La particella nascosta nel sangue: perché 1 su 5 è a rischio Ictus (Anche con il Colesterolo basso)

Passiamo la vita a soppesare i grassi nella dieta, a prendere statine e a fare le analisi di routine, convinti di avere la nostra salute cardiovascolare perfettamente sotto controllo. Eppure, la ricerca medica ci avverte che potremmo avere un “punto cieco” piuttosto vasto. Un’estesa analisi dei dati clinici dei National Institutes of Health (NIH) ha infatti puntato i riflettori su un nemico silenzioso, una particella legata al colesterolo che sfugge ai normali esami del sangue e che riguarda, statisticamente, una persona su cinque.

Parliamo della Lipoproteina(a), abbreviata in Lp(a). Non si tratta dell’ennesimo allarme mediatico, ma di un fattore di rischio cardiovascolare solido, genetico e, fino a poco tempo fa, colpevolmente trascurato dalla diagnostica di massa.

Cos’è la Lipoproteina(a) e perché è così pericolosa?

Per i non addetti ai lavori, la Lp(a) può essere immaginata come un “cugino cattivo” del colesterolo LDL. È una particella che trasporta il colesterolo nel sangue, molto simile all’LDL classico, ma dotata di un’ulteriore proteina (l’apolipoproteina a) che le conferisce proprietà uniche e insidiose. Questa appendice proteica la rende non solo più propensa ad “incollarsi” alle pareti delle arterie, accelerando l’aterosclerosi, ma favorisce anche l’infiammazione e la formazione di coaguli.

La vera cattiva notizia è che i livelli di Lp(a) sono determinati quasi esclusivamente dalla genetica. Il vostro stile di vita virtuoso, la dieta mediterranea o le ore passate sul tapis roulant hanno un impatto pressoché nullo su questo specifico valore. Se avete ereditato livelli alti, la particella lavora in silenzio, senza dare alcun sintomo, aumentando il rischio di eventi avversi anche se il colesterolo totale risulta perfetto.

I numeri dello studio: un rischio che non possiamo ignorare

I risultati, presentati in sessione plenaria ai convegni scientifici SCAI 2026 e CAIC-ACCI a Montreal, non lasciano spazio a dubbi interpretativi. I ricercatori hanno analizzato i campioni di plasma conservati di 20.070 pazienti (età media 65 anni) provenienti da tre grandi studi randomizzati (ACCORD, PEACE e SPRINT), con un follow-up medio di circa 4 anni.

Segmentando i pazienti in base ai livelli di Lp(a), è emerso un quadro clinico allarmante per chi supera la soglia dei 175 nmol/L.

Ecco l’incremento di rischio rispetto a chi ha valori normali:

+31% di rischio per Eventi Cardiovascolari Maggiori (MACE).

+49% di rischio di decesso per cause cardiovascolari.

+64% di rischio di ictus.

Un dato clinicamente rilevante è che questa associazione non ha mostrato un legame diretto con un aumento del rischio di infarto del miocardio (MI), ma si è concentrata pesantemente su ictus e mortalità, manifestando un impatto molto più severo nei pazienti in “prevenzione secondaria”, ovvero coloro che avevano già una storia di malattie cardiache. Per questi ultimi, il rischio aggiuntivo è del 30%, contro il 18% di chi è in prevenzione primaria.

Cosa fare: la scienza a disposizione del paziente

Il Dr. Subhash Banerjee, cardiologo interventista texano a capo della ricerca, ha sottolineato un punto fondamentale: oggi possiamo quantificare esattamente questo rischio con un semplice esame del sangue dal costo irrisorio. Poiché si tratta di un valore genetico stabile, nella maggior parte dei casi basta misurarlo una sola volta nella vita.

Se si scoprono livelli elevati di Lp(a), la strategia medica attuale—in attesa di farmaci mirati specifici che sono in fase avanzata di sperimentazione—è quella di abbassare in modo estremamente aggressivo il colesterolo LDL tradizionale e gestire in modo maniacale gli altri fattori di rischio (pressione, glicemia, fumo).

In sintesi, la scienza ci consegna uno strumento predittivo formidabile. Conoscere il proprio livello di Lipoproteina(a) non è un esercizio di ipocondria, ma un atto di pragmatismo medico che permette di giocare d’anticipo su eventi cardiovascolari catastrofici.