Tradingeconomics.

Da bravi keynesiani, sappiamo bene che quando la minaccia di uno shock energetico globale si allontana, anche se solo per centoventi ore, l’intero sistema torna a respirare. L’amministrazione americana, sempre attenta ai segnali di Wall Street, sa perfettamente che un’impennata dei costi del greggio rappresenterebbe una tassa occulta insostenibile e profondamente recessiva in questa delicata fase storica.

Il gioco delle parti diplomatiche e l’ostruzionismo iraniano

Ma cosa c’è dietro questa provvidenziale finestra temporale? Trump giustifica la scelta citando conversazioni “molto buone e costruttive”, finalizzate a mettere fine alle ostilità regionali. Dall’altra parte, tuttavia, l’atteggiamento della Repubblica Islamica non aiuta sicuramente a rasserenare il clima. Il Ministero degli Esteri iraniano ha infatti smentito categoricamente qualsiasi contatto diretto con Washington, bollando il rinvio americano come una semplice ritirata dettata dal timore per l’esplosione dei prezzi energetici.

Il peso dei mediatori e la logistica militare

Qui entra in gioco il vitale lavoro sottotraccia di Pakistan, Egitto e Turchia. I tre Paesi stanno letteralmente facendo la spola, portando messaggi tra l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, e il Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Se Trump ha accettato di fermare i bombardieri, i mediatori devono avergli garantito sul tavolo delle trattative qualcosa di molto concreto, se non di essenziale. Trump in una breve battuta avrebbe confermato che l’Iran ha accettato di interrompere l’arricchimento d’uranio, anche a scopi medici o civili.

A questo quadro si aggiunge un dettaglio logistico-militare assolutamente non trascurabile. Ricordiamo, infatti, che la MEU (Marine Expeditionary Unit), l’unità d’élite di pronto intervento rapido mobilitata specificamente per supportare un’eventuale operazione nel Golfo, non è ancora fisicamente giunta nel teatro delle operazioni. Di conseguenza, prendere tempo si rivela non solo una mossa per tentare la via diplomatica, ma una stringente necessità tattica utile a completare il posizionamento delle forze statunitensi nell’area.

In sintesi, la situazione è tutt’altro che conclusa. La diplomazia si è comprata cinque giorni di tempo, ma il rischio di un blocco che paralizzerebbe le catene di approvvigionamento globali rimane assolutamente reale.